Na odes aan de 80’s en chiptune gooit teenage engineering haar nieuwste synthesizer over een compleet andere boeg. De EP-1320 is “’s werelds eerste middeleeuwse synthesizer”, afgeladen met samples van draailieren, schelle trompetjes, heksengekakel en het geklingklang van zwaarden. Lees: je lokale Bard gaat hier binnenkort een banger op bakken.

Voor wie niet bekend is met het merk noch het product: designbureau teenage engineering staat bekend om simpele maar speels productontwerp. Die zie je in het specifiek terug bij de bekende synthesizertjes van het teenage engineering. De eind 2023 verschenen EP-133 K.O. II heeft bijvoorbeeld iets weg van een retro-futuristische rekenmachine, maar blijkt een veelzijdige sampler en synthesizer, met tal van interessante effecten om mee te experimenteren.

De audio-apparatuur van teenage engineering is overigens prima in staat om professioneel mee te produceren. De apparaten zijn breed inzetbaar in muzikale set-ups en produceren hoogwaardige signalen, maar echt bloedserieus voelen de machines nooit. Het idee is overduidelijk om vooral spelenderwijs muziek te maken. Zij dat lo-fi beat vibes voor chill- en studiesessies of, in dit geval, een experimentele beat voor in de lokale taverne. Dat is voor teenage engineering ook een vrij bizarre twist, maar als we de komische teksten op de productpagina mogen geloven, halen ze er duidelijk zelf ook veel plezier uit.

De nieuwe EP-1320 is in grote lijnen een reskin van de EP-133: dezelfde vorm, maar dan net in een ander thema. Met in dit geval wel een heel ander thema: die van de late middeleeuwen, medio 1320 dus. teenage engineering’s “instrumentalis electronicum” legt het er extra dik op, met leer- en perkamentkleuren, zo-lelijk-dat-het-mooi-wordt middeleeuwse typografie en Latijnse indicaties voor alle knoppen. De EP-1320 oogt alsof-ie rechtstreeks uit Pentiment is komen wandelen — en wij hopen van harte dat hij onderweg is naar ons volgende avondje Dungeons & Dragons.

De teenage engineering EP-1320 is sinds vandaag te bestellen, op onder andere de officiële webwinkel, voor een adviesprijs van 349 euro. De minstens net zo medieval chique draagtas, compleet met “wering voor magie van buitenaf“, wordt verkocht voor 99 euro.