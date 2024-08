Stoic werkt alweer een paar jaar aan Towerborne en de early access-periode komt nu eindelijk in zicht. Vanzelfsprekend vormde gamescom 2024 een uitgelezen moment om de actie-RPG (nogmaals) onder de aandacht te brengen, nipt voor de aftrap. We gingen hands-on met Towerborne om erachter te komen wat we vanaf 10 september kunnen verwachten — en hoe de game verder op kan bloeien.

Mocht de naam Stoic nog geen belletje doen rinkelen: dat is dus het team achter The Banner Saga. Die trilogie is een jaar of zes geleden ten einde gekomen, waarna Stoic is overgestapt op de ontwikkeling van Towerborne. En dat is toch ineens heel andere koek. Stoic bleek gedegen in turn-based rollenspellen, maar stapt nu over op een coöperatieve actie-RPG.

Aan de precieze spelformule van Towerborne is de laatste jaren flink gesleuteld, maar inmiddels staat de voorlopige visie vast. Als een zogenaamde Ace knokken spelers alleen of gezamenlijk tegen kwade monsters in snelle missies, terwijl ze gretig loot verzamelen en hun personage alsmaar versterken. De flow doet denken aan die van een Diablo, maar dan in vlotte, kleurrijke sidescroller-leveltjes.

Diablo zonder de druilerigheid

Zo speelt Towerborne ook in onze hands-on ervaring: vlot. De game is niet overdreven snel of streng, maar het stelt spelers simpelweg in staat om gezamenlijk door een level te stoomwalsen. Klappen en speciale krachten vliegen al vrij snel heen en weer en levensbalkjes worden in rap tempo leeggetrokken. Zonder al te veel moeite lanceer je monsters de lucht in, om ze neer te laten klappen door je mede-Ace. Towerborne heeft opvallend veel weg van een klassieke brawler.

Serieuzere zaken als crowd control, je krachten op peil houden en tijdig wegduiken van aanvallen doen er eigenlijk pas toe tegenover grotere vijanden, zoals de mini-baas aan het eind van onze missie. Die vergt nog enige aandacht en het liefst een stukje samenspel. Het demolevel vliegt desalniettemin rap voorbij, in zeg een minuut of zeven, maar de formule speelt lekker weg en ziet er bovendien flitsend uit.

Vooral dat kleurrijke en vrolijke springt plezierig in het oog. In tegenstelling tot veel andere ARPG’s is Towerborne opvallend licht en opgepept; het straalt een bepaalde vreugde uit. Dat speelse karakter lijkt ook door te schemeren in de spelformule. Spelers zijn bijvoorbeeld altijd vrij om tussen missies te wisselen van klasse en speciale Aspect-bonussen, maar ook om hun Ace op creatieve wijze uit te dossen.

De character customization oogt overigens al aardig uitgebreid. Wat betreft huidskleuren, kapsels en gelaatstrekken zijn er talloze opties om mee te spelen en ze zijn allemaal direct toegankelijk, zonder gedoe. Stoic maakt er een punt van geen van deze mogelijkheden achter paywalls te vergendelen, zij dat nu of in de toekomst.

Stoic / Xbox Game Studios

In ieder geval de belofte van diepgang

De daadwerkelijke beloning van Towerborne zit ‘m vooral in de loot. Lees: de vele stukken bepantsering en de wapens die je werk als Ace efficiënter maken. Door gaandeweg hogere Danger Levels te trotseren, krijgen spelers alsmaar krachtigere voorwerpen om mee te experimenteren. Met betere spulletjes komen uiteraard weer betere statistieken en interessante effecten, precies zoals een goede ARPG betaamt. Van die Danger Levels zijn er momenteel overigens drie. Aces kunnen nu doorgroeien tot ongeveer level 40.

Veel blijk heeft Stoic er nog niet van, maar regisseur Daniel McLaren verzekert ons dat er in early access al sprake is van een behoorlijke kluit leveled loot in allerlei unieke sets. Vanaf het Legendary-niveau begint materiaal ook te spelen met uiteenlopende neveneffecten of bonussen, die op hun beurt weer diepe synergieën mogelijk maken. Die een-tweetjes spelen uiteraard weer in op de vier verschillende klassen van Aces.

Ook hier schemert een zekere vreugde door, zij het vooral via het enthousiasme van de ontwikkelaars. Die spreken over uitbundige late game-sets die allerlei kettingreacties en coöperatieve combo’s tussen uitgelevelde klassen mogelijk maken. “We willen dat je een beetje OP [overpowered, red.] wordt. Want OP zijn, is ook gewoon heel leuk.”, aldus McLaren. Het credo is duidelijk: dit is de actie-RPG die simpelweg vermakelijk wil zijn.

Meer tactiek en toekomstplannen

Dat neemt overigens niet weg dat Towerborne alle tactiek uit het raam gooit. De game is weliswaar vlotter en explosiever dan The Banner Saga, maar lijkt alsnog wat tactische elementen mee te nemen naar het grotere meta-spel van Towerborne.

Als Ace is het de bedoeling om de Belfry, je centrale hub, te beschermen van allerlei mysterieus kwaad. De Belfry staat centraal op een hexagonale landkaart, omringd door fog of war. Door missies te klaren, wordt de omgeving rondom de Belfry geleidelijk aan in kaart gebracht. Gaandeweg tuimelen spelers zo in nieuwe omgevingen en moeilijkere of unieke missies. Hoe je daarin (samen) een route uitstippelt en wanneer je welke missies aangaat, daar schuilt nog wat tactische verdieping.

Stoic / Xbox Game Studios Stoic / Xbox Game Studios

Details Titel Towerborne Ontwikkelaar Stoic Uitgever Xbox Game Studios Releasedatum 10 september 2024 Platform PC (Steam)

De huidige early access-wereld is groot, zo verzekert McLaren ons, maar vooralsnog volledig statisch. Iedere speler werkt met dezelfde landkaart en dezelfde (herspeelbare) missies. Stoic heeft nog geen plannen om de wereld op te leuken met nieuwe regio’s of tijdelijke evenementen, maar erkent wel dat zoiets absoluut mogelijk is. “Als we in early access merken dat timed events of andere uitbreiding gewenst is, zou het niet moeilijk zijn om dat toe te voegen,” zo claimt McLaren. “Het is maar net wat de spelers willen.”

Sowieso lijkt dat hoog in het vaandel te staan bij Stoic: de flexibiliteit. Niet voor niets trapt Towerborne in early access af. Stoic wil de periode gebruiken om Towerborne op maat te (ver)maken voor de spelers die ze aan weten te trekken. Er zijn geen harde no-go’s voor Stoic en een eindpunt staat verder ook niet in steen gebeiteld. De early access is enkel het beginpunt voor Towerborne. Waar het uiteindelijk naartoe groeit als eindproduct, dat ligt volgens Stoic dus volledig bij de spelers. Voor nu staat er vooral een veelbelovende fundering, die mogelijk opbloeit tot een vlot ARPG-verslavinkje voor vier spelers.

Towerborne verschijnt 10 september aanstaande in early access, voor pc (op Steam). Later moet de game ook verschijnen op Xbox Series-consoles, als onderdeel van het Game Preview-aanbod. Wanneer de 1.0-versie van Towerborne ongeveer moet verschijnen, is nog niet duidelijk. Stoic spreekt nog niet over de (latere) verschijning op andere platformen, maar sluit vooralsnog niets uit.