Worship schotelt een roguelike Pikmin-achtig spelletje voor, waarin spelers als een meedogenloze cultleider rondrennen en bloedoffers voltooien. De opzet is zowel luguber als ludiek − denk aan de betere Newgrounds-animaties − maar daarmee wordt het voor Worship wellicht lastig om vergelijkingen met Cult of the Lamb uit de weg te gaan. Op gamescom 2024 demonstreerde ontwikkelaar Chasing Rats Games hoe Worship zich wil onderscheiden.

Voor de goede orde: Worship heeft zich niet moedwillig in het Cult of the Lamb-straatje geplaatst. De game werd begin 2021 al gecrowdfund via Kickstarter, nog voordat die andere culthit überhaupt onthuld was. Chasing Rats Games is echter een kleiner team met vanzelfsprekend ook een langere ontwikkeltijd, waardoor de game nu later dan dat andere sektarische spelletje verschijnt. Het is vooral de timing die ongunstig is gevallen.

Desalniettemin is Worship een heel andere game dan Cult of the Lamb. De heidense thema’s komen weliswaar overeen, maar waar het lammetje met meer management- en city building-elementen komt, zet Worship in op roguelike herspeelbaarheid met vlotte strategie. De ene sekte is de andere niet.

Cult of the Pikmin

In Worship starten spelers een run om, hoe kon het ook anders, het einde van de wereld te ontketenen. Spelers kiezen per run een specifieke god (elk met speciale bonussen en buffs) en trekken eropuit om de omgeving te bekeren en klaar te stomen voor de wederkeer van hun opperwezen. Dat betekent vooral het gretig verzamelen van zieltjes en de ongelovigen van andere religies hardhandig de kop indrukken.

In Worship worden de meeste acties en aanvallen uitgevoerd met bloedrituelen. Op de grond teken je symbolen van bloed die zich laten vertalen naar allerlei handelingen. Je bloed is zowel je levensbalk als het ingrediënt voor al je krachten. Teken cirkels om omstanders om ze te bekeren tot je kudde en maak andere vormen om buffs in te zetten of demonische aanvallen op te roepen. Des te groter de lugubere tekening, des te effectiever de spreuk − maar dat vergt dus ook meer bloed. Gelukkig hoef je niet altijd een beroep te doen op je eigen levenssappen, per se.

Bekeerde volgers laten zich volgzaam en vrolijk aansturen, als een soort Pikmin dus. Ze hobbelen vrolijk achter je aan, terwijl je af en toe een vriendje weggrist om lek te prikken of gewoon in z’n geheel richting een priester of monster te yeeten. Volgers vangen automatisch aanvallen voor je op, maar je kunt ze op ieder moment commanderen om ongelovigen te bestormen of om demonisch materiaal voor je heen en weer te sjouwen. Des te sterker je sekte wordt, des te meer volgers je kunt verzamelen en des te meer verschillende bloedrituelen je (tegelijkertijd) kunt gebruiken.

Chasing Rats Games Chasing Rats Games

Runs, roguelikes, religie

Later in Worship kunnen je onderdanen ook speciale panden of altaren bouwen, die op hun beurt weer bonussen met zich meebrengen en jouw god meer eer aandoen. Heb je daarmee voldoende Devotion opgeleverd bij je duistere opperwezen, dan mag je het in diens naam opnemen tegen concurrerende goden. Beroof je zo’n minibaas van het leven, dan ga je door naar de volgende fase van Worship. Rond je alle fases af, dan roep je jouw gekozen god succesvol op, waarmee de wereld en je run officieel eindigt. Eind goed, al goed.

Gaandeweg meer goden In de early access-fase duurt een run door Worship tussen de drie en vijf fasen, met de keuze tussen drie verschillende goden. Gaandeweg wil Chasing Rats Games dat uitbreiden naar vijf en later maar liefst acht verschillende opperwezens. Onduidelijk is nog op welke termijnen die plannen uitgevoerd worden, maar het idee is om de roguelike run later aan te dikken wat betreft keuzes en krachten.

