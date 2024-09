Toen Tarsier Studios in 2017 Little Nightmares uitbracht, voelde het een beetje alsof ze een nieuw genre ontdekt hadden. De lieflijke personages Six en The Kid worden erin ondergedompeld in een grimmige, donkere wereld en moeten samen ontsnappen. Ondertussen zijn we twee games verder en is de IP Little Nightmares doorgeschoven naar Supermassive Games, de studio achter onder andere The Dark Pictures Anthology en Until Dawn. Deel drie in de serie kunnen we in 2025 verwachten. Maar naast Supermassive is ook Tarsier bezig met een nieuwe game: Reanimal.

Reanimal wordt uitgegeven door THQ Nordic, die we deze editie weer mochten verwelkomen op gamescom na een jaar afwezigheid. We konden bij beide cosy horror games langs voor een demo en vertellen je hieronder wat je ervan kunt verwachten. De gelijkenissen tussen de twee games zijn een beetje, hoe zullen we het zeggen: eng? Alvast een kleine teaser: samen sta je sterker.

Gezellig enge co-op in Little Nightmares 3

Esther

Voordat ik met Maxime de Reanimal-booth in dook, wat romantischer klinkt dan het was, mocht ik me wagen aan Little Nightmares 3. In een donkere ruimte werd ik gekoppeld aan een andere journalist. Jammer, dacht ik, want ik was juist benieuwd hoe een game gepromoot voor co-op, als single player gespeeld kon worden. Ik was helemaal klaar om besties te worden met AI. Enfin, mijn nieuwe vriend en ik namen de personages van Low en Alone aan om samen uit Nowhere te ontsnappen. AI moet maar wachten tot 2025.

Van de makers achter Until Dawn verwachtte ik een hoop enge scenery, en die verwachtingen werden redelijk waargemaakt. We werden achtervolgd door een redelijk angstaanjagend figuur op wielen en moesten ons verstoppen en tijdig verschillende puzzels oplossen. Zo moet je met je co-op-partner een klep openen en die beweegt alleen maar mee als je samen gelijktijdig een bepaalde kant op duwt: boven, beneden, rechts of links. We klommen op kastjes, gooide propjes papier en vielen (per ongeluk) in enge fabrieksovens. Het schepte een band, en we konden elkaar – heel handig – af en toe een vriendelijke stoot verkopen als een van ons weer eens de verkeerde kant op rende, terwijl we dit stuk nu toch echt al vier keer opnieuw hadden gedaan.

Net zoals haar voorgangers lijkt Little Nightmares 3 inderdaad cozy horror te worden. De horror zit dan meer in het design dan in de spannende schrikmomenten, maar wellicht volgen de echt enge scènes nog in de uiteindelijke game. Hoe we samen kunnen spelen met AI blijft nog even een vraagteken. Ik ben persoonlijk erg benieuwd hoe snel AI helpt met het vinden van oplossingen bij puzzels en in hoeverre het een andere gameplay op gaat leveren dan wanneer je samen met een echt mens op de (virtuele) bank zit.

Samen op de vlucht in Reanimal

Maxime

Esther en ik wisten op onze laatste gamescom-dag nog net een moment te vinden om samen langs de THQ-booth te gaan voor Reanimal. De kersvers aangekondigde horrorgame van Tarsier doet sterk denken aan de Little Nightmares games, waarin je ook met twee personages op pad gaat en beangstigende monsters ontwijkt. In Reanimal speel je als broer en zus die hun vermiste vrienden willen terugvinden en daarvoor door de helse landschappen van een vreemd eiland moeten reizen.

De filmische hoeken zijn zo gecreëerd om je een bedrukkend, claustrofobisch gevoel te geven en dat schijnt in alles door. Door de kieren van de houten muur waar je op af rent, zie je de personages dichterbij komen. In een andere scène kijk je juist vanaf boven terwijl je de trap op rent. Het angstaanjagende wezen dat je achter de vodden zit, komt steeds verder omhoog uit de donkere krochten en trekt onder je de trap van de muur af.

Het hele gebeuren wordt vergezeld door een atmosferische soundtrack die in het geluidsgeweld van gamescom een beetje wegviel, maar die je thuis op de bank ongetwijfeld bijzonder ongemakkelijk laat voelen. De pakweg vijftien minuten durende teaser levert hier en daar oprechte schrikmomenten op en Tarsier Studios slaagt erin een boeiende en enerverende demo neer te zetten.

Zoals het nu lijkt, wordt Reanimal het enge, psychotische zusje van Little Nightmares 3. Beeld: Supermassive Games / Bandai Namco Beeld: Supermassive Games / Bandai Namco

Twee genuanceerde smaken van horror

Esther

Bij Little Nightmares 3 kwamen we uiteindelijk op een soort vuilnisbelt terecht. Ik dacht er eerst niks van, totdat ik met Maxime de demo van Reanimal speelde en daar in een soortgelijke kamer belandde. Niet alleen komen de horrorelementen overeen, ik vond zelfs dat Reanimal enger was. In Little Nightmares 3 waren er spannende dingen, maar ik zag ze meer als obstakels. In Reanimal moesten we rennen voor ons leven en werd ik door griezelige wezentjes gestikt in een kast omdat Maxime me niet op tijd redde. Daar stond ik letterlijk met zweethandjes achter de console.

Zoals het nu lijkt, wordt Reanimal het enge, psychotische zusje van Little Nightmares 3. En dat is oké, want waar Little Nightmares schattig eng is, is Reanimal eng eng. Voor ieder wat wils. De co-op in beide games werkt goed en ik kwam erachter dat het een uitstekende manier is om nieuwe vrienden te maken óf om te gillen met vrienden die je al hebt (shout out naar Maxime). Toch blijf ik benieuwd naar het samen spelen met AI en hoe beide games aan de eindstreep van elkaar verschillen of juist op elkaar blijven lijken. We gaan het zien.

Tarsier Studios / THQ Nordic Supermassive Games / Bandai Namco

Little Nightmares 3 wordt in 2025 verwacht voor pc, Nintendo Switch, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Xbox Series X en S. Daarnaast zal de game mobiel verschijnen op Android en iOS.

Voor Reanimal is nog geen releasedatum bekend. Wel weten we dat de game verschijnt voor pc, Xbox Series X/S en PlayStation 5.