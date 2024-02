Laat je mening horen! Kans maken op toffe prijzen? Lees dan vooral verder om mee te doen aan onze prijsvraag.

Hoi en goed dat je er bent! Je hebt het misschien al gemerkt, maar we hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan een compleet vernieuwde versie van Pixel Vault. Zei ik maanden? Het is alweer bijna een jaar… Nu is het eindelijk zover en zijn we live met wat wij PV4 noemen: de vierde grote rework van Pixel Vault! Ik neem je mee met wat er nieuw is.

Maanden van brainstormen, ontwerpen en coderen gingen eraan vooraf en het resultaat is een compleet nieuwe versie van Pixel Vault. Het logo is getweakt, de huisstijl is onder handen genomen en de website is helemaal opnieuw opgebouwd om voor iedereen een fijnere ervaring te bieden. Dit is jouw nieuwe Pixel Vault.

Meer contrast in letter en kleur

Als je met enige regelmaat Pixel Vault bezoekt, ben je waarschijnlijk wel bekend geraakt met onze drie pilaren van Game, Gear en Culture die allemaal ook hun eigen kleur hebben. Deze kleuren verdwijnen gelukkig niet, maar hebben wel een stevige injectie aan energie gehad en hebben nu meer contrast en oomph. Het breekt wat meer met het vertrouwde antraciet en wit dat verder nog altijd een centrale rol in onze huisstijl speelt.

Ook de brood- en kopteksten zijn lekker op de schop gegaan. Je weet wel – de letters die je nu leest. Het ondertussen vertrouwde Poppins in de koppen maakt plaats voor het stevige Mona Sans, terwijl de broodteksten van Open Sans het veld hebben moeten ruimen voor Hubot Sans. Mona en Hubot zijn broer en zus, dus sluiten ze goed op elkaar aan en geven ze Pixel Vault samen een frisse, geeky look-and-feel.

Opnieuw je weg vinden

Met een compleet nieuwe website kan het even duren voordat je jouw draai in onze content weer hebt gevonden – dat hadden wij zelf ook even in het begin. Maar dat went vanzelf en we zijn ervan overtuigd dat het uiteindelijk makkelijker is geworden om al je favoriete artikelen en redacteuren terug te vinden op Pixel Vault.

Omdat we onze content zo veel mogelijk centraal willen stellen, zul je merken dat de menu’s op de nieuwe website redelijk ‘minimalistisch’ zijn geworden: het merendeel van de opties zit lekker in een zijbar verborgen die je met het menu-knopje kunt openen. Daar vind je ook de optie om te switchen tussen light en dark mode, wat we voor je in een cookie bewaren zodat je niet iedere keer hoeft te wisselen.

Hoewel onze pilaren de afgelopen jaren al prominent aanwezig zijn geweest in onze website, kon het al snel een bubbel worden. Daarom maken we het met onze nieuwe website makkelijker om te filteren op wat jij tof vindt. Wanneer je naar een van onze overzichtspagina’s gaat zoals onze review- of achtergronden-pagina, krijg je nu de optie om te filteren op jouw favoriete pilaren. Alleen Culture-artikelen lezen? Of liever een combinatie van Games en Gear? Klik het aan en we onthouden het voor je wanneer je onze site bezoekt – behalve op de homepage, daar tref je al onze content aan!

Vertrouwde content, nieuwe vorm

Al die techniek is leuk, maar het draait bij Pixel Vault natuurlijk om onze content. Daar hebben we inhoudelijk niet aangezeten, maar ook hier is het design wel op de schop gegaan. Dompel je volledig onder in onze content met zo min mogelijk afleiding en zoals je van ons gewend bent: geen vervelende advertenties iedere tien woorden.

Onderaan onze artikelen krijgen redacteuren meer ruimte om hun gezicht te laten zien met frisse foto’s en teksten zodat je meteen weet wie wat heeft geschreven. Daarnaast hebben reacties hun eigen plekje gekregen in de zijbalk, die je met een druk op de knop opent. Daarnaast kun je ons nu ook makkelijk op ieder artikel tips of feedback sturen. Mocht je dus zien dat er wat ontbreekt, meer over een onderwerp weten of een foutje hebben gespot? Laat het ons weten!

Met de nieuwe website ruimen we wat op en maken we plaats voor wat nieuws. Na jaren van trouwe dienst gaat onze gamebox met pensioen. Deze pagina’s met gebundelde informatie over games waren tof, maar bleken voor ons helaas lastig om continu bij te houden. In plaats daarvan hebben we nu ruimte voor wat wij kortjes noemen: korte berichten die je het laatste nieuws geven. Geen langdradige berichten over kwartaalcijfers, maar vooral grappige gebeurtenissen en belangrijk nieuws zal hier voorbij komen.

Wie jarig is, trakteert

Nogmaals welkom op jouw nieuwe Pixel Vault, waar we er alles aan hebben gedaan om voor jou een heerlijke leeservaring neer te zetten. We vinden het enorm spannend om zo ons veertiende levensjaar in te gaan, want we vieren vandaag ook meteen onze verjaardag! Zoals het bekende gezegde natuurlijk luidt: Wie jarig is, trakteert!

Dus hebben we onze vrienden in de industrie gebeld en mogen we samen met onder andere Plaion, Bungie, Razer, Nintendo en Game Drive verschillende toffe prijzen verloten. Daarvoor hebben we wel jouw hulp nodig, want wij willen van jou weten wat je van de nieuwe Pixel Vault-website vindt.

Dus vul het formulier in en geef daar je ongezouten mening over onze nieuwe website. Wat vind je tof, wat zou je graag zien en als je al een bugje hebt gespot, mag je dat ook meteen laten weten. Als je daarnaast ook meteen je e-mailadres en voorkeursplatformen opgeeft, hoor je binnenkort misschien wel dat je hebt gewonnen! Meedoen kan tot het einde van de maand: op 1 maart 2024 00:00 sluiten we de digitale bussen.

