De felbegeerde Spectral Tiger komt niet naar World of Warcraft als Twitch-drop of via de Trading Post, dat bevestigt World of Warcraft game director Ion Hazzikostas in een interview met Pixel Vault op gamescom 2024. Hoewel de Ghastly Charger niet het laatste TCG-item hoeft te zijn dat via een andere weg in de handen van spelers komt, is de Spectral Tiger volgens Hazzikostas off-limits.

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest rond de Trading Card Game van World of Warcraft – en dan specifiek rond de kaarten waarmee je pets en mounts in de game kunt krijgen. Sommige kaarten hebben een code waarmee je een item in de game kunt claimen en een aantal van deze items is via andere manieren in de game terechtgekomen. Bijvoorbeeld via de Trading Post of via Twitch-beloningen.

Upper Deck Company

Sommige verzamelaars vrezen dat dit ook gaat gebeuren met de zeldzame Spectral Tiger-kaart, die de gelijknamige mount in de game oplevert. Deze kaart staat op eBay voor bedragen boven de 5000 Amerikaanse dollar en wanneer deze mount opeens via andere manieren te krijgen is, zal de kaart weinig meer waard zijn.

Volgens Hazzikostas hoeven spelers die de kaart hebben gekocht voor de mount of als investering niet te vrezen. We vroegen hem of alle TCG-items uiteindelijk via andere manieren in de game konden komen en dan ook specifiek de Spectral Tiger. Daarop kregen we resoluut een “nee” te horen. Volgens Hazzikostas “is er nog maar een klein lijstje met trading card-items die heel zeldzaam en waardevol zijn. Hoewel de handel in deze items een grijs gebied is buiten de game om, denken we ook aan de investeringen die spelers doen. Als zij veel investeren in iets dat heel zeldzaam is, dan willen we dat niet zomaar waardeloos maken.”

Hazzikostas wilde verder niet in detail treden over welke items nog wel naar de game komen via andere wegen, maar de Spectral Tiger is definitief van tafel als beloning in de game en zal een TCG-mount blijven.