Wat als Animal Crossing meer treinen zou hebben? Dat is een vraag die Ben Clarke van Green Tile Digital zichzelf gesteld moet hebben. Dat resulteert nu in Locomoto, waarin we precies dit experiment aan kunnen gaan, maar Clarke heeft nog wel meer originele ideeën voor zijn treinengame.

Op gamescom mochten we achter gesloten deuren op bezoek bij Green Tile Digital om een eerste blik te werpen op Locomoto. In de game reis je per trein als een dier door een wereld vol andere dieren. Je bent de machinist, de kolenstoker en conducteur ineen en bepaalt daarnaast de route die je trein en haar passagiers maken.

Iedereen instappen

De reis die je met de trein maakt in Locomoto, is anders dan we tot nu toe van treinen(games) hebben gezien. Dat begint al bij het managen van alle spullen. In plaats van allemaal inventories te moeten managen willen ze bij Green Tile Digital zoveel mogelijk spullen fysiek in de game verwerken. Dat betekent dat je trein een goederenwagon heeft en alles wat je vindt daar ondergebracht moet worden. Dus elk stuk hout of ijzer moet je in je handen terugbrengen naar de trein en daar zien op te slaan.

“We willen het aantal menu’s en interface-elementen zoveel mogelijk beperken”, vertelt Clarke. Daarom heb je dus geen rugtas waar je van alles in moet stoppen en zijn er maar weinig UI-elementen te zien als je door de wereld loopt. Wil je ergens aan het strand vissen? Dan zul je de hengel met je mee moeten dragen in plaats van deze op magische wijze uit je zak te toveren.

Ook werkt het verkrijgen van grondstoffen net even anders in Locomoto. In plaats van bossen om te hakken voor hout of de mijnen in te moeten voor koper, moet je vooral recyclen. “Doordat je geen hout of andere grondstoffen uit de omgeving onttrekt, moet je anders na gaan denken over hoe je aan nieuwe spullen komt”, vertelt Clarke.

Green Tile

Een trein als je huis

Deze grondstoffen en spullen heb je uiteindelijk nodig om je trein naar eigen inzicht in te richten. Hoewel het gangpad vrij moet blijven voor passagiers die in en uit stappen, kun je de zitjes en verdere decoratie van je treincoupé zelf bepalen. Via een grid kun je items direct in de trein plaatsen.

Daarbij mag je zo creatief zijn als je wil. Je kunt voor een matchende layout gaan met precies dezelfde stoelen en bijpassende tafels, of je zoekt een lekker allegaartje om bij elkaar neer te zetten.

De trein is je thuisbasis en is eigenlijk vergelijkbaar met het huis in Animal Crossing, behalve dat je het complete huis telkens naar een ander dorp rijdt. Tijdens de previewsessie zag de treinreis er nog wat rudimentair uit. Je ziet nauwelijks iets door de vensters in de coupés, waardoor het meer als teleporteren voelt dan een echte treinreis. Natuurlijk was dit een hele vroege versie van de game, dus mogelijk verandert dat nog.

Green Tile

De kracht zit in de personages

Wat het meest intrigeert aan Locomoto, zijn de personages die je in elk dorp tegenkomt. Elk dorp dat je met de trein aandoet heeft een eigen achtergrondverhaal dat verteld wordt via de gesprekken met de bewoners. Deze verhalen en personages moeten je als speler elke keer naar een volgend dorp bewegen.

Locomoto oogt bijzonder schattig en knuffelbaar. Daarnaast is de trein een bijzondere manier om de wereld te ontdekken, al voelt het in de vroege versie nog meer als teleporteren naar een volgend dorp, dan dat je echt onderweg bent. We zijn erg benieuwd naar hoe de treinreis zich gaat ontwikkelen richting de release ergens volgend jaar.