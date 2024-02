Honderden games uitproberen in een week tijd: daarvoor hoef je niet naar PAX of gamescom. Tijdens Steam Next Festival kon je vanachter je bureau honderden games testen die binnenkort verschijnen. Maar soms zie je door de bomen het bos niet meer. Daarom doken Tom, Robert en Maxime in de stapel demo’s en geven zij je een lijstje van aanraders. Zo weet jij wat er de komende tijd de moeite waard is om in de gaten te houden.

Gezien Steam Next Fest er helaas al weer op zit, zijn de meeste demo’s al offline gehaald, maar wees niet getreurd: de releasedata zijn vaak niet zo ver weg – en sommige games zijn zelfs al verschenen!

Ultros – Ober, er zit een game in mijn drugs

Tom: Het voelt inmiddels alweer uitgekauwd om Ultros te bestempelen als “Metroid aan de truffels”, maar het dekt de lading wel. Deze metroidvania barst van de kleurrijke tableaus waar je de psychedelica praktisch vanaf kunt likken. Dat is dan ook precies de modus operandi van Niklas ‘El Huervo’ Åkerblad, de artiest die je misschien kent van zijn werk aan Hotline Miami en Gonner. Die games werden gepromoot met zijn smeltende neon-kunstwerken – Ultros is er volledig op gebouwd.

In de demo van Ultros valt wel op dat de game aanzienlijk trager speelt dan veel andere hedendaagse sidescrollers. Denk daarbij eerder aan een klassieke Metroid, dan aan een Dead Cells of het recente Prince of Persia: The Lost Crown. Dat hoeft verder geen probleem te zijn. De stroperige gevechten en beweging passen immers prima bij de insteek van Ultros: overleven in een psychedelische ruimtebaarmoeder. Vanzelfsprekend belooft dat een behoorlijke trip te worden, met waarschijnlijk meer dan genoeg “Dude, zie jij dit ook?”-momentjes.

Ultros is sinds 13 februari 2024 te koop via Steam (en de Epic Games Store). De game is daarnaast ook verschenen voor PlayStation 4 en PlayStation 5.

Star Trucker – lichtjarenvreter

Robert: “American Truck Simulator in de ruimte” is de meest accurate beschrijving van Star Trucker. Grote, logge trucks die met veel te veel trailers door de ruimte zweven van punt A naar hyperloop B. In de demo word je meteen geconfronteerd met de gevaren van het reizen tussen zonnestelsels en mag je een ruimtewandeling maken om je truck te repareren na een aanvaring (?) met wat ruimtepuin.

Afgezien van deze uitstapjes lijkt deze game vooral een heel relaxte simulator te worden, waarin je op je gemakje een grote ruimtevrachtwagen over de afgebakende space lanes stuurt. Onderweg kun je luisteren naar een lekkere soundtrack en via het bakkie (de radio waar truckers onderling communiceren) kun je kletsen met npc-truckers in de buurt. Het is allemaal heel gemoedelijk, tot er een mini asteroïde je brandstoftank aan stukken rijt.

Star Trucker wordt later dit jaar op pc verwacht. Je kunt de game in de tussentijd alvast wishlisten op Steam.

Minami Lane – Aandoenlijke winkelstraten bouwen

Maxime: In Minami Lane is het leven ideaal: een wandeling maken, ramen of boba halen op de hoek van de straat en relaxerende dingen ondernemen. Als speler is het relaxte ding in kwestie zorgen dat de straat bevolkt en verzorgd is. Elke dag kun je een extra gebouw neerzetten en de rest van de dag op z’n beloop laten. Deze managementsim is het perfecte voorbeeld van een game binnen het cozy genre: schattig, kleurrijk, niet te ingewikkeld en lekker bevredigend.

Bij elk gebouw kun je verschillende onderdelen naar jouw smaak aanpassen, zoals vorm en kleur. Voor de winkels kun je bijvoorbeeld kiezen wat er zoal verkocht wordt en hoeveel winst er gemaakt wordt. Overdag kun je vervolgens zien wat de inwoners van je toevoegingen vinden, zodat je uiteindelijk de perfecte balans te pakken krijgt.

Minami Lane is ontwikkeld door een team van drie. Het is opvallend dat er een demo van is, gezien het feit dat de complete game volgens de makers slechts 2-4 uur beslaat. De volledige versie van Minami Lane zal op 28 februari verschijnen op Steam.

Hauntii – Een geestig puzzel-avontuurtje

Tom: Net als Ultros stort Hauntii haar spelers in een onbekend limbo. Je bent overleden – zoveel is zeker – maar daar begint het avontuur pas. Als lieflijk geestwezentje zweef je rustig door tattoowaardige illustraties, los je puzzels op en ontdek je gaandeweg wie je in het vorige leven eigenlijk was. Hauntii heeft wat onheilspellende randjes, maar in ieder geval het eerste uur met de game voelt overwegend kalm, tot aan het rustgevende. Het beheksen van de omgeving en zelfs het ‘schietwerk’ blijft vergevingsgezind en vrij van stress.

De vraag is vooral hoelang Hauntii dat zen-achtige momentum kan behouden, al licht de demo daarover een tipje van de sluier op. Dit kleurrijke hiernamaals bestaat uit allerlei uiteenlopende regio’s, met hun eigen soort puzzeltjes en vriendelijke figuurtjes om te leren kennen. Dat belooft al voldoende materie voor een sfeervol avontuurtje, maar het zijn vooral die duistere cartoons en het etherisch pianogepingel die Hauntii echt memorabel maken.

