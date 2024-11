Sponsored Dit artikel is in samenwerking met WD_Black tot stand gekomen. Heb je hier vragen of opmerkingen over? Neem dan contact met ons op.

De Xbox Series S blijft wat ons betreft de ideale Xbox-machine voor de meeste gebruikers. Een relatief lage instapprijs, hetzelfde aanbod als zijn duurdere broertje en een compact ontwerp. Het enige ‘nadeel’ is het ontbreken van een disk-drive, wat betekent dat je bent aangewezen op het ingebouwde geheugen. Gelukkig passen ook daar genoeg games op, waardoor een dienst als Xbox Game Pass uitkomst biedt. En mocht dat niet voldoende zijn, dan heeft sponsor WD_Black daar nog wel een oplossing voor.

De Xbox Series S kwam origineel geleverd met 512 gigabyte interne opslag, waarmee je zeker uit de voeten kunt in het begin. Met games die groter en groter worden, merk je echter al snel dat 512 gigabyte nog maar voldoende is voor tweeënhalve Call of Duty. Dat zag Microsoft ook en dus hebben we sinds 2023 een 1 terabyte-versie van de console zodat je net wat meer games kwijt kunt.

Breid je opslag uit met een Expansion Card

In plaats van de klassieke NVME SSD heeft Microsoft bij de Series X en S gekozen voor een Expansion Port om het geheugen uit te breiden. Dat wil zeggen dat je speciale kaartjes nodig hebt om het interne geheugen van je console een boost te geven met bijvoorbeeld een extra halve, hele of dubbele terabyte.

WD_Black C50

WD_Black biedt hiervoor de C50 Expansion Card aan. Helemaal in stijl met andere WD_Black-producten heeft het kaartje een stevige behuizing die naadloos in je console klikt. Het kaartje is zo klein, dat je deze zo aan je sleutelbos hangt – WD_Black heeft daar zelfs een uitsparing voor gemaakt. Met een adviesprijs van 94,99 euro en 114,99 euro voor de 512 GB en 1 TB uitbreidingskaarten respectievelijk een prima manier dus om je opslag uit te breiden.

Maar welke Xbox Game Pass-games zetten we daar eigenlijk graag op?

Forza Horizon 5

Microsofts raceserie op zijn allerbest: in Forza Horizon 5 trekt het racefestival naar Mexico om daar bergen, duinen, woestijnen en koddige dorpjes onveilig te maken. Met een verbeterd weersysteem trekken donder- en zandstormen je game in terwijl jij je wagen op de weg moet zien te houden. Of niet natuurlijk, want het is Forza Horizon: waar jij gaat, zijn geen wegen nodig. Met een kleine 140 gigabyte opslag als vereiste krijg je een prachtig landschap en geweldige wagens voorgeschoteld.

Call of Duty: Black Ops 6

Als er één franchise is die maar al te graag je gigabytes opeet, dan is het wel Call of Duty en het nieuwste deel doet daar zeker niet onder aan. Als je alles geïnstalleerd wilt hebben, ben je al snel een slordige 216 gigabyte kwijt, maar in ruil daarvoor krijg je wel een episch avontuur met misschien wel de beste verhaallijn die Call of Duty in jaren heeft gehad. Dat natuurlijk in combinatie met de altijd populaire multiplayer en klassieke Zombies-modus is er weer genoeg om je uren zoet te houden.

Persona 3 Reload

Een episch avontuur hoeft gelukkig geen epische proporties van je opslag in beslag te nemen, zo laat Persona 3 Reload zien. Deze remake van een klassiek Persona-avontuur verscheen op dag één meteen op Game Pass en omvat slechts 19 gigabyte. De game laat spelers kennismaken met het fictieve Tatsumi Port Island. Hier ga je als student naar school, maar belangrijker nog ga je als lid van de SEES op jacht naar de kwaadaardige shadows en probeer je het einde van de wereld te voorkomen.

Microsoft Flight Simulator 2024

Als je wat meer van de wereld wilt zien maar geen zin hebt in kwaadaardige schaduwen of het zwarte asfalt beu bent, is er altijd nog Microsoft Flight Simulator. Met een stevige 133 gigabyte aan data stap je zo in het vliegtuig om heel onze aardbol te verkennen. Klein detail wel: je zult het vliegtuig wel zelf moeten besturen, maar dan krijg je wel prachtige plaatjes voorgeschoteld.

Control

Geen enorme open wereld om te verkennen, maar wel een mysterieuze overheidsinstantie die een stuk dieper rijkt dan je op het eerste gezicht denkt in Control. Als Jessie Faden stap je de deuren van het Federal Bureau of Control binnen, op zoek naar antwoorden over je verdwenen broer. Helaas krijg je alleen maar meer vragen terwijl de muren om je heen verschuiven, de monsters je om de oren vliegen en jij telekinetische krachten krijgt. En dat allemaal in een pakketje van zo’n 43 gigabyte.

Halo: The Master Chief Collection

Voor Halo-fans biedt Game Pass uitkomst met praktisch iedere Halo-game. Als we er eentje moeten kiezen, zullen we altijd Halo: The Master Chief Collection aanraden. Helemaal omdat dit niet één of twee games zijn, maar meteen zes. In deze collectie beleef je de klassieke trilogie, als wel de epische avonturen van Halo ODST, Halo Reach en Halo 4. Dit is ook vandaag de dag nog altijd de beste Halo-ervaring die je kunt vinden, samen gebundeld in een pakket van zo’n 115 gigabyte.

