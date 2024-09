Nadat Lonely Mountains: Downhill een culthit op zichzelf is geworden, nadert de franchise nu ook andere oorden. Met Lonely Mountains: Snow Riders verhuizen de verticale uitdagingen naar de sneeuw, met alle glibberige en gezellige gevolgen van dien. We gingen hands-on op gamescom 2024 om het witte poeder alvast voor te proeven.

Van de fiets naar de ski’s

Voor wie het gemist heeft, Lonely Mountains: Downhill was het sportspelletje wel. In de game is het de bedoeling om als mountainbiker heelhuids van een berg af te dalen, vormgegeven als een soort koddige maquette. Dat bleek met regelmaat moeilijker dan gedacht, zeker omdat de game met verafstaande camerahoeken en precieze controle speelt. Naast het wennen aan de besturing en de grip van je bandjes, is het natuurlijk ook niet makkelijk om afgronden te ontwijken als je toch weer te veel vaart hebt gemaakt.

Lonely Mountains: Downhill is een mood pic.twitter.com/eMnTvoSPvS — Tom Kauwenberg (@TomKauw) October 30, 2019

Met een rustgevende sfeer en toch een behoorlijk pittige premisse groeide Lonely Mountains tot een indie darling van formaat. De game werd sinds de initiële verschijning in 2019 jarenlang onderhouden met updates en uitbreidingen, plus een reeks ports naar allerhande andere platformen. Dat succes brengt ons nu bij een nieuwe Lonely Mountains. In Snow Riders dalen we van besneeuwde bergtoppen en maken de twee wielen dus plaats voor lange latten. Jetz geht’s pas echt lekker los.

Snow Riders is, zowel kort als ruim door de bocht, Lonely Mountains in de sneeuw. De doelstelling is identiek en de maquettestijl blijft onmiskenbaar. Toch zag het Berlijnse Megagon Industries mogelijkheden om aan de formule te sleutelen. Naast de thematische draai is Lonely Mountains: Snow Riders namelijk ook breder toegankelijk geworden. Dat zit ‘m in twee prominente vernieuwingen.

Megagon Industries Megagon Industries

Lagere latjes aan de voeten

Die veranderingen beginnen, ironisch genoeg, bij een ietwat afgevlakte moeilijkheidsgraad. Snow Riders blijft trouw aan afstandelijke perspectieven en steile hellingen, maar maakt de besturing iets meer vergevingsgezind. Met de skietjes zijn hoge landingen in de sneeuw makkelijker te overleven en ook het stuurwerk geeft wat meer mee.

Waar remmen op een mountainbike vaak precies rem- en slipwerk vereist, kun je op de ski’s makkelijker je snelheid onder controle houden, simpelweg door grotere of meer bochten in te zetten. Daar is op deze bergtoppen vaak (maar lang niet altijd) meer ruimte voor. De nieuwe balans tussen snelheid en wendbaarheid werkt intuïtief, zeker als je een beetje bekend bent met ski’s.

Simpel gezegd: het vergt minder gepriegel om gewoon een paar chique carvebochten in te zetten. Dat is letterlijk een kwestie van een pookje heen en weer zwiepen in plaats van remmen en een slip inzetten. Snow Riders voelt vanzelfsprekend wel wat glibberiger dan Downhill, maar niet tot het frustrerende aan toe. De mate waarin de ski’s glijden en afbuigen, komt overwegend vrij prettig over. Het geeft meer easy to learn, hard to master dan voorheen. Echte patsers zijn vrij om stukjes (of hele pistes) achterstevoren te skiën.

Megagon Industries Megagon Industries Megagon Industries

Ook gaaf: Snow Riders zet meer in op creatieve stunts. Op de ski’s is het makkelijker om salto’s in te zetten en ook een handje grabs maakt direct onderdeel uit van de spelformule. Van echte freestyle-evenementen is vooralsnog weinig sprake en de stunts zijn zelden onderdeel van een (bonus)missie, maar verdomme: het is wel lekker om even een backflip in te zetten als je dan toch over een mooie klif knalt.

