Een collega opperde een paar weken terug dat ze zich afvroeg waarom men stopt met spelen. Waarom we dat kinderachtig gaan vinden en ons alleen op serieuze zaken richten. Daar moest ik veel aan denken tijdens het reviewen van Astro Bot, want deze game bewijst maar eens dat we eigenlijk vaker moeten spelen. Iets met het leven en slingers – en in Astro’s geval iets met chips en power-ups.

Elke keer dat je Astro Bot opstart, krijg je automatisch een serotonineboost. De aandoenlijke, kleurrijke figuurtjes met in de hoofdrol de officieuze PlayStation-mascotte geven je meteen een gevoel van plezier. Team Asobi laat daar naadloos strakke gameplay en een leuke home base bij aansluiten en geeft een totaalpakket dat je zo’n tien uur zoet houdt – en langer als je de extra uitdagingen opzoekt.

Astro to the rescue!

We kennen Astro allereerst van de VR-game Astro Bot Rescue Mission, die in 2018 verscheen. Daarin red je de crew van een ruimteschip. Dat is ditmaal niet anders, want de PlayStation 5-console waarin Astro en zijn bot-bemanning rondvliegen, wordt door een kwaadaardige alien uit elkaar gereten. De brokstukken – alsmede de crew – vliegen in het rond en komen in verschillende zonnestelsels terecht, waarna de PS5-huls met Astro erin neerstort op de dichtstbijzijnde planeet. Aan de dappere, blauw-witte bot de taak om iedereen te redden.

Team Asobi speelt wat verhaallijn betreft flink leentjebuur bij landgenoten Nintendo. Die fabriceerden in Mario Galaxy en Pikmin ook al een verhaal waarbij je het ruimteschip weer aan de praat moet krijgen door onderdelen te zoeken die gestolen zijn door de slechterik. Enfin, Astro Bot is dan ook niet een game waarbij het om het verhaal draait. De vlekkeloze besturing en charmante animaties spreken eigenlijk voor zich: het hart van deze game zit in de kracht van het spelen. En ook zeker in de kracht van schattigheid, want de bots zijn nu eenmaal onweerstaanbaar aandoenlijk.

Even wuiven

In de uiteenlopende levels ontdek je onder meer woestijnen, jungles, grotten en huizen, en word je verkleind, opgerold en in een spons veranderd. De power-ups zijn inventief en sluiten steeds aan bij het soort level dat je speelt. Je moet er creatief mee aan de haal, want waar je in het ene level hoog kunt springen, ben je dat in het volgende ineens kwijt. Maar dan kun je wel ineens met je grijparmen overal op klimmen. Doordat je steeds blijft schakelen, houdt de game het element van verrassing er knap in.

Elk level heeft standaard zeven bots die verstopt zijn. Sommige zitten vast in een boom, andere zijn ondergronds terechtgekomen. Een deel van hen is gebaseerd op bekende personages uit de gehele geschiedenis van PlayStation. Zo vind je niet alleen Kratos en Atreus, maar ook oude favorieten als Ape Escape en Sly Cooper. Deze speciale PlayStation-robots nemen soms zelfs een volledig gethematiseerd level met zich mee. Door alle easter eggs zijn die een genot om te ontdekken.

Het zoeken naar robotjes zorgt ervoor dat je elk deel van een level ondersteboven wilt halen. Het nodigt uit tot interactie met echt álles in de spelwereld. Soms word je daardoor niet alleen met een bot beloond, maar ook met een leuke animatie of een geheim einde. Astro Bot heeft daarnaast fijne details. Zo zijn er leuke idle animations voor onze mechanische held: als je de controller even met rust laat, roept hij om zijn vriendjes, pakt hij er een PSP bij of zwaait hij vrolijk naar de camera.

