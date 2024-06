Met evenementen als de Future Games Show, Wholesome Direct en de Xbox Showcase achter de rug is een groot deel van de Summer of Gaming eigenlijk al klaar. Het woord is dan vooral nog aan Nintendo, die later deze maand nog een Direct op de rol heeft staan. Met name afgelopen weekend zijn veel aankondigingen gemaakt. Daarvan is een van de meest opvallende en hartverwarmende wat mij betreft wel die van Outersloth.

Among Us-ontwikkelaar Innersloth neemt namelijk het initiatief om hun succes goed te gebruiken: door het steunen van andere indie-ontwikkelaars die het hard kunnen gebruiken. Met de ene na de andere studio die het niet vol kan houden, hoge tarieven voor een plekje in een showcase en andere moeilijkheden is de staat van de gamingindustrie voor nieuwelingen namelijk niet al te vriendelijk.

Met Outersloth hoopt Innersloth juist die ontwikkelaars een steuntje in de rug te bieden. Daarvoor willen ze niks terug, vertellen ze op hun website; ze focussen zich op hulp met financieren vanuit passie en niet op het kopen van IP’s of het uitgeven van games voor winst.

“We give you money. You take the money. We do a slow nod at each other, never breaking eye contact. […] You do stuff with it. Profit.”

Een aankondiging als die van Outersloth is erg welkom in het huidige klimaat van de gamingindustrie. Als een innige omhelzing van een kleine studio die zelf op onverwacht succes stuitte. En dat dat juist gebeurt op een van de grootste podia van de gamewereld, biedt toch hoop voor de toekomst.

Hieronder kun je de aankondiging en trailer van Outersloth nog eens bekijken: