Het is druk in de markt van hero shooters. Naast de blijvende populariteit van games als Overwatch en Valorant, moet je ook concurreren met hero-games in titels als Rainbow Six Siege, Battlefield en Apex Legends. Toch waagt Sony-studio Firewalk een poging met hun nieuwe titel Concord. Waar de originele trailer vooral voelde als ‘We have Guardians of the Galaxy at home’, lijkt het zooitje ongeregeld wel aardig wat charme te bevatten. De vraag is alleen of dat voldoende is bij een volledige release in augustus.

In Concord volgen we de crew van de Northstar – een ruimteschip dat zijn best doet om zich bij de Freegunners te scharen en hun geld te verdienen in het wijde universum. Dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot, vooral in de strijd tegen The Guild. Het wordt een verhaal dat zich in de uiteindelijke game week over week moet ontvouwen, maar waar we nu verder nog maar weinig van meekrijgen.

Gameplay trailer van Concord

Toch geven de eerste cutscenes in de game wel een gevoel van persoonlijkheid, al ligt het er soms nog een beetje dik bovenop. Het gevoel dat het Marvel’s Guardians of the Galaxy probeert te emuleren gaat dan ook nooit echt weg. Vooral bij het personage Lennox had ik lang het gevoel dat het letterlijk Michael Rooker was, alsof ze hem ervoor gecast hadden. Dat bleek niet het geval, maar de vibe bleef hangen.

In opzet is Concord nog niet heel spannend

De charme van de zestien verschillende personages die nu in de game zitten moet vooral komen voor, tijdens en na de gevechten die je hebt. Via gebruikelijke gebbetjes en voice-lines leer je de personages een beetje kennen, waarbij ze allemaal wel iets unieks hebben. 1-Off is de iets te grote, iets te vriendelijke robot, terwijl Haymar de nukkige, afzijdige kracht is van het team. Roka is stil in aanwezigheid (in tegenstelling tot haar raketwerper), maar iedereen wil wel haar playlists hebben.

Je snapt het: iedereen is uniek en mag dat uitstralen. De hoop is dat de verhaallijnen die wekelijks in de game moeten komen die charme ook verder uit gaan dragen, al is de vraag natuurlijk hoe je een consistente verhaallijn met minstens zestien personages gaat hebben zonder dat bepaalde typetjes volledig uit het vizier verdwijnen. Maar goed – dat is een puzzel die Firewalk mag gaan oplossen.

Story trailer van Concord

Net als dat de charme aanwezig maar niet diepgaand is, gaat datzelfde ook op voor de gameplay-modi die de beta momenteel te bieden heeft. Tijdens de gesloten bèta in het weekend van 12 juli zagen we vier verschillende modi: varianten op Team Deathmatch, Kill Confirmed, Capture the Flag en King of the Hill. In het tweede weekend kwam daar een modus bij: Area Control, waarbij drie locaties veroverd konden worden en er pas bij minimaal twee locaties onder controle punten verdiend konden worden.

Het zijn bekende modi die eigenlijk geen vernieuwingen met zich meebrengen, wat lichtelijk zorgen baart voor de volledige release. Er zijn immers genoeg andere titels in dit genre die precies hetzelfde doen en al wel een fan-base achter zich hebben. We hebben nog niet alles gezien in de bèta’s, maar als dit een voorteken is qua spelmogelijkheden, heb ik zo mijn twijfels dat spelers gaan overstappen. Helemaal voor een game waar 40 euro voor betaald moet gaan worden in een speelveld vol met gratis titels, moet de gun- en gameplay verder piekfijn in orde zijn.

Firewalk / Sony Interactive Firewalk / Sony Interactive

Voelt als een stabiele basis

Of alles piekfijn in orde gaat zijn met de release, dat is nog maar even afwachten. Maar in de bèta voelde de gun- en gameplay in ieder geval wel solide op pc. Dat laatste is een belangrijk punt, want naast dat de game op zowel Windows als PlayStation 5 zal verschijnen, was ook crossplay aanwezig tijdens de bèta. Iets wat duidelijk te merken was wanneer je via een kill-cam meekeek met je medespelers en deze op PlayStation van mijlen ver waren te herkennen. Je herkende ze vooral aan het feit dat ze door pc-spelers compleet van de kaart geveegd werden.

Ik hoop dan ook voor de PlayStation-spelers dat er daar nog duidelijk wat verbeteringen komen om het speelveld wat vlakker te maken tussen de twee kampen, of in ieder geval de crossplay-optie standaard uit te hebben staan. Anders wordt het voor console-spelers echt geen leuke game om op te pakken wanneer deze in augustus verschijnt.

Zelf had ik hier (buiten snel stervende teamgenoten) geen last van en liet de game mij dan ook meteen de zestien verschillende personages aan de tand voelen. Daarbij heeft de game al een pluspunt te pakken in het feit dat de personages ook daadwerkelijk uniek van elkaar aanvoelen. Daarbij zitten personages niet vast in een rol, zelfs als ze daar soms wel naar neigen. Denk aan Daw, de stevige medic die schilden kan neergooien maar met zijn burst-rifle ook zeker nog vijanden kan omleggen.

Firewalk / Sony Interactive Firewalk / Sony Interactive Firewalk / Sony Interactive Firewalk / Sony Interactive Firewalk / Sony Interactive Firewalk / Sony Interactive

Daarbij heeft ieder personage ook duidelijk een leercurve – tijdens mijn eerste potjes wisselde ik met regelmaat tussen personages, maar pas nadat je ze een paar keer goed hebt kunnen gebruiken valt er iets op zijn plek. Zo hebben veel personages een passieve buff die ze bijvoorbeeld laat herladen wanneer ze dodgen, of onzichtbaar laten gaan.

Deze effecten kunnen aangesterkt worden door het slim samenstellen van je team. Snellere reloads, betere verdediging – ongezien zorgt een goede samenstelling en het afwisselen van personages tijdens een match voor betere statistieken. Alleen vergeet de game je dat dan weer duidelijk uit te leggen in de bèta. Net als met de rest van de game ligt er een stabiele basis, maar met nog ruim een maand te gaan tot release is er ook genoeg werk aan de winkel.

Concord verschijnt op 23 augustus voor PlayStation 5 en Windows. Wie de Deluxe Edition koopt, krijgt drie dagen eerder toegang tot de game.