Een fijn element in de zoektocht is het kleine robotvogeltje. Deze kun je in elk level dat je opnieuw speelt ‘kopen’ voor munten. Hij functioneert als zender en gaat piepen wanneer je in de buurt komt van een van je crewleden. Dat maakt het zoeken een stuk gemakkelijker en maakt de game ook gelijk wat toegankelijker voor kinderen. Daarnaast is het fijn dat het een keuze is om dit extra handvat aan te nemen; als je liever zelf op zoek gaat, kan dat dus ook. Tijdens het herspelen hoef je een level ook niet helemaal uit te spelen. Je kunt dus gewoon focussen op het zoeken naar bots en puzzelstukjes, om daarna meteen weer op de controller-slash-spaceshuttle te stappen en terug te vliegen. Dat is vooral prettig als je nog maar één of twee bots hoeft te vinden.

Het zoeken naar robotjes nodigt uit tot interactie met alles in de spelwereld.

DualSchip

Met elk afgesloten zonnestelsel verdien je een nieuw deel van je PlayStation-console terug: het moederbord bijvoorbeeld, of de SSD. Dat je die dan zelf in de PS5 kunt installeren wanneer je terugkomt bij de Crash Site is leuk bedacht en prima in uitwerking: het duurt niet te lang en het is heel bevredigend om je eigen console zo in elkaar te zetten.

Naast PlayStation-onderdelen zien we ook alle gevonden robots terug op de Crash Site, die steeds uitgebreid kan worden met minigames en waar je nieuwe locaties kunt vrijspelen. De gacha-machine zagen we eerder al in Astro’s Playroom en is nu uitgebreid met diorama’s uit voorgaande PlayStation-games. Daarnaast zijn er Challenge Levels en bieden de nieuwe locaties puzzels om meer robots te vinden. Die zijn natuurlijk ook in de buurt van de console terechtgekomen! De Crash Site biedt een fijne afwisseling met de levels: verreweg de meeste dingen dragen bij aan je missie, maar dan even op een andere manier dan met platformen.

Zelfs de regen druppelt via de controller zachtjes in je handen.

Team Asobi kent de PlayStation 5 en bijbehorende DualSense-controller van binnen en buiten. Hoe kan het ook anders? Dat zijn het moederschip en de shuttle van waaruit Astro en zijn crew werken. De rekenkracht van de console wordt goed benut: het spel blijft zelfs tijdens zwaardere scènes met veel losse, bewegende elementen soepel draaien. De ontwikkelaar weet daarnaast wat de kracht is van de controller. Dat zagen we al in het tussendoortje Astro’s Playroom, dat standaard bij iedere PS5-console zit, en dat zag Tom toen hij een tijdje terug even bij PlayStation langsging om de demo van Astro Bot te spelen.

In de volledige game speelt Team Asobi er vrolijk evenveel op in met trillingen en slim gebruik van de adaptieve triggers en lichtstrip. Je voelt bijvoorbeeld het verschil van de ondergrond waarop je loopt en zelfs de regen druppelt via de controller zachtjes in je handen. Het zou wel fijn zijn om opties te hebben om de intensiteit van de DualSense in te stellen, of helemaal uit te zetten. Dit zou de game bijvoorbeeld toegankelijker maken voor mensen met gevoelige of minder sterke handen, en is daarnaast prettig om algemeen gezien als extra optie te hebben.

Platformprecisie

Achter het kleurrijke uiterlijk en de vrolijke personages schuilt er in Astro Bot een gedegen platformer waar soms echt wel geldt dat oefening kunst baart. Platformen met timers, vijanden die de baan achter je weg eten en Challenge Levels; stuk voor stuk dragen ze bij aan de uitdagende aard die Astro eigen is. Té moeilijk worden de hoofdonderdelen van de game gelukkig nooit, maar voor de optionele stukken moet je even goed gaan zitten – mits je jezelf eraan durft te wagen.

Of je het nu houdt bij het in elkaar zetten van de PlayStation of alles uit de game wilt halen wat erin zit, Astro Bot biedt voor zowel jonge als oude spelers een zee van herkenning en een goed aantal uurtjes aan vermaak. Essentieel speelvoer als je wilt zien wat de PlayStation 5 technisch in zijn mars heeft, maar vooral als je zin hebt om van spelen een feestje te maken.

Astro Bot is nu exclusief verkrijgbaar voor PlayStation 5, met een adviesprijs van 69,99 euro. Later dit jaar wordt nog een gratis update verwacht met extra personages en content.