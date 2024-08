Ik noemde het al in de highlight van dag drie: Winter Burrow voelt ietwat vreemd op gamescom, waar we eigenlijk altijd op tropische temperaturen kunnen rekenen. Dat was dit jaar niet anders. Toch sloot ik maar wat graag aan voor de verkoeling van deze winterachtige game.

Winter Burrow staat namelijk al een tijd op mijn Steam-verlanglijstje, zodat ik in de gaten kan houden wanneer een releasedatum bekend is. Nu kon ik al even van de game proeven tijdens gamescom en ging ik een paar keer op pad in de sneeuw.

Kleine muis in een grote wereld

In Winter Burrow speel je als muis die van de stad teruggaat naar het huis waar hij opgegroeid is. Daar is niet veel van over, maar hij is vastbesloten de vergane glorie om te zetten in iets moois. Dat begint met kleine stapjes, zoals het bouwen van een open haard om warm te blijven en zal uiteindelijk leiden tot aanpasbare elementen in de hele woning.

De makers geven aan geïnspireerd te zijn door de natuur en sprookjes, en voor deze game ook invloeden uit bijvoorbeeld Over the Garden Wall en The Wind in the Willows meegenomen te hebben. Het alledaagse wordt lieflijk en bijna magisch gemaakt en daarin zijn die inspiraties zeker zichtbaar.

Breien

In de getimede demo van 20 minuten werden de basics uitgelegd en was er de mogelijkheid om een aantal crafting-mogelijkheden uit te proberen. Om warm te blijven kun je bijvoorbeeld broeken of truien breien, maar daarvoor zul je eerst je luie stoel moeten repareren zodat je kunt zitten. Daarnaast heb je gras nodig om touw en vervolgens wol van te maken. Wanneer je de eerste paar belangrijke tools in huis hebt, krijg je redelijk veel ruimte om zelf voorrang te geven aan specifieke projectjes.

In de volledige game kun je ook koken, vaardigheden aan je repertoire toevoegen, agressieve dieren op afstand houden of verslaan en de locals ontmoeten. Van die laatste twee dingen is ook een voorproefje in de demo verwerkt. Zo staan er grote torren in de weg van wat loot en kom je een reizende handelaar tegen. Volgens creative director en CEO Benjamin Salqvist zijn er meerdere regionen met elk een nieuw personage dat een eigen questline heeft. Dit soort encounters geven de wereld wel de nodige opvulling, want zelfs de kleine omgeving dreigt een beetje leeg aan te gaan voelen.

De kou forceert je als speler om je zoektochten verstandig in te delen

Klein smetje Eigenlijk was het enige dat ik van de technische kant op de demo aan te merken had, dat de framerate van de omgeving regelmatig omlaag valt, waardoor het beeld aan de randen lijkt te flakkeren. Dat lijkt me geen onoverkomelijke issue voor de ontwikkelaars, die mikken op een releasedatum over ongeveer een half jaar.

Ver van huis

Tijdens het zoeken naar proviand en grondstoffen voor je projecten, moet je constant de warmtemeter in de gaten houden. Krijg je het namelijk te koud, dan begin je onderkoeld te raken. Dat houdt dus in dat je niet te ver van huis kunt gaan voordat je de warmte weer opzoekt. Het forceert je als speler om je zoektochten verstandig in te delen en is ook een slimme manier om de wereld relatief klein te houden. Tijdens de demo gaat het echt om de directe omgeving van de boomstam die je tot je huis maakt, maar hopelijk is de spelwereld wel echt uitgebreider in de volledige game. In een uithoek van de demo vond ik een plekje waar de optie was om een kamp op te zetten. Op die manier is het mogelijk om later in het spel steeds verder van huis te gaan.

Er is geen minimap – in plaats daarvan kun je je weg terug vinden door je eigen voetstappen in de sneeuw te volgen. “Maar’, vertelt Salqvist, ‘later in de game zul je bijvoorbeeld sneeuwstormen tegenkomen die je voetstappen weer uitvegen.” Zo komen er steeds nieuwe uitdagingen op je pad, al lijkt de gameplay loop die het hart van de game vormt het ontdekken, verzamelen en bouwen te zijn. En die zit prima in elkaar, want de combinatie daarvan met de fijne stijl zorgde ervoor dat ik de 20 minuten stiekem veel te kort vond.

Winter Burrow wordt op pc en Xbox verwacht in het eerste kwartaal van 2025. De game zal ook op Game Pass verschijnen. Je kunt de demo (zonder timer) vast op Steam vinden. Daarnaast is er een Discordserver om op de hoogte te blijven.