Het is geen makkelijke tijd binnen de gamingindustrie. Dat is al langer zo: in 2023 viel een recordaantal ontslagen en 2024 had dat in de eerste paar maanden al geëvenaard. Ook in Nederland komen de moeilijkheden binnen de sector hard binnen en is het een trieste week voor het gamelandschap. Zo bleek het voor KeokeN Interactive en Paladin Studios te ingewikkeld om het hoofd boven water te houden. Dinsdag maakten Koen en Paul Deetman, respectievelijk CEO en managing director van KeokeN, bekend het hele team te hebben moeten ontslaan.

De studio uit Hoofddorp is met name bekend door Deliver Us the Moon (2018) en diens opvolger Deliver Us Mars (2023). De studioleiders lichten in de aankondigingspost toe dat de studio er alles aan heeft gedaan om de deuren open te houden. Afgelopen jaar hielden beiden al hun eigen loon in om het personeel door te kunnen blijven betalen en kort geleden deden zij een oproep aan investeerders, maar het mocht niet baten.

Heartbroken, we've had to lay off our team at KeokeN because of nothing substantial materializing directly after our visit to GDC. We’ve unfortunately exhausted all our possible options for publishing, work for hire, and co-development.



It is our utmost priority to make sure our… pic.twitter.com/3QHzJzgCfl — KeokeN Interactive🐧 (@KeokeN) April 30, 2024

Nu, na een GDC zonder resultaat, richten zij de ogen op een toekomstige Kickstarter voor een nieuwe game. Deliver Us Home zal binnenkort op de crowdfunding-website verschijnen, aldus de Deetmans. Ze benadrukken daarmee dat het geen vaarwel is, maar eerder een tot ziens.

Bij Paladin kwam het nieuws vandaag naar buiten. De Haagse studio is in het verleden samenwerkingen met onder andere Netflix, Nintendo en Bandai Namco aangegaan. Momenteel geven ze aan langzaam het werk neer te leggen en nieuwe werkgelegenheid te zoeken voor alle 45 werknemers, zodat de studio zonder schulden de deuren kan sluiten. Wel wordt er aangegeven dat waar mogelijk de bestaande Paladin-titels nog technisch onderhouden zullen worden.