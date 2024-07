Details Titel Baladins Ontwikkelaar Seed By Seed Uitgever Armor Games Genre Rpg Platformen pc, Nintendo Switch, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Xbox Series X en S

Toen Baladins er bijna aan kwam en wij wind kregen van deze koddige, kleurrijke game, wilden we er meteen even van proeven. Een rpg met co-op-mogelijkheden en leuke, originele classes? Kom maar op! Een fontein aan bevindingen later (geloof ons, dat klinkt logisch als je ‘m speelt) zijn we niet ondersteboven van deze indie met een twist.

Het is niet meteen duidelijk wat voor verhaal je precies instapt als je de game voor het eerst opstart. We hadden zo min mogelijk trailers gekeken om er fris en fruitig in te duiken, en werden een krap half uurtje na de start verrast met een gameplayelement waar we ons nog niet van bewust waren. Aan iedere dappere Baladin die dit artikel gaat lezen dus een waarschuwing: we bespreken de inhoud van deze vroege plottwist hieronder. Enfin, we gaan op avontuur!

De eerste zeven weken

Maxime

Voordat Robert en ik samen het avontuur aangingen, heb ik zelf de game een keer opgestart om even te spieken. Het werkt als veel andere turn-based rpg’s; je hebt movement points en action points, en die gebruik je respectievelijk om je tijdens een beurt te bewegen en acties uit te voeren. Zo kun je in dorpen met mensen spreken om opdrachten te krijgen, of je verschillende vaardigheden aanscherpen. Dat alles gaat met een point-and-click-systeem, met hier en daar een rol van de dobbelstenen. Het geheel voelt cartoonachtig aan en de vrolijke stijl gaat goed samen met het scherpe schrijfwerk van de dialogen.

Robert

Je wordt meteen heel blij als je de game voor het eerst opstart. De personages en de kleurrijke omgevingen waar ze doorheen lopen, zijn vormgegeven als diorama’s. Hierdoor kun je makkelijk elk detail in je opnemen en zijn de eerste stappen door de wereld een feestje. Maar als je echt op de details gaat letten, zitten er meteen ook wat gekke dingen in de game.

Maxime

Als je de game opstart in de singleplayer-modus, word je bijvoorbeeld steeds aangesproken met “Baladins”, alsof je toch met meerdere bent. Een overkomelijk foutje, maar wel een waardoor ik wat verward raakte. Wat daarnaast wat vreemd voelde, was de tijdsschaal. Met elke beurt gaat er namelijk een week voorbij, wat helemaal niet evenredig voelt aan de schaal van de kaart waarover je je beweegt.

Robert

Soms loop je in een week tijd van stad naar stad, maar soms is het ook een tripje van de markt naar de herberg aan diezelfde markt. Dagen in plaats van weken was logischer geweest. Daarnaast voelt het in co-op allemaal wat extra traag, omdat je omstebeurt speelt en met elkaar meekijkt.

Net als streamen

Robert

Dat meekijken is in theorie erg leuk, want hoewel je dus onafhankelijk van elkaar door de wereld kunt lopen, krijg je wel helemaal mee wat de ander beleeft. Helaas worden cursors en andere menu-elementen niet getoond als je meekijkt, waardoor het soms lastig uit te vogelen is wat de ander nu aan het doen is. De game lijkt daarom meer gemaakt voor lokale co-op, waarbij je naast elkaar op de bank op avontuur gaat. Mocht je online spelen, dan is een belverbinding in ieder geval essentieel.

Maxime

Daarnaast moet je er allemaal zelf wat flair aan meegeven en duidelijk aangeven aan je medespeler wat je allemaal aan het doen bent. De meeste interacties die je hebt met de wereld om je heen zijn namelijk ook vooral dialoogbalkjes; bij skill checks wordt er bijvoorbeeld ook niet meer gevraagd dan een rol van de dobbelstenen. Om het allemaal wat aan te kleden heb je dus een beetje extra fantasie nodig. Wat dat betreft heeft Baladins veel weg van een bordspel of rollenspel.

er zijn meerdere eindes die je samen kunt achterhalen en daarin komt de game tot bloei.

Timeloop

Maxime

En dan komen we aan bij de grote plottwist: alle kleine taakjes waarmee je je de eerste zeven beurten hebt beziggehouden, waren niet meer dan een intro van bezigheidstherapie. De BBEG (big bad evil guy) Colobra houdt de hele wereld van de Baladins namelijk gegijzeld in een timeloop. Het is aan je groepje avonturiers om daaruit te breken.

Robert

Het is een leuk bedachte puzzel die doet denken aan een roguelike, maar daar eigenlijk weinig mee te maken heeft. In een roguelike moet je je personage en je eigen vaardigheiden steeds beter maken, maar in Baladins speel je elke keer een nieuwe loop om nieuwe informatie in te winnen. Je kunt met andere personages met andere vaardigheden soms wel langs een bepaald punt in het verhaal komen en wordt zo uitgenodigd om steeds weer iets anders te proberen.

Maxime

Door rond te kijken in de verschillende gebieden en opdrachten van personages aan te nemen, kom je steeds verschillende paden tegen die je kunt bewandelen. Een gefaalde rol of moreel grijze keuze geeft je alleen maar meer opties. Voor elke quest zijn er meerdere eindes die je samen kunt achterhalen en daarin komt de game meer tot bloei. Je moet er hier en daar misschien wel wat notities bij maken; de gamewereld is groter dan hij aanvankelijk lijkt. Daarnaast begin je natuurlijk elke run met nieuwe mogelijkheden. In het menu is wel te zien welke eindes al zijn behaald bij de verschillende quests.

Seed By Seed / Armor Games

Early access

Maxime

Met alle net-wel-net-niet-kwaaltjes die hierboven besproken zijn, zou ik stellen dat Baladins erg had kunnen profiteren van een periode van vroegtijdige toegang. Veel van de onduidelijkheden en kleine ergernissen hadden op die manier gladgestreken kunnen worden en dat zou geen overbodige luxe zijn. Er zit namelijk aardig wat potentie in deze game, dus het is zonde dat er elementen zijn die net niet lekker samengaan. Uiteindelijk voelt Baladins overigens wel een stuk belonender als je met meerdere mensen speelt. In je eentje raakt het net niet de sweet spot en voelen de gameplayelementen meer uit balans.

Robert

Ook in co-op doet de game het nog niet helemaal voor mij. Het voelt te veel als een Mario Party waarin ik elke keer moet rennen over het speelbord om een nieuwe opdracht te halen, in plaats van dat ik echt het gevoel heb dat ik op avontuur ben. Dat heeft vooral met de opzet van de korte loop en ondoorzichtige questdoelen te maken, want op de kleurrijke omgevingen, personages en schrijfwerk is weinig aan te merken.

Al met al is Baladins een game die erg leuk kan zijn als je van een timeloop-verhaal houdt en graag met een groepje avonturiers zelf smaak geeft aan het narratief en de personages. Je moet het alleen, net zoals bij table top-rpg’s, niet erg vinden om met regelmaat stil te zitten en af te wachten.

Baladins is nu verkrijgbaar voor pc, Nintendo Switch, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Xbox Series X en S.