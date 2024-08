In de meeste detectives volg je een stereotype doorgewinterde rechercheur met een alcoholprobleem in een echtscheiding die hem blijft achtervolgen. Zij verzamelen de videotapes en stukjes kleding en sturen die naar het politiehoofdkantoor, waar een analist over de telefoon uitzoekt wie de dader is en waar hij woont. In The Operator beleef je het detectivewerk aan de andere kant van die telefoon: een uniek perspectief.

Tijdens het Steam Next Fest kwam ik voor het eerst in contact met The Operator; een soort point-and-click detectivegame waar je bijdraagt aan het oplossen van politiezaken vanuit je bureaustoel in het FDI belcentrum. De bijzondere interface en de mysterieuze vibe die de game heeft sprak mij meteen aan. Op 22 juli kwam de game uit en ben ik gaan onderzoeken of die mysterieuze vibe de hele game doorzet en of ik het mysterie kon ontrafelen.

Er zijn nog -6- wachtenden voor u, blijf aan de lijn

The Operator begint met het verhoor van Evan Tanner, het personage dat je in de game bestuurt. Dit is niet zomaar een verhoor, maar het type verhoor dat doet denken aan de eerste Call of Duty: Black Ops. Je ogen worden verblind met een spotlight, de stem van de verhoorder is vervormd. De vragen zijn ongebruikelijk: ‘Geloof je in Aliens?’ en ‘Weet je wie jij bent?’ Het zet allemaal de toon voor een mysterieuze wereld.

Na het verhoor word je voor een computerscherm gezet van de Federal Department of Intelligence (FDI), waar je je eerste werkdag als Operator begint. Jouw functie is het ondersteunen van agenten in het veld. Je analyseert data zodat de agenten verder kunnen met hun onderzoek. Je hebt een alomvattende personendatabase, een auto database en een command prompt scherm tot je beschikking.

Na een korte introductie door je leidinggevende word je al snel het callcenter ingestuurd om te ondersteunen bij de eerste moordzaak. Agent Pendell stuurt je hierbij een video van een liquidatie op met het verzoek: identificeer het slachtoffer en de schutter. Gelukkig is je computer ook uitgerust met hypermoderne gezichtsherkenningssoftware die direct is verbonden met de personendatabase. Dit vormt de basis van de gameplayloop in The Operator. Neem de telefoon op, krijg een opdracht van een agent, vind het antwoord, klik deze aan en rapporteer dit naar de agent.

Gehaast naar het einde

Na het spelen van de demo stond ik te popelen om verder te gaan met The Operator. Na het afronden van de volledige game moet ik daar helaas een beetje op terugkomen. De mysterieuze sfeer blijft zich de rest van het verhaal ontwikkelen in richtingen die ik zelf niet verwacht had. Hierdoor blijft de game interessant en dat is dus positief. Alleen was het wel erg kort.

De game kost wel maar 14 euro, maar dan nog is een speelduur van net geen vier uur kort. Dit gevoel wordt versterkt wanneer het verhaal zich in het laatste uur op een sneltreinvaart ontwikkelt. In het laatste uur komen er vier grote plot twists voorbij, waarna het spel opeens klaar is en de credits over het scherm heen rollen, terwijl het verhaal eigenlijk nog helemaal niet klaar voelt. De conclusie is namelijk niet concluderend. Hierdoor bleef ik achter met het gevoel dat het einde erg gehaast is afgemaakt. Alsof het geld op was voor Bureau 81.

Minder is meer, min of meer …

Wat ik vooral erg jammer vind is dat er hele systemen in de game zitten die slechts een enkele keer gebruikt worden. Zo is er een chemical analysis tool met een complete handleiding en interfacing die volledig doorontwikkeld is. Je merkt aan alles dat ooit de bedoeling was dat deze tool in meerdere zaken gebruikt zou worden.

Alleen gebeurt dat niet. Dit voelt als zonde van de tijd en de middelen die gebruikt zijn om de tool te ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor een systeem om bommen mee te ontmantelen.. Die tool heeft vier hoofdstukken waarin beschreven staat hoe je vier verschillende archetype bommen kunt ontmantelen met verschillende adaptaties. Het wordt vervolgens maar een keer gebruikt in de game.

De vier uur die ik kon spenderen in de game vond ik erg vermakelijk. De puzzels zijn divers en creatief, zonder dat ik het gevoel kreeg dat het een gimmick is. Het verhaal is mysterieus en de ontwikkelingen komen door de voice acting en de muziek, die bij een plotpunt opwelt, erg goed uit de verf. Mijn grootste kritiek op de game is: ik wil dat het langer is. Ik wil meer.