Hauntii moet in het tweede kwartaal van 2024 verschijnen op Steam. Daarnaast staat de game ook op de planning voor Nintendo Switch, alsmede PlayStation- en Xbox-consoles.

Death of a Wish – Edgy kleuters

Robert: Ik moet altijd een zucht onderdrukken als ik weer een hack-and-slash indiegame voorbij zie komen. Niet omdat die games niet leuk zijn, maar we hebben er al zoveel van. Dat geldt niet voor Death of a Wish, dat mij intrigeerde door de unieke artstyle. De personages en levels zien eruit alsof ze door een kleuter zijn gemaakt die volledig van het padje is en sowieso gaat opgroeien tot een moordenaar.

Mogelijk kun je dat voorkomen door deze game te spelen, zover ben ik niet in de demo gekomen, maar je moet in elk geval een hoop monsters in de vorm van nachtmerries verslaan. De intense soundtrack vult de grafische stijl van deze game mooi aan. Een leuke demo om te proberen als je in het hoofd van een edgy kleuter wil kijken.

Death of a Wish verschijnt op 11 maart voor pc. Momenteel is de demo nog steeds beschikbaar op Steam.

MakeRoom – Minimalistisch met meubels

Tom: MakeRoom is het best te omschrijven als een kijkdoos-simulator. In de game is het aan spelers om tiny house-achtige kamertjes in te richten, compleet met schattige meubeltjes en vrij te plaatsen decoraties. In een handomdraai bouw je een authentiek boeren keukentje, een chique badkamer of een modern gamehok met RGB-verlichting en al. En lief dat het er allemaal uitziet.

Naast kijkdoos-simulator is MakeRoom ook een fraai uithangbord voor solo-ontwikkelaar Kenney. Deze Nederlandse artiest maakt vrijwel al zijn eigen 3D- en 2D-assets, die vervolgens ook vaak gratis aangeboden worden aan andere ontwikkelaars. Kenney’s minimalistische 3D-vormen vinden in MakeRoom een mooi podium, telkens als onderdeel van creatieve en vooral lekker ‘deelbare’ diorama’s.

Verwacht van de MakeRoom-demo vooral een voorproefje van wat mogelijk is – verdere puzzelachtige uitdagingen en vooral meer mogelijkheden met meubels laten nog even op zich wachten. Vooralsnog staat MakeRoom binnenkort te verschijnen op Windows en Linux, uiteraard via Steam.

Millennia – One more turn

Robert: Het voordeel van een demoversie van een 4X-game is dat je maar een beperkt aantal beurten mag spelen. In het geval van Millennia zijn dat zestig beurten, waarin je net tot in de IJzertijd kunt komen. Ik noem dit een voordeel, omdat je in Milennia meteen naar binnen wordt gezogen en al snel het nog-een-beurt-gevoel krijgt. De game wordt ontwikkeld door de kleine studio C Prompt Games en dat is te merken aan de menu’s en de visuals. Het is allemaal niet zo gelikt als een Humankind of Civilization, maar daaronder ligt een interessante 4X-game.

Hoewel zestig beurten niet genoeg is om een volledige indruk van een game te krijgen, valt meteen op dat je lastige keuzes moet maken. Denk aan het overgaan naar een nieuwe age, voordat je alle technologieën van de huidige hebt ontwikkeld. Wat me ook aansprak is dat de oorlog verklaren aan een andere natie minder zwart-wit is. Er is een soort voorstadium, waarin je eerst alleen de units van andere naties kunt aanvallen, maar nog niet de grenzen binnenvalt. Op die manier kun je eerst je spierballen laten zien, voor meteen een allesvernietigende oorlog in gesleept te worden.

Een releasedatum is er nog niet, maar je kunt Millennia alvast op Steam vinden, waar de demo nog steeds live staat.

Tales of Kenzera: Zau – De Dans van de Sjamaan

Maxime: Afgelopen december werd Tales of Kenzera aangekondigd met een veelbelovende trailer en een emotionele introductie van Abubakar Salim. Salim zelf is in de gamewereld bekend als acteur in onder andere Assassin’s Creed Origins en Stray Gods: The Roleplaying Musical. Hij richtte Surgent Studios op en stapt voor diens debuutgame in de rol van creative director.

In de game speel je als Zau, een jongeman wiens vader kort geleden overleden is. Hij wil een deal maken met de god van de dood, die zelf ook hulp nodig heeft. Zau reist door het gebied van Kenzera en groeit ondertussen in zijn rol als Nganga (sjamaan), met behulp van de maskers die zijn vader hem naliet. In de 2D-platformer roep je door deze maskers de kracht van de zon en de maan op om vijanden te verslaan.

Voor Salim is de game ontzettend persoonlijk, vertelt hij tijdens de aankondiging die je samen met de trailer hierboven kunt bekijken. Om het verlies van zijn eigen vader te verwerken, stopte hij al zijn tijd en liefde in Tales of Kenzera. Het resultaat is een prachtige metroidvania, die in de demo nog wat kleine oneffenheden heeft waar het team nog hard aan werkt. Ze kondigden daarnaast aan dat de demo nog wat langer online blijft staan vanwege het grote enthousiasme waarmee het ontvangen is.

De volledige versie van Tales of Kenzera: Zau verschijnt op 23 april voor pc, PlayStation 5, Xbox Series X en S, en Nintendo Switch.

Naar welke games van Steam Next Fest kijk jij dit jaar het meeste uit? We horen het graag van je in de comments!