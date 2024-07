Destiny heeft over de jaren al heel wat bijzondere raid-encounters gehad: een kluis kraken, aan een grote vuurbal ontsnappen op je sparrow en een estafette passeerden de revue al. Maar bij geen enkele encounter zaten spelers zo lang vast als bij de Verity-encounter uit de nieuwe Destiny 2-raid Salvation’s Edge. Tijd dus om er in te duiken en te ontleden hoe de proef werkt, zodat ook jij er doorheen komt.

In de The Final Shape-uitbreiding van Destiny 2 draait het allemaal om The Witness en zijn plannen om het universum te vormen naar zijn perfecte beeld: de Final Shape. Dit concept komt ook terug in de Salvation’s Edge, waar je alles op alles zet om dit te voorkomen. Daarbij ben je ook letterlijk met vormen bezig. Gedurende de eerste drie encounters verzamel je globes, piramides en kubussen om te voorkomen dat de machines van The Witness je een halt toe roepen.

Ook in de vierde encounter, bekend als Verity, ben je met vormen bezig, maar op een heel andere en verrassende manier. In Verity moet jouw team namelijk samenwerken om vormen te maken en de Final Shape van Thee Witness te verpesten. Door heel wat gepuzzel vorm je jouw eigen toekomst en maak je er – in de ogen van The Witness – een rotzooi van. Maar ontdekken hoe dit werkt, kostte teams heel wat tijd tijdens de eerste dagen van de raid. Dus helpen wij je verder – zo gaat de proef te werk:

Fase 1: Leer de looks van je team kennen

Wanneer je de arena van Verity binnenstapt, word je misschien overvallen door het nette uiterlijk. De klinische ruimte wordt gevuld met negen standbeelden, een podium en een kleine Tree of Silver Wings in het midden. De boom en het podium mag je echter vergeten; het zijn de standbeelden die er toe doen.

Wanneer je goed naar de standbeelden kijkt, zie je namelijk herkenbare koppen: de leden van je fireteam. In het eerste gedeelte van de kamer (spawn) staan de zes Guardians in hun outfit tentoongesteld. Op het podium zie je nog eens drie standbeelden: drie willekeurige Guardians uit jouw team.

Wie weleens een proef uit Wie is de Mol heeft gezien, snapt dat dit betekenis heeft. In het bijzonder de outfits die de Guardians aan hebben zijn van belang. Het simpelste advies is dan ook: zorg dat je herkenbare kleding aan hebt. Een opvallende helm, borstplaat of broek is in deze encounter cruciaal.

Denk je dat je te veel op een van je teamgenoten lijkt? Ga dan rommelen in je outfit – hoe meer verschil er tussen zit, hoe beter. Vergeet ook niet dit door te geven aan je team: niets is zo vervelend als halverwege de proef erachter komen dat iemand van armor is gewisseld. Datzelfde geldt voor je vliegende partner, je Ghost: zorg dat iedereen een unieke, makkelijk herkenbare Ghost heeft en probeer te onthouden wie bij wie hoort. Fashion is nu écht de end-game.

Bungie

Fase 2: Het puzzelen begint

Wanneer je team klaar is om te beginnen (zorg voor wat anti-unstoppable wapens), begint de proef. Op dat moment zal je team in vieren worden gedeeld. Een team van drie Guardians blijft buiten, drie andere Guardians worden individueel naar losse kamers geteleporteerd. Afhankelijk van of je solo of samen bent, krijg je losse rollen te verwerken. We nemen ze dan ook los van elkaar door.

Fase 2A – De solo Guardians geven door

De Guardians die zelfstandig in een kamer terechtkomen, zullen goed moeten kijken naar de drie standbeelden in hun ruimte. Deze drie standbeelden hebben immers allemaal een symbool boven hun hoofd: een driehoek, vierkant of cirkel. De volgorde van deze symbolen is belangrijk voor het team buiten, dus begin met het uitroepen van de symbolen van links naar rechts. Als voorbeeld: vierkant, cirkel, driehoek.

Daarna is het van belang om te ontdekken welk symbool jouw symbool is. Kijk naar de drie standbeelden en zoek jouw Guardian op. Onthoud welk symbool jouw Guardian heeft – in dit geval driehoek. Als alle factoren bekend zijn, begint het echte werk: het doorgeven van vormen, zodat jij uiteindelijk jouw Final Shape kan maken.

Bungie

Dit krijg je voor elkaar door de andere twee vormen te combineren die jouw standbeeld niet vast heeft. Dus in dit scenario heb je een cirkel en een vierkant nodig om jouw Final Shape te maken. Die vormen krijg je wanneer de Hive Knights die in de kamer lopen, doodgaan. Daarbij laten de vormen die op de muur achter het podium geprojecteerd worden zien welke vormen de knights zullen laten vallen wanneer ze dood gaan. Zie je dus een vierkant en een cirkel verschijnen, dan kan je meteen jouw Final Shape maken. Vaak zal dit echter niet het geval zijn.

