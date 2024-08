Een game waarin je alles kunt doen is altijd leuk om over te fantaseren, maar in de praktijk niet haalbaar. Als je te veel in een keer wilt doen, kun je nooit alles goed doen. Dat is ook het dilemma waar de mannen van Overseer Games mee zitten. Ze hebben meer dan genoeg ideeën voor hun game Kaiserpunk, maar het is moeilijk om te kiezen wat je wel en niet doet.

Kaiserpunk schreeuwt Anno en daar draait Overseer Games CEO Mario Mihokovic ook niet omheen. De game is in de eerste plaats een citybuilder “en daar willen we heel goed in zijn.” vertelt Mihokovic. Bovenop deze citybuilder moet een grote strategielaag komen die meer doet denken aan Risk. Een ambitieus plan.

De perfecte stad om de oorlogsmachine aan te zwengelen

Kaiserpunk speelt zich af op de wereldkaart zoals wij die kennen, maar de setting van de game heeft verder weinig te maken met onze eigen (recente) geschiedenis. In Kaiserpunk is de Eerste Wereldoorlog voorbij, maar in plaats van dat daarna het Interbellum begint, breekt er een nieuwe periode aan waarin de bestaande natiestaten geïmplodeerd zijn en nieuwe facties proberen de macht te grijpen.

Daar krijg je alleen in de eerste uren van de game weinig van mee. In de eerste vier à vijf uur van een potje Kaiserpunk ben je alleen maar bezig met het bouwen van je stad en zorgen dat je industrieën goed op gang komen. Je moet mijnen bouwen voor grondstoffen, fabrieken voor de tanks die je uiteindelijk moet gaan produceren en ondertussen moet je je burgers ook eten geven. De steden zijn groots opgezet en gedurende de game moet je je nederzetting steeds verder uitbouwen tot een grote stad.

Dit deel van de game is al goed voor een stevige avond gamen, vertelt community manager Mladen Herman, maar daarna begint het pas. Zodra je de eerste militaire eenheden weet te produceren, komt de wereld aan je voeten te liggen. Je krijgt dan toegang tot de wereldkaart en daar kun je beginnen met regio’s veroveren. Daarvoor moet je wel zorgen dat je je productie goed op orde hebt om de oorlogsmachine op volle toeren te laten draaien.

Drie facties gebaseerd op de Eerste Wereldoorlog

De hele wereld zit in Kaiserpunk, maar wel alleen als het gaat om de continenten. Deze worden door Overseer Games opgedeeld in honderden regio’s, die je stuk voor stuk kunt veroveren. Aan het begin van de game kies je waar je jouw stad bouwt, al is dat wel gebonden aan een van de drie heritages waar je uit kunt kiezen. De wereld is daarvoor opgedeeld in de Duitse heritage (Europa), de Russische heritage (Azië) en de Westerse mogendheden (Noord-, Midden- en Zuid-Amerika).

Herman geeft toe dat deze verdeling niet bepaald alle continenten op de wereldkaart beslaat, maar dat ze een keuze moesten maken in hoeveel verschillende heritages ze in eerste instantie kunnen ontwikkelen. Je eenheden in de games worden namelijk sterk beïnvloed door je heritage en zijn gebaseerd op bijvoorbeeld Duitse tanks uit de Eerste Wereldoorlog.

Uiteindelijk is het ook niet de bedoeling dat je speelt als Rusland of Duitsland, maar vooral dat je je eigen factie creëert. Je kunt de factie een naam geven, een leider benoemen en een eigen vlag ontwerpen. Kaiserpunk wil je vooral de Post-WOI-factie laten bouwen die jij voor je ziet, maar dwingt je dus wel om de Duitse, Amerikaanse of Russische tanks te kiezen. Dat is jammer voor een game die over de hele wereld gaat. Al is het ook goed dat het team van slechts tien mensen enige kaders voor zichzelf stelt, want een game als deze groeit je al snel boven het hoofd.

Overseer Games Overseer Games Overseer Games

Een lange adem

De eenheden die je produceert hebben dus een eigen look-and-feel op basis van de heritage die je kiest en ze vormen op de strategische kaart legers. Deze legers kun je als pionnen verplaatsen over de regio’s en hiermee kun je andere facties aanvallen. Het idee is dat je circa tien AI-spelers tegenover je krijgt die net als de speler meer macht over grondstoffen en gebieden proberen te krijgen. Als je daarin diplomatiek te werk gaat, zal de AI daarin meespelen. Begin je een allesvernietigende oorlog, dan kun je erop rekenen dat de AI stevige linies zal opwerpen.

Het volledig veroveren van de wereld zal mogelijk zijn, maar veel tijd kosten, volgens de ontwikkelaars. Om een van de honderden regio’s in de game te veroveren moet je deze meerdere keren aanvallen en vervolgens blijven controleren. Naarmate de oorlog opschuift, verder van je hoofdstad af, moet je zorgen dat ook je logistiek goed op orde is. Troepen aan het front moeten doorlopend bevoorraad worden. Gebeurt dit niet, dan komen je tanks met krakende rupsbanden stil te staan en zijn het schietschijven voor de tegenstander.

Overseer Games

Overseer

Overseer Games heeft al aardig wat ervaring met citybuilders door hun vorige game Patron, maar het grand strategy-gedeelte is ook voor het team nieuw. Daarom staan er de komende tijd veel playtests gepland, zegt Herman, want de balans hierin moet goed zijn. Kaiserpunk moet een game worden die je niet voor een paar uur speelt, maar waarin je uren verliest en de dag erna opnieuw de tijd vergeet. Om de wereld te veroveren ben je waarschijnlijk ‘tientallen, zo niet honderden uren bezig’, zegt Mihokovic.

Waar de diepgang in Anno in steeds meer steden en overzeese gebieden ligt, trekt Kaiserpunk je naar de grand strategy-wereldkaart. Via de nieuwe regio’s kun je meer grondstoffen en invloed vrijspelen. Overigens hoef je niet overal met je tanks over de grens te rollen om je invloed uit te breiden, het is de bedoeling dat dit ook op een meer diplomatieke manier kan. Dat gedeelte is volgens Herman alleen nog wel in ontwikkeling.

Kaiserpiunk moest een early access krijgen, maar de studio heeft ervoor gekozen om de game in het eerste kwartaal van 2025 uit te brengen en dan meteen als volledige release. Ze hebben dus nog even om al hun ideeën uit te werken en de juiste balans te vinden.