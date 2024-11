Een verlaten lake house, onverwoestbare slendermen en genoeg spoofs voor nieuwe Remedy-games. Een huis aan het meer klinkt als een gezellige, ontspannen plek, maar niets is minder waar. FBC-agent Kiran Estevez, bekend van het hoofdverhaal van Alan Wake 2, moet een kijkje gaan nemen bij een huis aan Cauldron Lake. En hoor je Cauldron Lake, dan weet je als Alan Wake-fan genoeg. Dit wordt een missie om niet te vergeten.

Met Night Springs nog redelijk vers in ons geheugen en Halloween in het vooruitzicht zijn dit de beste omstandigheden om het laatste hoofdstuk van Alan Wake 2 te spelen. In dit ongeveer twee uur durende duistere avontuur komen we er eindelijk achter wat er zich allemaal in The Lake House heeft afgespeeld. In het hoofdverhaal kon je de afgesloten locatie op een afstandje al observeren, maar nu is het echte werk begonnen.

Bekende en onbekende gevoelens

De start van The Lake House voelt bekend en geeft je gelijk het Alan Wake 2-gevoel. De duistere omgeving, de stilte van het bos en het feit dat je niet weet waar je aan gaat beginnen zijn identiek dezelfde waarnemingen als bij het hoofdverhaal. The Lake House start wederom bij Cauldron Lake, maar dit keer speel je niet als Saga Anderson. Het hoofdpersonage van Alan Wake 2 komt pas later voor een andere zaak naar het meer.

Je speelt nu Kiran Estevez, een agent van het Federal Bureau of Control. Kiran krijgt een melding van het hoofdkwartier dat er een paranormale gebeurtenis is gestart bij The Lake House en ze gaat met een team op onderzoek uit. The Lake House is een FBC-station dat onderzoek doet naar de paranormale gebeurtenissen bij het meer, maar geeft al een tijd geen gehoor meer. Bij aankomst komt Kiran erachter dat het pand zo goed als verlaten is. Nou ja: verlaten?

De omgeving van The Lake House voelt als een combinatie van de games Control en Alan Wake 2. Een kantoorachtig pand en verschillende documenten die vertellen wat er allemaal wordt onderzocht in het gebouw, zijn duidelijk een stukje Control. De gameplay en gevechtsacties zijn dan weer te herleiden naar Alan Wake 2. Gewapend met een zaklamp en geweren, dien je erachter te komen wat er is gebeurd in The Lake House en dat wordt op z’n Remedy’s metaforisch en cryptisch steeds duidelijker.

Remedy Entertainment Remedy Entertainment Remedy Entertainment

Een doolhof als gebouw

Het gebouw heeft slechts vijf verdiepingen en door de eerste paar verdiepingen ga je snel heen. Maar dankzij de aanwezigheid van het Altered World Event in Cauldron Lake en de verontrustende onderzoeks-experimenten die zijn uitgevoerd, dien je elke verdieping meerdere malen te bezoeken. Op de ene verdieping zit Kiran gevangen in een oneindige lus, op een andere zijn verschillende doeken beschilderd met abstracte Jackson Pollock-achtige sprays. Het is een prachtig gebouwd stukje buitenaardse kantoorruimte die ik met veel plezier heb ontdekt. De twee uur gametijd vlogen ook voorbij en smaakten wederom naar meer.

The Lake House heeft absoluut een zenuwslopende sfeer, maar het ontbreekt misschien een beetje aan de puzzels. Afgezien van het vervoeren van batterijblokjes naar stopcontacten, zijn er verder slechts een handvol computerwachtwoorden om uit te zoeken met behulp van kalenderdata die in memo’s en dergelijke worden vermeld. Het was een beetje teleurstellend dat er hier niets nieuws was dat kon tippen aan de goocheltrucs van Alan’s Angel Lamp in het hoofdverhaal.

Wat The Lake House wel toe weet te voegen qua innovatie zijn het nieuwe type vijanden en een nieuw wapen. Uit een aantal schilderijen ontstaat een totaal nieuwe vijand. Dunne wezens die het figuur hebben van een slenderman en onverwoestbaar zijn, lopen op een aantal verdiepingen rond. Je wapen en zaklamp helpen niet bij het verslaan, je kunt ze alleen ontwijken om je vervolgens snel door de ruimte te verplaatsen. Uiteindelijk krijgt Kiran een granaatwerper in handen die krachtig genoeg is om de met verf besmeurde vijanden te verslaan. De ammo hiervan is schaars en het raken van de vijanden is nog steeds niet gemakkelijk, maar wel zorgt het nieuwe wapen voor een nieuwe tactische benadering.

Op naar Control 2 en nog meer

The Lake House is een directe link naar Control 2. De omgeving en de ontwikkeling van het verhaal in de DLC staan in verbinding met de game die pas over een aantal jaar wordt verwacht. Dit is niet de eerste keer dat Remedy dit trucje toepast. Bij een uitbreiding van Control werd namelijk ook een verhaal verteld dat direct in verbinding stond met Alan Wake 2. Het is een tactisch sterke keuze van Remedy die ervoor kan zorgen dat de fans van Alan Wake 2 sneller mee verhuizen met de volgende game.

Remedy heeft namelijk naast Control 2 nog twee projecten aangekondigd. FBC: Firebreak, een first person shooter, staat op de planning voor 2025 en ook komen er remakes aan van Max Payne 1 en 2. Het hoofdstuk Alan Wake 2 is dan nu toch echt afgesloten, al zal het me zeker niet verbazen als het nog niet het einde is van het personage Alan Wake zelf.

De tweede DLC is nu verkrijgbaar als Alan Wake 2-toevoeging en te spelen op PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc. Dit is momenteel alleen nog mogelijk via een digitale versie.