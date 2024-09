Na veel speculatie en geruchten heeft Sony officieel de PlayStation 5 Pro onthuld. In een korte video door systeemarchitect Mark Cerny leerden we meer over de nieuwe console, inclusief de prijs en releasedatum. De PS5 Pro gaat 800 euro kost en is beschikbaar vanaf 7 november 2024.

In een korte presentatie sprak Mark Cerny over de drie belangrijkste verbeteringen voor de Pro-versie van de PlayStation 5. Gebruikers kunnen rekenen op een verbeterde AMD-GPU in het systeem met 67% meer Compute Units en 28% sneller werkgeheugen. Dit zou een algehele verbetering van 45% op het gebied van rendering moeten opleveren.

Ook introduceert Sony met de PS5 Pro verbeterde ray-tracing, wat volgens de fabrikant kan betekenen dat de lichtstralen tot wel twee of drie keer zo snel berekend kunnen worden. Voor ons als speler moet dat resulteren in meer en betere reflecties en realistischere schaduwen.

Als laatste introduceert de PS5 Pro wat Sony ‘PlayStation Spectral Super Resolution’ noemt: een AI-upscaling-techniek die beelden op een lagere resolutie rendert en dan opschaalt, zodat ze minder rekenkracht vereisen. Dit kennen we op PC al van technieken als DLSS van Nvidia en FSSR van AMD.

Wie uiteindelijk 800 euro wil neerleggen voor de PlayStation 5 Pro zal merken dat games ook in de fidelity-modus op 60 frames per seconde draaien. De console zal standaard een 2 terabyte SSD bevatten en geleverd worden met de bekend DualSense-controller. Een disc drive zit niet standaard bij de console, maar net als bij de Slim, is deze los te koop.