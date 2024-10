Als huisviking van de redactie kon ik ook niet wachten om tweeëntwintig jaar later, met mijn geliefde Noorse goden, terug het slagveld op te gaan in Age of Mythology: Retold. Een complete remake van de klassieker met graphics anno nu en wat kleine, maar significante aanpassingen aan de gameplay. Het speelt als vanouds met wat nieuwe spelregels, die zorgen voor wat verfrissing.



Heel lang geleden, in begin 2000, toen ik nog niet zo oud was, waren de hoogtijdagen van het genre Real Time Strategy. De oorlogszuchtige tiener in mij was niet weg te slaan van games als Command & Conquer, Empire Earth en Age of Empires. Laatstgenoemde kreeg in 2002 een spin-off met volkeren uit de oudheid met hun pantheon aan goden en mythische wezens. Age of Mythology is geboren en het was meteen mijn favoriete RTS.

Niet zomaar een remake

Remasters en remakes willen nog weleens worden gezien als geldklopperij bij gamers, omdat een groot aantal van die titels niet de moeite waard is. Niets van dat in Age of Mythology: Retold. Microsoft heeft de studio’s World’s Edge en Forgotten Empires aan het werk gezet voor een volledige remaster. Grafisch heeft Age of Mythology: Retold een flinke upgrade gemaakt en ziet het er als nieuw uit op de pc en voor het eerst ook op de Xbox-consoles. Ook zijn de animaties van alle dorpelingen en troepen geüpdatet. Huisjes brokkelen bijvoorbeeld nu zichtbaar af bij brand. En het is nog leuker in HD om een arme soldaat door de lucht te zien vliegen door een boze Kraken.

Qua inhoud bevat Retold vier beschavingen: Grieken, Noren, Egyptenaren en Atlantis. Laatstgenoemde zat niet in het origineel, maar in de eerste uitbreiding The Titans. Er zijn nog twee beschavingen in aantocht in de vorm van DLC, waarvan China de eerste is. De tweede beschaving is nog niet bekendgemaakt. Verder heeft de campaign ruim vijftig missies verdeeld over drie verhaallijnen, waarin je langzaam de nodige kneepjes van het vak leert in gescripte missies. Het is een lomp, knullig en toch vermakelijk verhaal om je voor te bereiden op de echte uitdaging: (online) skirmish. Daarover later meer.

In Retold is een groot deel van de modus precies zoals je het kent van het origineel, met een aantal veranderingen die de game leuker maken.

Retold heeft ook meer hulpmiddelen voor nieuwe gamers – of oude rotten die het heel lang niet meer hebben gespeeld – die niet zo bekend zijn met het RTS-genre. Games als Age of Mythology kunnen overweldigend zijn met het micromanagen van troepen, dorpelingen, inkomsten, het bouwen van een rijk en tegelijkertijd de vijand van je af houden. Een van de hulpmiddelen is het Villager Priority-systeem, waarin je kunt instellen welke materialen ze moeten verzamelen en hoeveel. Zodra je nieuwe dorpelingen creëert, gaan ze direct aan het werk en hoef je je geen zorgen te maken dat ze ongeoorloofd verlof nemen als het hout op is. Dan is er vast nog wel een plekje in een goudmijn of op de boerderij. Het werkt voor een groot deel goed, alleen als je dorpelingen nodig hebt om wat gebouwen uit de grond te stampen, wil het systeem nog weleens in de war raken en blijven er toch wat mensen stilstaan om het nieuwe gebouw te bewonderen.

Ten slotte is er ook nog ingebouwde mod-ondersteuning waar al flink wat te vinden is, er is een uitgebreide leveleditor voor de echte knutselaars en er is nog meer ondersteuning voor beginners te vinden in de menu’s die ook allemaal overzichtelijker zijn dan het origineel. Dat alles voor maar drie tientjes, trouwens. Twee tientjes extra en je hebt alle toekomstige DLC ook erbij. En uiteraard is de game te spelen via Game Pass.

Onnatuurlijke oorlog

Uiteindelijk gaan de meeste gamers Age of Mythology: Retold vooral oppakken voor de klassieke Skirmish modus. Jij met maximaal nog elf anderen, die een grote landmassa moeten delen en uiteindelijk elkaar uit moeten roeien tot er nog één rijk overblijft. In Retold is een groot deel van de modus precies zoals je het kent van het origineel Er zijn echter wel een aantal veranderingen die in mijn ogen de game leuker maken. Dit is wel een persoonlijke mening en er zijn een aantal puristen in mijn vriendenkring die liever oldschool hadden gezien. Het zou tof zijn geweest als je de oude regels kon instellen in een custom game, om beide kampen tevreden te stellen. Afin. Laten we beginnen met de krachtige God Powers.

God Powers zijn in het origineel eenmalige aanvallen die een behoorlijke impact kunnen hebben op de vijand. Denk aan een enorme barrage bliksemstralen van Zeus of het oproepen van de machtige Noorse draak Nidhogg. Het waren toen de coolste dingen om te doen, alleen vond ik het jammer dat dit maar één keer per potje kon. Het is niet zo dat je nu de vijand de vergetelheid in kunt spammen in Retold, God Powers kost veel Favor om te gebruiken en het is een betaalmiddel dat je niet in overvloed hebt. Het blijft nog steeds een flinke beslissing om al die punten te gebruiken, hopende dat het jou een enorm voordeel oplevert. Ook hebben de aanvallen een flinke afkoelperiode. Er is een goede balans.

De andere spelregel die is gewijzigd is het gebruik van Wonders en dit is de beste verandering ten opzichte van het origineel. Een Wonder is een enorm gebouw – dat veel middelen en tijd kost om te maken – om de goden te eren en het was in het origineel dé manier om te winnen. Had je een Wonder staan nadat je van Age 1 naar Age 4 bent gegaan, dan had de tegenstander nog een aantal minuten om het neer te halen. Dit was bijna altijd onmogelijk, dus je won negen van de tien keer de game. Het voelde voor mij altijd wat onbevredigend om op deze manier te winnen (of te verliezen). Ik wil het uitvechten tot de laatste snik.

Naar Valhalla!

In Age of Mythology: Retold leidt het bouwen van een Wonder een nieuwe vijfde age in, genaamd de Wonder Age. In dit tijdperk krijg je enorme bonussen voor jouw mythische troepen, en krijg je per seconde Favor om makkelijker God Powers te gebruiken die ook nog eens een stuk goedkoper zijn. In plaats van een directe win zorgt het bouwen van een Wonder voor nieuwe dynamiek op het speelveld. Er is een groter kwaad opgedoken en ineens is het de moeite waard om samen te werken met andere spelers. In je eentje is het verslaan van de machtigste speler een moeilijk karwei, maar met z’n allen… “The enemy of my enemy is my friend.”

Skirmish verandert dankzij bovenstaande twee nieuwe regels op een goede manier. Potjes zijn langer spannend, dynamischer en veel leuker. In Age vier en vijf voel je je echt een goddelijke bedreiging, met alle coole wezens en krachten die je nu vaker kan gebruiken. Age of Mythology: Retold heeft ook een hogere populatie limiet ten opzichte van het origineel, 160 nu tegenover 100 van vroeger. Dit zorgt voor grotere veldslagen, maar ook voor een grotere economische motor waardoor je een stad iets sneller van de grond krijgt. Retold voelt groter en epischer en is echt een remake van mythische proporties.