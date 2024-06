Het zat er al even aan te komen, maar deze zomer is het zover: Astro Bot krijgt een eigen game. Een volwaardig spel, voor de verandering, dat in een gat springt dat PlayStation de afgelopen jaren zelf vakkundig uitgroef. We gingen bij PlayStation alvast een uurtje hands-on met een gecureerd stukje Astro Bot en jawel: “Sony’s Super Mario” lijkt prima uit te pakken.

Details Titel Astro Bot Ontwikkelaar Team Asobi Uitgever Sony Interactive Entertainment Releasedatum 6 september 2024 Platform PlayStation 5

Astro Bot is en blijft een aparte verschijning voor PlayStation. Tussen de vergruisde mega-insecten en meerdere eindes van de wereld valt dit robotje vooral op met een vrolijke noot, waar de meeste blockbusters van PlayStation niet meer van gediend zijn. Deze generatie staan Hollywood-achtige actie en diepzinnige verhalen daar hoger in het vaandel dan, laten we wel wezen, simpele fun.

Aanvankelijk mocht de kindvriendelijke Astro enkel experimenteren met een VR-spel, later leverde het robo-maatje de speelbare introductie van een console, als een soort demo. Met ‘gewoon Astro Bot’ levert Team Asobi voor het eerst een volwaardige, traditionele platformer – en dat werkt opvallend verfrissend. Juist omdat Sony de laatste jaren zo somber stuurt, is het mooi om te zien dat een vrolijke mascotte ook nog een plekje in de schijnwerpers kan krijgen.

Prikkelende platforms en power-ups

Het is dan ook moeilijk om de glimlach van je gezicht te houden tijdens het verkennen van Astro Bot. Vrijwel alles in de game houdt er een zorgeloos en verwelkomend sfeertje op na. Uiteraard hebben we het dan met name over de lieflijke robotjes zelf, maar ook het eerste drietal levels voorspelt veel goeds. Dat zijn geen gigantische open werelden, maar de meer lineaire omgevinkjes prikkelen alsnog om te gaan ontdekken en te experimenteren met de verschillende, vaak gethematiseerde power-ups.

Zo’n gevoel laat zich niet makkelijk beschrijven, maar laten we stellen: Astro Bot voelt levendig. Verschillende robo-diertjes dartelen vrolijk rond en vrijwel alles reageert op de een of andere manier op acties van de speler. Het ene moment geef je slechteriken rake klappen met uitschuifbare kikker-armen, de andere keer dobber je door een gigantisch aquarium met een power-up die Astro transformeert tot een luchtballonnetje.

De werelden ogen to-the-point en cartoonesk, maar dan wel met een hoeveelheid charme en detail die je van de betere animatiefilms zou verwachten. Het is misschien nog geen speelbare Pixar-film, maar verdomme: Astro Bot is non-stop levendig en aandoenlijk. Er druipt behoorlijk wat liefde van de uiteenlopende animaties, de vele verwijzingen en kleurrijke effecten.

Zoals we gewend zijn van Team Asobi ziet het er allemaal piekfijn uit en draait het (naar onze eerste ervaringen) op een vrij stabiele 60 frames per seconde. Ook in segmenten met zwaardere physics of met meer complexiteit draait en oogt alles als een zonnetje. Dat komt de lastigere uitdagingslevels zeker ten goede, al hebben we daar slechts een tweetal van mee mogen maken.

Veel van de animaties en belevingen komen zo lekker dichtbij.

De haptics trekken je toch iets meer in Astro’s wereld. Beeld: Team Asobi / PlayStation Beeld: Team Asobi / PlayStation

Een masterclass in DualSense-gevoel

Afgezien van het visuele aspect is Astro Bot ook erg overtuigend in geluid en vooral gevoel. Ook dit verbaast niemand na Astro’s Playroom, maar in Astro Bot wordt de DualSense wederom uitzonderlijk goed benut. In de spelwereld is de controller fysiek aanwezig als een gyroscopisch gestuurd vliegtuigje voor Astro, maar de DualSense maakt ook op andere wijze verbinding met Astro en zijn omgeving. Zo nemen geredde vriendjes bijvoorbeeld plaats ín de controller, die je met bewegingsbesturing alle kanten op mag schudden. Veer je de DualSense op en neer, dan zie, hoor en voel je de robotjes ook vrolijk op en neer stuiteren.

Dat blijkt, naast ontiegelijk schattig, ook een fijne haptische viering na het behalen van de zwaardere uitdagingslevels. Ik heb nog aardig moeten zwoegen om die Journey-bot te redden, dus natuurlijk mocht dat maatje even vrolijk op mijn touchpad komen stuiteren – al was het maar om de opgebouwde spanning uit mijn armen te schudden.

Die mate van afwerking zit niet alleen in het redden van robotjes. Loopt Astro bijvoorbeeld over een breekbare glazen plaat, dan voel je in de DualSense ook het getik-tik-tik van je robotvoetjes op het krakende oppervlak. Veel van de animaties en belevingen komen zo lekker dichtbij. En ja, dat klinkt natuurlijk ontiegelijk cliché, maar zeker de haptics trekken je toch iets meer in Astro’s wereld. Deze haptische precisie is stiekem hoe alle PlayStation 5-games zouden moeten voelen.

Team Asobi / PlayStation Team Asobi / PlayStation Team Asobi / PlayStation

Super Astro Bot Sunshine

Met overtuigingskracht in stijl en speelbeleving lijkt Astro Bot het plezier van een Super Mario te kunnen evenaren. Of de complete game zich mag meten met een van de betere Mario’s, dat moeten we nog maar zien, maar het eerste uurtje mocht er absoluut wezen. Een vrolijke platformer doet toch iets goed als ik voortdurend met een glimlach opgeschoten zit.

Zeker met Astro’s standaardset van bewegingen en de uitdagingslevels, die in het luchtledige zweven, deed Astro Bot nog vaak denken aan Super Mario Sunshine. Dat komt grotendeels door Astro’s jetpack-beentjes, die grofweg hetzelfde werken als Fludd’s waterstraal, maar het zit ook een beetje in de algehele sfeer. Terwijl je onbezonnen in allerlei vrolijke platform-werelden duikt, straalt Astro Bot iets zomers en zonnigs uit.

Zo’n speelbare zaterdagochtendcartoon klinkt als een prima uitstapje voor PlayStation 5-gamers. Zij dat die van een jongere generatie, of gewoon de doorgewinterde gamers die op vakantie willen – eventjes weg van alle serieuze actie of diepgaande rollenspellen. Astro Bot komt je deze zomer verblijden met wat zorgeloze (maar goed verzorgde) fun.

Astro Bot verschijnt 6 september 2024 exclusief op PlayStation 5. Voor deze hands-on speelden we de game ongeveer een uur, met beschikking over drie primaire levels en twee uitdagingslevels.