Lonely Mountains: Snow Riders is daarmee geen eitje. De berg gaat je verrassen met smalle paadjes en geniepig geplaatste rotsen. Je danst er enkel wat sneller door-, over- of omheen. Voor de beproefde spelers liggen er mogelijkheden om stukken af te snijden met creatieve shortcuts, al zullen de latere levels vermoedelijk ook lang niet even makkelijk zijn als het op gamescom getoonde demonstratielevel.

Daarnaast biedt ook de andere nieuwigheid van Snow Riders een interessante uitdaging, voor de skiërs die dat aandurven…

Samen te pletter storten

De andere vernieuwende factor van de game ligt namelijk bij gedeelde afdalingen, want jawel: Lonely Mountains gaat voor het eerst multiplayer. De mogelijkheid om met meerdere spelers de bergen te trotseren was helaas niet speelbaar op gamescom 2024, maar belooft desalniettemin alsnog een fraaie toevoeging aan de formule. Tot maar liefst acht spelers kunnen gezamenlijk naar beneden skiën in een gedeelde ervaring of regelrechte races.

Voor de ervaren spelers en speedrunners bieden zeker de competitieve races een bak vertier. Samen naar beneden storten voor de beste tijden? Dat belooft bizarre waaghalserij — uiteraard gepaard met gnarly botsingen.

Aan de andere kant is het vooral de coöperatieve ervaring die Lonely Mountains een bredere appeal kan geven, vooral voor nieuwelingen. Op je eigen tempo, maar wel tezamen, een mooie weg naar beneden uitvogelen? Of samen de mooiste sprongen over poederheuvels proberen te landen? Dat klinkt allemaal wel lekker cozy, met alsnog een uitdagend randje.

Nu kunnen we ook mooi samen lachen over hoe Hans weer in een ravijn gedonderd is.

Net als met het echte skiën, blijft het mooi om andere (mogelijk minder ervaren) skiërs op sleeptouw te nemen. Je gidst elkaar naar mooie paadjes of pusht een ander om een moeilijkere sprong over die ene afgrond te wagen. Lonely Mountains: Snow Riders pakt dat samen afdalen nu ook mooi mee. En gaat het dan toch helemaal mis, dan kunnen we ook mooi samen lachen over hoe Hans weer in een ravijn gedonderd is.

Details Titel Lonely Mountains: Snow Riders Ontwikkelaar Megagon Industries Gefinancierd door Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Releaseperiode 2024 Platform PC (Steam)

Wanneer snowboard dan?

Ook niet onbelangrijk: die ene vraag die vaker terug kwam in de respons op Snow Riders’ onthullingstrailer. Bied je mensen vriendelijk de ski’s, dan vragen ze meteen om een snowboard. Zo is de wet van de besneeuwde berg. Op gamescom 2024 liet Megagon Industries weten de vraag naar snowboards absoluut gehoord te hebben, maar dat Snow Riders primair als skispel aftrapt. Dat is en blijft de visie, in ieder geval wat betreft de vorm waarin het spel aanvankelijk verschijnt.

Die visie sluit echter niet uit dat een update of uitbreiding met snowboards verder down the mountain nog volgt. Het originele Downhill werd immers ook nog een lange poos voorzien van gedegen ondersteuning — en het team erkent dat de stap naar één grote ski als alternatief afdalingsmiddel vanaf hier niet gigantisch is. Een zekerheidje is anders, maar voor snowboarders onder ons (of liefhebbers van snowboardspellen) stelt dat hoopvol. Tegelijkertijd zullen sneeuwfanaten in het algemeen zich ongetwijfeld ook vermaken met de twee langwerpige snowboards waar Snow Riders later dit jaar in stapt.

Lonely Mountains: Snow Riders moet anno 2024 nog verschijnen, te beginnen met een verschijning op Steam. Later zal de game, net zoals het geval was met Lonely Mountains: Downhill, ook geport worden naar andere consoles en platformen.