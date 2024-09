Vorig jaar werd tijdens een PlayStation Showcase een trailer van Phantom Blade Zero getoond en de reactie erop was wild. De trailer, en dan in het bijzonder de getoonde gevechten, maakte een diepe indruk. Veel mensen vroegen zich af waar deze prachtige game ineens vandaan komt, want de Chinese studio S-Game deed bij niemand een belletje rinkelen. Er werd op het internet door mensen gespeculeerd dat de beelden niet echt zijn, want het ziet er te goed uit om waar te zijn.

Een jaar later is Phantom Blade Zero speelbaar voor het grote publiek op gamescom 2024 en heeft de Chinese studio de kans om aan de twijfelende meute te bewijzen dat hun project echt zo goed is als het lijkt. Ook wij hebben de game getest in een uitgebreide demo, waarin het eerste level en een aantal baasgevechten te spelen waren. In een half uur werd ik compleet weggeblazen en zie ik een mooie toekomst voor Phantom Blade en S-Game in het verschiet.

Tijdnood

In Phantom Blade Zero ben je Soul, een gelouterde sluipmoordenaar die voor een machtige organisatie werkt. Alles lijkt koek en ei, maar de leider van The Order legt het loodje en Soul krijgt de schuld in de schoenen geschoven. In een mislukte poging om te ontsnappen raakt de protagonist dodelijk gewond, maar Soul wordt door een mysterieus figuur gered. De oplossing is slechts tijdelijk, want de genezing werkt 66 dagen. Weinig tijd om jouw onschuld te bewijzen en de echte daders te vinden.

Meer informatie over het verhaal wil S-Game op dit moment niet delen. De nadruk van de demo op gamescom ligt duidelijk op de gameplay en het vechtsysteem dat vanaf de eerste trailer in twijfel werd getrokken. De pr-persoon van de studio die mij door de demo begeleidde, gaf ook aan dat ze nu alle twijfels willen wegnemen en dat meer details over het verhaal of andere mechanics op een later moment bekend worden gemaakt.

Kung Fu Turbo

De demo van Phantom Blade begon met een kort introductie-level, om de speler comfortabel met de besturing te maken op de PlayStation-controller. Bij mij klikte de besturing bijna direct en de rest van de demo voelde alsof ik de game al uren aan het spelen was. Het is bijna niet te beschrijven hoe intuïtief Phantom Blade Zero speelt, terwijl de besturing niet veel anders is dan ieder andere actiegame. Lichte aanval en zware aanval zitten onder respectievelijk driehoek en vierkant. Ontwijken en blokken zitten op de bumpers en als je een boog wilt afvuren heb je de triggers nodig. Niet heel baanbrekend, zou je zeggen, maar op een of andere manier voelt Phantom Blade Zero erg speciaal.

De aanvallen zijn naadloos aan elkaar te rijgen, alsof je combo’s maakt in een vechtspel als Street Fighter. Er zijn ook flink wat combinaties, waardoor je met twee aanvalsknoppen toch een diep vechtsysteem krijgt. Er wordt ook van je verwacht dat je zorgvuldig combo’s maakt, want willekeurig rammen op je controller staat gelijk aan een snelle dood. Dit komt ook doordat je tegenstander soms speciale aanvallen gebruikt, die je moet ontwijken of blokken. Een blauwe aanval is alleen te blokken en een rode is alleen te ontwijken. Doe je dit op het perfecte moment, dan word je beloond met hele gave animaties en een vernietigende counter. Na een paar minuten voelde ik me al onverslaanbaar en danste ik door de vijandelijke menigte als een ballerina met dual blades.

Nu we het toch over de animaties hebben: die zijn van een hoog niveau. Dit komt vooral door het feit dat er echte kungfu-meesters zijn gebruikt voor motion capture. S-Game is erg geïnspireerd door kungfu, maar ook door wuxia-films. Dit is een genre waarin vechters in het oude China werden afgebeeld als supernatuurlijk door hun extreme kunde in martial arts. Deze invloeden zijn duidelijk te vinden in Phantom Blade 0 en het ziet er niet alleen mooi uit, het vechten is ook messcherp en responsief.

S-GAME S-GAME S-GAME S-GAME

Mechanische magie

Na het introductie-level kreeg ik ook nog wat baasgevechten voor de kiezen en had ik ook andere wapens tot mijn beschikking. Vechten met een longsword voelt heel anders dan met de dual blades en vergt ook andere timing en combo’s. Wisselen van wapens tijdens het vechten wordt ook sterk aangemoedigd. Op het moment dat je dit doet, hervult de stamina-balk zich weer, waardoor je nog langere combo’s kunt maken. Overigens waren de bazen uitdagend, maar niet te moeilijk voor het grote publiek. Phantom Blade Zero is geen soulslike, maar een pure actiegame als bijvoorbeeld een God of War of Ninja Gaiden.

De demo van Phantom Blade Zero heb ik gespeeld op een (zichtbare!) PlayStation 5 en het is alsnog niet te geloven dat deze game zo goed werkt. Het is natuurlijk mogelijk dat S-Game speciaal voor deze geïsoleerde demo alles uit de kast heeft gehaald om het goed te laten draaien, maar het feit dat het zo goed draait op een console is waanzinnig. Alles werkte op zestig FPS en er was geen enkele framedrop te bespeuren. Er was ook geen noemenswaardige motion blur of inkakkende resoluties.

Een eerste indruk is heel belangrijk en Phantom Blade Zero heeft mij weggeblazen. Waar ik na de eerste trailers matig enthousiast was, ben ik na de demo op gamescom de bestuurder van de hypetrein. Er staat een ontzettend sterk fundament met het solide vechtsysteem en de indrukwekkende animaties. Het is vooral nog afwachten of het verhaal en de hoeveelheid content nog roet in het eten kunnen gooien. S-Game gaf aan mij aan dat het mikt op zo’n 25 uur aan gameplay en een aantal uurtjes meer als je echt alles wilt doen. Er is helaas nog geen datum bekend, dus men moet flink wat geduld hebben voordat Phantom Blade Zero uitkomt op PlayStation 5 en pc.