De centrale, Pikmin-eske gameplay van Worship voelt vrij rechttoe rechtaan, maar her en der schemert dieper denkwerk door. Van het stukje city building of de beloofde puzzels hebben we op gamescom 2024 weinig gezien, maar in de getoonde combat zit absoluut wat geinige tactiek verborgen. De gevechten zelf zijn niet zo zeer moeilijk wat betreft behendigheid of knoppenkunde, maar meer in denkwerk en resource management onder druk. Vooral in grote confrontaties vergt het wat inzicht om je volgers, al het bloed en je verschillende spreuken op de juiste momenten in te zetten.

Probeer je ongelovige strijders nog snel voor het startschot te bekeren, of overweldig je ze gewoon met een tsunami van ‘nutteloze’ onderdanen? Zo kun je op wel meer manieren creatief met je krachten en volgelingen omgaan. Laat bijvoorbeeld een groepje volgers de minibaas naar een locatie lokken, zodat die perfect in jouw volgende bloedritueel gevangen kan worden. Worship laat spelers vrij experimenteren met hun middelen en krachten, zoals een goede roguelike betaamt.

Chasing Rats Games Chasing Rats Games Chasing Rats Games

Veel tell, maar weinig show

Even over die crowdfunding… Worships ontwikkeling loopt flink achter op de originele planning en het lijkt er inmiddels op dat eerdere beloftes niet direct onderdeel zullen zijn van de early access-fase. Vooral de onduidelijkheid over de multiplayer en de beloofde consoleports kunnen nog enige schuring met backers opleveren. Worship had eind 2022 al op allerlei platformen moeten verschijnen, maar de early access-fase trapt aanvankelijk af op pc, terwijl de consoleversies verplaatst zijn naar een vage “later te bepalen” met überhaupt nog “onzekerheid over welke [consoles]”.

Chasing Rats Games somt in een vlotte demonstratie ontiegelijk veel andere beloftes op, maar kan bij het gros helaas niet de show aan de tell koppelen. Er wordt gesproken over tal van verborgen evenementen en activiteiten in de wereld, vijandige facties die retaliëren tegen je sekte en meerdere werelden en moeilijkheidsgraden, maar die zitten schijnbaar niet in de huidige build van het spel. En dat voelt wel wat vreemd, zeker nadat Worship al bijna twee jaar uitstel is opgelopen, maar toch dit jaar nog zou moeten verschijnen.

Zo blijft het ook enigszins twijfelachtig om nog niets te zien van de multiplayermodus. Worship zou namelijk van begin tot eind gebouwd zijn voor coöperatief samenspel, voor tot en met vier spelers. Dat was altijd al de belofte op Kickstarter. Dat klinkt ook goed: met drie vrienden samen bloed vergieten en de wereld eindigen. Maar nee, het is al maanden angstvallig stil rondom die mogelijkheid. Op gamescom 2024 kiezen de afgezanten van Chasing Rats ervoor de belofte niet eens te benoemen, ondanks de riedel andere toezeggingen over de verdere verdieping van Worship. Dat getuigt niet van het beste vertrouwen in eigenlijk alle voorgaande crowdfundbeloftes.

Dat doet toch enigszins twijfelen aan Worship. De game heeft voldoende eigen smoel en biedt een aantal interessante spelconcepten − waarmee het zich prima van Cult of the Lamb zou kunnen onderscheiden − maar lang niet alles lijkt van een leien dakje te gaan…

Het concept van Worship is absoluut in staat om wat zieltjes te winnen met een leuke (coöperatieve) roguelike, maar het blijft onduidelijk hoe en wanneer dit spel alle uitgelopen beloftes waar moet maken. Het lijkt er simpelweg op dat het nog wat langer duurt voordat Worship alle opperwezens van de Kickstarter-cult eer aan kan doen. Wij wachten wellicht tot later in de early access-periode, voordat we ons blind kunnen laten bekeren tot deze sekte.

Worship moet later dit jaar officieel verschijnen in early access-vorm, aanvankelijk exclusief op Steam. Onduidelijk is hoelang de verdere ontwikkeling moet duren en wanneer de game, zoals voorheen beloofd, ook andere platformen aan zal doen.