Op 20 augustus 2020 verscheen er een gameplaytrailer van dertien minuten lang. De video was afkomstig van de nagenoeg onbekende Chinese studio Game Science, over een nog onbekende titel: Black Myth: Wukong. Het spel is geïnspireerd door Journey to the West, een boek uit de 16e eeuw dat vooral in China bijzonder populair is. De hypetrein vertrok in volle gang van het station, want de trailer liet een bijzondere eerste indruk achter bij veel gamers.

Prachtige graphics en designs, snelle en vloeiende gevechtsanimaties, indrukwekkende soundtrack en nog zoveel meer. De vergelijking met een Dark Souls in China werd al snel gemaakt en de kwaliteit die in de eerste beelden tentoongesteld wordt, doet denken aan het enorme talent van FromSoftware. Op 20 augustus 2024, precies vier jaar na die eerste trailer, komt Black Myth: Wukong uit en er zijn al aardig wat zaken bekend over de game waar menig gamer best enthousiast van mag worden.

Reis naar het Westen

Zoals gezegd is Black Myth: Wukong gebaseerd op een eeuwenoud boek genaamd Journey to the West. In dit boek wordt een bedevaart beschreven van een boeddhistische monnik uit de Tang-dynastie in de 7e eeuw. Zijn reis gaat onder meer door hedendaags Oezbekistan, Afghanistan en Pakistan om betere vertalingen te vinden voor boeddhistische teksten in India. Hij werft tijdens zijn reis een aantal volgers en een daarvan is Sun Wukong, een aap geboren uit een heilige steen, die ook de hoofdpersoon in Black Myth: Wukong vertegenwoordigt. Leuk feitje: Wukong uit Journey to the West is ook de inspiratiebron geweest voor Goku uit de Dragon Ball-franchise.

Het verhaal in de game is nog in nevelen gehuld, zoals we dat ondertussen wel gewend zijn van goede soulslike-games. In de trailers die de afgelopen jaren zijn verschenen, wordt ook maar weinig losgelaten op wat opvallende voorwerpen en omgevingen na. In de meest recente trailer pakt Wukong een gouden kroon op, een voorwerp dat in Journey to the West gebruikt wordt als straf voor Sun Wukong nadat hij een aantal gevangenen heeft vermoord. Ook zijn er meerdere soorten aapkrijgers gespot, waarvan de ontwikkelaar al heeft gezegd dat de speler zelf moet ontdekken wie de echte protagonist is.

Wat we nu weten, is dat Wukong de hoofdpersoon gaat zijn en dat de boeddhist uit het boek naar de achtergrond is verdwenen. Ook lijkt het erop dat we een eigen interpretatie gaan krijgen van Journey to the West. De titel van de game lijkt te hinten naar een duister pad dat Wukong moet bewandelen, die afwijkt van het boek. Game Science heeft aangegeven dat het plannen heeft voor drie games om een Black Myth-universum te creëren. Met Wukong zelf, maar ook andere Chinese mythologische verhalen.

Het is allemaal bekend, maar gelukkig voegt Game Science ook nog een eigen saus toe aan de formule. Beeld: Game Science / Game Science Interactive Technology Co., Ltd. Beeld: Game Science / Game Science Interactive Technology Co., Ltd.

Bekende gameplay

Voor Game Science is Black Myth: Wukong de eerste AAA-productie. De studio heeft met twee mobile games – Art of War: Red Tides en Legends of 100 Heroes – een flink budget opgebouwd om aan Wukong te kunnen werken. Voor dit eerste grote project is de soulslike-formule uit de kast gehaald, met veel elementen die men al kent van dit genre. Grote baasgevechten, semi lineaire wereld en een robuust gevechtssysteem waarin je jezelf weer suf rolt om niet geraakt te worden. Het is allemaal bekend, maar gelukkig voegt Game Science ook nog een eigen saus toe aan de formule. Er worden een aantal krachten van Sun Wukong uit Journey to the West in de gameplay toegevoegd.

Wukong kan transformeren in verschillende wezens om bepaalde obstakels te vermijden. Of hij dat op 72 verschillende manieren kan zoals in het bronmateriaal lijkt me stug, maar het is wel beloofd door een medewerker van Game Science. Het vechten in Black Myth: Wukong wordt ook een heel stuk sneller dan wat je in een Dark Souls gewend bent. De protagonist is ontzettend snel en heeft met zijn uitschuifbare staf een extra ledemaat om vlot aanvallen te vermijden en terug te slaan met een vernietigende counter. Andere krachten waar we tot nu toe vanaf weten die ook uit het boek zijn gehaald, zijn klonen en tijdmanipulatie.

Of je met alle krachten kunt spelen of dat je moet kiezen, is niet bekend. Het lijkt mij heel gaaf om je eigen versie van Wukong te maken met een eigen speelstijl. Het is tot nu toe niet duidelijk of er hele diepe RPG-elementen in het spel zitten. Momenteel neigt het meer naar Sekiro: Shadows Die Twice, waarin je een vaste speelstijl hebt met verschillende upgrades die je langzaam vrijspeelt. Misschien hebben de eerder genoemde drie verschillende apen ook nog een effect op de gameplay, maar dat is vooral speculatie en wishful thinking.

Game Science / Game Science Interactive Technology Co., Ltd. Game Science / Game Science Interactive Technology Co., Ltd. Game Science / Game Science Interactive Technology Co., Ltd. Game Science / Game Science Interactive Technology Co., Ltd. Game Science / Game Science Interactive Technology Co., Ltd.

Ongekende presentatie

De zoveelste poging van een zoveelste studio om een soulslike te maken klinkt misschien niet voor iedereen als muziek in de oren, maar Black Myth: Wukong krijgt het voordeel van de twijfel door de prachtige beelden. De game wordt in Unreal Engine 5 gemaakt en de game lijkt hét uithangbord te worden voor deze engine. Het geheel ziet er fenomenaal uit en als we bronnen op gamescom van vorig jaar mogen geloven, was er geen monster-pc nodig om de speelbare demo te draaien. Al moet wel gezegd worden dat er geen officiële specs bekend zijn gemaakt door de studio.

Wat ook helpt, zijn de unieke ontwerpen van de wereld en de verschillende personages. Vooral de eindbazen zien er indrukwekkend uit en lijken allemaal een achtergrondverhaal te hebben in het grote geheel. Ook hier zijn verschillende boeiende verwijzingen naar het boek, zoals bijvoorbeeld de witte gehoornde draak en de makaak die het beiden op jou gemunt hebben. Het enige wat mij niet kan bekoren is dat de laatste trailer nogal wazig oogt. Misschien wat problemen met de resolutie van de game, of van de trailer zelf. Maar er zijn nog een aantal maanden om Black Myth: Wukong tot perfectie te poetsen.

Op 20 augustus gaat blijken of het debuutproject van Game Science een succes gaat worden. Black Myth: Wukong is vanaf dan verkrijgbaar op pc, PlayStation 5 en Xbox Series X/S – en als we de ontwikkelaar mogen geloven, wordt er nagedacht over DLC. Laten we eerst maar afwachten hoe Black Myth: Wukong het doet, maar het volk is hoopvol.