Er zijn weinig games die zo goed het bloed onder de nagels van hun spelers vandaan halen als Mario Party. Het mag dan wel lijken op een partygame waarin je het tegen je vrienden opneemt; in feite is de game zelf de echte tegenstander. De games zitten vol competitievervalsing, onderhandse trucjes en ander soort fratsen. Maar in die chaos ligt Mario Party’s charme. De nieuwste toevoeging Super Mario Party Jamboree brengt de vertrouwde formule met hernieuwde chaos terug naar de Switch.

Nintendo maakt er geen geheim van: Super Mario Party Jamboree is groter, chaotischer en meer. Er zijn meer speelbare personages dan ooit en met zeven spelborden en zes spelmodussen lijkt het met de kwantiteit wel goed te zitten. Gelukkig is er ook genoeg kwaliteit om op vooruit te blikken. Jamboree voegt nieuwe lagen toe aan de speelbare personages met een gloednieuw type minigame, een spelmodus die met twintig spelers tegelijk kan worden gespeeld en nieuwe gameplay mechanics die je als speler toch doen afvragen: hoe krijgen ze het voor elkaar om Mario Party nóg chaotischer te maken?



Voor niets gaat de zon op – maar wel voor een Jamboree

Aangezien Super Mario Party Jamboree letterlijk synoniem ‘Super Mario Party Party’ betekent, verwacht ik een feestje. De opvallendste toevoeging aan de game, de Jamboree, moet daarbij gaan helpen. Dit is een nieuw systeem voor bondgenootschappen dat bouwt op dat van Super Mario Party. Zoals vanouds kun je bondgenoten op het speelbord tegenkomen die jou op allerlei unieke manieren kunnen steunen. Met Mario aan je zijde kun je hogere cijfers op je dobbelsteen gooien, Daisy laat je goedkopere spullen kopen en Waluigi laat je munten van je tegenstanders stelen.

In tegenstelling tot Super Mario Party helpen de bondgenoten niet zomaar de eerste de beste persoon die langsloopt. De eerste speler die een mogelijke bondgenoot bereikt, activeert een nieuw soort minigame. Degene die de minigame start krijgt een voordeel, maar iedereen kan de minigame winnen en de bondgenoot krijgen. De spellen verschillen per personage. Race een berg op voor Yoshi of flipper voor Waluigi. Deze gameplaylaag zal ongetwijfeld voor een gezonde hoeveelheid chaos zorgen. Bondgenoten blijven kort bij je en kunnen voor je het weet door je concurrenten worden weggekaapt.

Massive Mario Online

Net als zijn voorgangers heeft Mario Party Jamboree meer te bieden dan alleen de Mario Party-modus. Je kunt bijvoorbeeld ook samenwerken in Rhythm Kitchen, waarin je op de beat een heerlijke maaltijd in elkaar flanst. Of neem het met z’n achten op tegen een nep-Bowser die als een ware Godzilla een stad aan gort slaat.

Toch wel de opvallendste modus is Koopathlon, waarin je met wel twintig spelers tegelijkertijd een marathon rent. Door munten te verzamelen tijdens minigames ren je sneller vooruit, tot je het uiteindelijk met z’n twintigen opneemt tegen nep-Bowser. Mocht je je afvragen waarom ze niet gewoon Bowser neerzetten als vijand, Nintendo geeft de echte versie de kans om weer eens met de Party mee te spelen.

Nintendo lijkt met Jamboree aanzienlijk meer in te zetten op online play dan de andere twee Mario Party-games op de Switch. De modussen voor twintig spelers zijn alleen online beschikbaar. Gelukkig zit er een stijgende lijn in het online functioneren van de Mario Party-games. Voor het totale prijskaartje van de game zijn deze nieuwe online modi wel weer jammer. Tel er voor een volledige game maar een Nintendo Switch Online-jaarabonnement bij op.

Abrupte overstroming, abrupte trein, abrupte uitverkoop



Er is meer dan genoeg om naar uit te kijken in Super Mario Party Jamboree. Naast de nieuwe Jamboree-bondgenoten en de gloednieuwe modussen is er genoeg chaos te bewonderen op de spelborden. Soms loopt het speelveld onder water, word je terug naar start geduwd door een achteruitrijdende trein of zijn alle items opeens halve prijs tijdens een abrupte uitverkoop.

Ik weet nu al dat ik m’n getier in moet gaan houden als de game met al zijn fratsen halverwege een potje de regels weer eens omdraait. Bijvoorbeeld wanneer mijn vrienden tijdens een abrupte uitverkoop er met mijn bondgenoot vandoor gaan en opeens vier sterren kunnen kopen voor een greintje van de munten die ze net nipt hebben gewonnen in een alles-of-niets-minigame. De game zal ongetwijfeld het bloed onder mijn nagels vandaan halen. Als een Mario Party-game daarin slaagt, dan is het naar mijn mening een succesvolle toevoeging aan de franchise.

Super Mario Party Jamboree komt 17 oktober uit voor de Nintendo Switch.

De trailers van Super Mario Party Jamboree

Nieuwsgierig geworden naar Super Mario Party Jamboree? We hebben de trailers alvast voor je op een rijtje gezet: