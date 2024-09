Beeld: RageSquid / No More Robots

Thank u, Next

Beeld: RageSquid / No More Robots

Vanuit early access groeide Descenders de afgelopen jaren uit tot een hitje op zichzelf. Procedureel naar beneden denderen op een fiets bleek een prima formule voor een extreem sportspel met roguelike-elementen. Die waaghalzerij trekt de Nederlandse ontwikkelaar RageSquid nu breder, met het aanstormende Descenders Next. Denk aan dezelfde formule van gevaarlijke afdalingen, maar nu met meer middelen om beneden te komen – heelhuids of niet.

Descenders Next werd nog nipt voor alle gamescom 2024-gekte onthuld en mocht direct mee naar Keulen voor een eerste publieke hands-on. De game staat ‘pas’ in 2025 te verschijnen, maar lijkt zich in een relatief vergevorderd stadium te begeven. Nieuwe sporten of niet: Descenders Next bouwt duidelijk voort op de physics en systemen die het originele Descenders een succes maakten. Andere lessen die het team leerde tijdens de (door)ontwikkeling van Descenders, zijn nu direct geïntegreerd in de spelformule van Next.

Minder druk, meer vrijheid

Details Titel Descenders Next Ontwikkelaar RageSquid Uitgever No More Robots Releaseperiode 2025 (Early Access) Platform Pc, Xbox (Game Pass)

De kernwaarde van Descenders blijft in grote lijnen onveranderd. Elk level is een willekeurig gegenereerde berg met een (puur suggestief) pad eroverheen uitgestippeld; aan jou om telkens veilig beneden te eindigen. Iedere val kost je een leven, die je enkel terug kunt verdienen door speciale opdrachten te voltooien tijdens je afdaling. Zo balanceert Descenders voortdurend heel geniepig tussen “Doe je wel voorzichtig?” en “Wedden dat je hier een dubbele backflip kan?” De formule blijft je pushen.

Nieuw in Next is precies hoe de levels aan elkaar gerijgd worden. In het origineel waren dat vrij lineaire paadjes, waarover je gaandeweg een route door een biome uitstippelt. Een afslag voor extra levens of verborgen levels missen, betekende ook dat je daar gedurende die run niet meer naar terug kon. Je moest door. In Descenders Next worden de werelden en levels flexibeler opgebouwd: spelers kunnen vrij tussen de verschillende knooppunten reizen en mogen zelf bepalen wanneer (en hoe) ze naar veilige checkpoints of een slotlevel aftuigen.

De vrijere opbouw van levels klinkt in ieder geval als een solide keuze. Er staat wat minder druk op voortdurend door blijven sjezen en er is meer ruimte om bergen en opdrachten op te zoeken die beter aansluiten bij een specifieke speelstijl. Bijkomend voordeel: met de verlaagde druk en meer bewegingsvrijheid is het waarschijnlijk ook makkelijker om met vrienden te spelen. In tegenstelling tot het origineel trapt Descenders Next namelijk direct af met volledige multiplayer-integratie. En samen naar beneden storten is natuurlijk altijd leuker.

RageSquid / No More Robots RageSquid / No More Robots

Gas op die plank

Maar dan: we moeten het hebben over die planken. Descenders Next verandert de downhill-formule door niet langer voor de fietsen te gaan; snowboarden en mountainboarden vormen het volgende arsenaal extreme sporten. Beide disciplines zijn duidelijk gebouwd op hoe RageSquid het fietsen aanpakte: het betreft snelle downhill waaghalzerij, die nu simpelweg iets anders bestuurt. De snowboards glibberen wat meer, maar zijn ook makkelijker in snelle bochten – en natuurlijk meer freestyle trucjes.

De snowboards in Descenders Next bewegen niet zo vloeiend en vrij als die van een Shredders; het voelt qua trucjes allemaal wat stijver. Denk minder simulatie en meer arcade. Je popt ollies à la Skate, maar roteert en glijdt meer als een 1080 Avalanche. Zodoende is het niet al te moeilijk om, terwijl je naar beneden raast, ook nog wat creatieve salto’s, grabs en slides mee te pakken.

