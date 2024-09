Nintendo en The Pokémon Company zijn alsnog een rechtszaak gestart tegen Pocketpair, de maker van de game Palworld. De game leek in veel opzichten op Pokémon en volgens de twee Japanse bedrijven dus iets te veel.

In een korte verklaring heeft Nintendo op haar website gezet dat het op 18 september 2024 een rechtszaak is gestart tegen Pocketpair. Dat doet het bedrijf samen met The Pokémon Company. De bedrijven willen dat Pocketpair een schadevergoeding gaat betalen voor het inbreuk maken op de patenten van Nintendo en The Pokémon Company. Daarnaast willen ze dat Pocketpair stopt met inbreuk maken op de patenten van The Pokémon Company.

Dat zou betekenen dat Palworld niet meer verkocht mag worden en offline wordt gehaald. Pocketpair heeft inmiddels gereageerd op de aanklacht. Op zijn website schrijft de studio dat Nintendo nog niet bekend heeft gemaakt op welke patenten de aanklacht is gebaseerd, maar dat het betreurt dat Nintendo deze stap heeft gezet.

Eerder dit jaar spraken we met gamesadvocaat René Otto. Hij vertelde toen dat een Pokémon-kloon niet meteen plagiaat is, maar dat Palworld in sommige opzichten wel erg sterk lijkt op Pokémon. Of dat echt zo is, moet de rechter in Tokio gaan bepalen.