April 2018, het Albert Park Street Circuit. In een paar rondjes tijd vallen beide coureurs van het Haas-F1-team uit. Reden: een wiel dat tweemaal niet goed gemonteerd is. Hoe het kon gebeuren, weet ik vandaag de dag nog steeds niet. Maar wat ik wel weet, is dat als Speed Crew in 2018 al was verschenen, dit nooit was gebeurd. Speed Crew stelt vriendschap en geduld namelijk op proef door de chaos van Overcooked naar het circuit te verplaatsen.

“Wie denkt dat een hamburger maken in een drukke keuken al stressvol is, moet in de pitstraat maar eens een wiel proberen te repareren.” Dat moet de gedachte van de Oekraïense studio Wild Fields Games zijn geweest toen ze met het concept van Speed Crew op de proppen kwamen. Een game die het makkelijkste te omschrijven is als ‘Overcooked op het circuit’, al probeert het wel zijn eigen twist mee te nemen.

For family

Een game als Speed Crew heeft niet veel verhaal nodig, maar toch heeft het team de moeite genomen om de levels aan elkaar te rijgen met een rode draad. Hierin moet jouw pitcrew er alles aan doen om de Furious Racing Family van Dominion Torento te verslaan in de verschillende kampioenschappen. Knipoog, knipoog, knipoog, snap je dat het een Fast & Furious-referentie is? Want Wild Fields wil heel graag laten weten dat ze een referentie maken naar de Fast & Furious-franchise… enfin.

Buiten de korte cutscenes zul je jouw tijd als pitmonteur vooral doorbrengen op tal van verschillende circuits − of in ieder geval het stukje van het circuit waar de auto’s stoppen voor een servicebeurt. Hier is het aan jou om zo snel mogelijk te bepalen wat er moet gebeuren en ervoor te zorgen dat de wagens de baan weer op kunnen.

Een boutje en een moertje

Dit is natuurlijk ook het punt waar de chaos begint. Wagens komen in rap tempo de pits binnenrijden en als je niet uitkijkt, word je zelf het level uitgeslingerd. Heb je ze weten te ontwijken, dan dien je de computer te raadplegen om te kijken wat er moet gebeuren. Zo ontdek je of er een wiel vervangen moet worden, een motorkap terug op zijn plek moet worden geslagen of enkel de benzine bijgevuld moet worden.

Natuurlijk is het mogelijk om dit alleen te doen, maar net als andere games in dit genre komt Speed Crew pas los op het moment dat je met meerdere spelers aan de slag gaat. Op dat moment kan er echt samengewerkt worden om te zorgen dat wagens snel weer onderweg kunnen zijn. Waar we bij het reviewen wel achter kwamen, is dat er dan ook meteen een enorme piek in de moeilijkheidsgraad komt.

Hoewel de opdrachten niet moeilijker werden, werd het meteen wel een stuk lastiger om als eerste te eindigen in een level. Waar ik hier solo soms met dubbele cijfers voorsprong eindigde, werd het met twee spelers al meteen bijna onmogelijk om ook maar vijf punten voorsprong te behalen op het team erachter. Niet dat je hier in de gameplay veel van merkt – alleen het scorebord lijkt beïnvloed te worden. Hoe dit verder opschaalt, is mij helaas niet duidelijk geworden. Maar als je graag overal een gouden plak wilt halen, is het misschien verstandiger om alleen aan de slag te gaan.

Meer van hetzelfde

In totaal krijg je als pitcrew in Speed Crew 48 verschillende levels voor de kiezen, verdeeld over vier verschillende tijdperken van de jaren 70 tot de jaren 0, met allemaal hun eigen wagens, locaties en uitdagingen. Deze beginnen natuurlijk simpel (‘vervang een band’), maar lopen al snel uit de hand.

Donderstormen, ontploffende rioolputten en racende wagens maken het monteursleven zuur, terwijl klussen steeds uitdagender worden. Waarom een band alleen vervangen, als je ‘m ook kan repareren? En waarom maar op één verdieping werken, als je ook op meerdere etages aan de slag kan − met slagboompjes die bediend moeten worden?

Het is de typische chaos van het genre die je moet omarmen, zowel lokaal als online met vrienden. Maar zoals collega Robert tijdens het spelen al tegen mij zei: “Het is leuk, maar na een half uur ben je ook wel helemaal uitgeput.” Daarmee slaat hij wel de spijker op zijn kop, want Speed Crew is geen game om uren aan een stuk te spelen − wat dat betreft is het een typische party-game.