Het zijn wellicht niet de vloeiendste snowboardtrucs die we recentelijk zagen, maar Descenders Next biedt voor nu al behoorlijk wat veelzijdige freestyle. Niet voor niets zijn speciale slopestyle-parken en -evenementen een groter onderdeel van de levelverdeling. In tegenstelling tot het origineel is freestyle nu direct dieper geïntegreerd in de formule. Dat belooft ook een boel leuke uitdagingen op het tricky front.

RageSquid / No More Robots

Board boven board

Van de mountainboards hebben we helaas nog niet veel gezien, laat staan gespeeld. Een hands-on demonstratie daarvan bleef uit op gamescom; het snowboarden staat voor nu duidelijk voorop. Desalniettemin wil RageSquid aftrappen met beide disciplines, om daar later mogelijk nog meer sporten aan toe te voegen. Zo maken ook fietsen dus (nog) geen onderdeel uit van Next, al ligt de terugkeer van de tweewieler uiteraard wel in de lijn der verwachtingen.

Descenders Next is vanuit de startblokken misschien nog niet zo breed opgesteld als een Riders Republic, maar in deze fundering kan RageSquid absoluut iets bouwen wat net zo veel verschillende sporten meepakt. Er ligt een buitenkansje om dé extreme sportgame te worden, zij het wel met stevige ondersteuning post-launch.

What’s Next?

De vraag is vooral hoever RageSquid de game wil stuwen – en hoever het kan. Descenders Next lijkt in ieder geval niet te ver gegrepen voor het nog altijd relatief kleine ontwikkelteam. Qua physics en systemen wordt er veel goeds direct van Descenders overgeheveld en de visie lijkt niet te snel te ambitieus ingezet te worden. Het hele project blijft binnen de kaders van haalbaarheid voor een team van sub-Ubisoft Annecy-grootte.

Descenders Next ziet er om die reden misschien ook niet enorm flashy uit – de graphics lijken nagenoeg identiek aan die van Descenders. Dat is misschien jammer voor de praalpuristen onder ons, maar zodoende blijft de (door)ontwikkeling van Descenders Next wel behapbaar. Dat lijkt ons een prima concessie; het gaat in Descenders toch ook meer om dat gevoel van snelheid en gevaar, dan dat je echt even gaat genieten van het uitzicht.

RageSquid / No More Robots RageSquid / No More Robots

Wel weer mooi om te zien: Descenders Next oogt qua interface en menu’s daadwerkelijk fraai. Ook na circa zes jaar aan doorontwikkeling voelde Descenders in de UI een beetje als een prototype aan; dat erkent RageSquid op gamescom zelf ook. Wijs genoeg lijkt RageSquid daar nu meteen meer werk van te maken. Met gewaagde neonkleuren en dik aangezette typografie komt de UI in Descenders Next verzorgd en alsnog lekker speels over. Delen van de game voelen daardoor ook al behoorlijk ‘af’.

Hoe je het ook wendt of keert: RageSquid is aardig op pad om de volgende, grotere Descenders neer te zetten. Dat wordt sowieso een Descenders met meer disciplines en een verbeterde flow, die nu dus ook direct inzet op gezellig samenspel. Voor ons is dat meer dan genoeg om Descenders Next de komende tijd in de gaten te houden. Heb je iets met gevaarlijke planken of met waaghalzerij in het algemeen, dan doe je er goed aan hetzelfde te doen.

Descenders Next staat gepland voor een definitieve verschijning in 2025, te beginnen op Steam en Xbox Series-consoles. Descenders Next moet bij launch direct beschikbaar komen op Xbox Game Pass.

De eerste speeltests van Descenders Next gaan binnenkort van start; via de officiële website kunnen andere geïnteresseerden vervroegde toegang tot de game aanvragen.