Kan Supergiant Games ook slechte games maken? Met de enigszins onverwachte early access-release van Hades 2, krijgt de zoveelste indie-darling van Supergiant Games een sequel die vooral veel van hetzelfde doet, maar toch net een beetje anders is. Tijd dus om de tand des tijds aan de tand te voelen en te kijken of we aardig wat tijd kunnen doden.

“Hoe maak je een sequel op iets als Hades?” moet lang de vraag zijn geweest bij ontwikkelaar Supergiant Games. De conclusie na het spelen van de Early Access-versie van de game is dat je vooral niet te ver moet afwijken van wat het origineel zo goed maakte: vlotte combat, interessante personages en natuurlijk heel veel trial and error.

Terug naar de onderwereld

Vergeet Zagreus. Dat is wat de game je lijkt te vertellen. Wanneer je voor het eerst Hades 2 opstart, stap je namelijk direct in de schoenen van Melinoë. Van Zagreus is geen sprake meer, maar we leren al snel dat de connectie tussen de twee niet ver weg is. Melinoë is namelijk ook een dochter van Hades en prinses van de onderwereld, al woont ze daar al een tijdje niet meer.

In tegenstelling tot Zagreus is Melinoë namelijk helemaal niet in de onderwereld opgegroeid, maar onder de vleugels van mentor Hecate in de Crossroads: het rijk tussen de onderwereld en Olympus. Wel is duidelijk dat er wat tijd is verstreken, want Hades is niet meer de heerser van de onderwereld. In plaats daarvan heeft de heerser over tijd Chronos de macht in handen en is het aan Melinoë om daar verandering in te brengen. Tijd dus om de onderwereld opnieuw te verkennen, maar ditmaal vanuit een iets ander perspectief.

Magie maakt zijn opwachting

De kunst van Zagreus zijn ontsnappingspogingen lagen vooral in zijn brute kracht. Bij Melinoë ligt dat net anders, want hoewel de prinses zeker bekend is met vlijmscherpe wapens, heeft zij ook de controle over een stukje magie. Magie om vijanden tijdelijk vast te zetten op hun plaats, maar met hulp van de familieleden in Olympus komen daar al snel andere foefjes bij kijken.

Nieuw in Hades 2 is dan ook de magiebalk die standaard boven je gezondheidsbalk leeft. Dit metertje loopt leeg met iedere magische aanval die je doet, maar mag ook ingezet worden om sterkere fysieke en speciale aanvallen te doen. Natuurlijk wordt hier door de ontwikkelaars ook gretig gebruik van gemaakt om je zo nu en dan dwars te zitten.

Laat het bijvoorbeeld maar aan Chaos over om een gedeelte van je magie te vergrendelen in ruil voor sterkere aanvallen, of om magie te verliezen wanneer je geraakt wordt door een vijand. Het brengt een extra factor met zich mee gedurende je runs in de onderwereld waar je ook rekening mee dient te houden.

Voor de sprokkelaars

Om je krachten wat aan te sterken tijdens je verschillende runs biedt Hades 2 natuurlijk weer opties. Dit zit allemaal net wat anders in elkaar dan in het origineel. De bekende edelstenen uit het origineel hebben plaatsgemaakt voor een zwik aan nieuwe materialen om te verzamelen. Daarnaast werken de krachten van Melinoë ook wat anders dan die van Zagreus. Hier komt net als met de magie van de prinses het occulte om de hoek kijken. Een set tarotkaarten is vrij te spelen zolang je genoeg as verzamelt, maar alleen te activeren wanneer je genoeg Grasp tot je beschikking hebt. Deze upgrade je weer met de nieuwe psyche-drops die je tegenkomt.

Net als dat de magische spiegel uit het origineel Zagreus hielp, helpen de tarotkaarten je hier om een duwtje in de rug te krijgen. Maar het wordt wel een strategische beslissing. Ga je voor een extra leven tijdens je run, of kies je drie kaarten met een lagere buff die dan wel een bonuskaart activeren? De combinaties zijn talrijk en maken kiezen soms moeilijk, maar geen enkele keuze hier is natuurlijk permanent.

Alles voor die ene run

Gelukkig voelt het net als in het origineel wel magisch als je alles aan elkaar weet te lussen voor die run die je naar het einde brengt. Althans: het einde voor nu, want Hades 2 is nog lang niet af. In tegenstelling tot de gesloten testen van kort voor de early access-periode, missen we nu stukken content. Hoewel Olympus momenteel beschikbaar is, moeten er nog duidelijk finishing touches worden geplaatst op artwork, voice acting en de game in zijn geheel.

Dat wil niet zeggen dat je nog moet wachten op Hades 2. Wat Supergiant Games nu al heeft afgeleverd is ontzettend gelikt. Een enkele crash daargelaten heb ik tot nu toe geen problemen ondervonden in mijn game en lijkt het grootste gedeelte van de onderwereld ook ver af te zijn. De personages zijn scherp, de vijanden doen pijn en de muziek van Darren Korb gaat weer veel te hard – luister bijvoorbeeld naar deze song van de Sirens: Coral Crown.

Net als de nieuwe blik op de onderwereld voelt Hades 2 vertrouwd en toch ontzettend vers. Nieuwe personages vullen het rostrum van goden en titanen aan, terwijl nieuwe krachten en vijanden je skills op de proef stellen. Hades 2 is nu in early access en via Steam en de Epic Game Store te koop.