Uit onze ervaring blijkt dat de makkelijkste rotatie is om eerst te zorgen dat je twee van jouw eigen symbolen op de muur hebt staan. Dus in ons scenario twee driehoeken. Mocht dit niet het geval zijn, geef dan de symbolen door aan de andere solo-spelers. Heb je een driehoek en een vierkant op de muur staan? Pak dan het vierkant op en druk deze bij het standbeeld met een vierkant er in. Zo gaat die vorm naar de Guardian met het vierkant en krijg jij vanzelf een tweede driehoek van een andere Guardian.

Wanneer iedere solo-speler twee van zijn eigen vormen op de muur heeft staan, kunnen deze om beurten naar de andere Guardians uitgedeeld worden. Pak het eerste driehoek-symbool op en geef deze aan de speler met het vierkant. Pak daarna het tweede driehoek-symbool op en geef deze aan de speler met het cirkel-symbool. Wanneer iedereen dit doet, garandeer je namelijk dat iedere speler zijn Final Shape kan maken.

Fase 2B – De Guardians samen gaan ontleden

De drie Guardians die samen in de hoofdruimte blijven, moeten taken gaan verdelen. Het makkelijkste voor ons was dat één speler gaat ruilen met symbolen, terwijl de andere twee de vijanden opruimen in de kamer. Dat laatste spreekt voor zich, dus laten we focussen op het ruilen.

Het is namelijk aan het gezamenlijke team de taak om te zorgen dat de drie standbeelden bij het podium ook hun Final Shape hebben. Deze standbeelden hebben echter geen tweedimensionale vorm, maar een driedimensionale vorm en moeten deze ontleden en weer samensmelten om de juiste Final Shapes te maken. Zoals hierboven beschreven bestaan die Final Shapes uit de vormen die de solo-Guardians niet bij hun standbeeld hebben.

In het geval van onze solo-Guardian van hierboven met de driehoek als vorm, is het dus aan het team buiten om bij zijn standbeeld een pilaar te vormen. Een vierkant en een cirkel smelten immers samen tot een pilaar. Dit zijn de combinaties die dus gemaakt moeten worden:

Beeld met vierkant: driehoek + cirkel = kegel

Beeld met cirkel: driehoek + vierkant = prisma

Beeld met driehoek: vierkant + cirkel = pilaar

Er zijn dus ook vormen die niet werken en die sowieso ontleed moeten worden:

Piramide – driehoek + driehoek

Globe – cirkel + cirkel

Kubus – vierkant + vierkant

Alleen zullen deze combinaties aan het begin van de rotatie nooit kloppen. Dus moeten vormen tussen standbeelden gewisseld gaan worden. Ook aan deze kant van de kamers komen de Knights weer om de hoek kijken. Vermoord de Knights en kijk naar de vormen die ze laten vallen. De speler die gaat ontleden kijkt naar de driedimensionale vormen en ontdekt welke vormen waar heen moeten. Heeft een speler dus een prisma (vierkant + driehoek) nodig, maar heeft het een kubus, dan moet deze gaan wisselen met een standbeeld dat een driehoek te veel heeft.

Pak dan eerst het vierkant-symbool op en doe dit in het standbeeld met de kubus. Dit zet het vierkant ‘klaar om te wisselen’. Pak daarna een driehoek-symbool op en doe deze in het standbeeld met een driehoek te veel. Op dat moment wisselen de symbolen van plaats. Doe dit totdat alle drie de standbeelden hun juiste Final Shape hebben.

Fase 3: Niet echt dood

Zodra er zes vormen in de beelden zijn gestopt, komt er een extra mechanic om de hoek kijken. Op dat moment raken de drie solo-Guardians namelijk versteend en moet het andere team hun Ghosts oppakken en bij het juiste standbeeld inleveren. De moeilijkheid zit ‘m in het feit dat het team dat de Ghosts oppakt niet ziet bij welk standbeeld ze deze in moeten leveren – daarvoor zijn de versteende Guardians nodig.

Iedere versteende Guardian kan namelijk via de deathcam met de levende Guardians meekijken en een van de standbeelden zien. Op die manier moeten de drie versteende Guardians callouts doen om te communiceren waar welke Ghost ingeleverd moet worden. Ook hier werk je weer van links naar rechts en doe je callouts van positie één tot en met zes.

Wanneer een Ghost goed is ingeleverd, komt de versteende Guardian weer terug tot leven en kan deze verder met het maken van zijn Final Shape. Gaat dit echter niet goed, dan eindigt de encounter en kan je opnieuw beginnen.

Fase 4: De kettingreactie

Wanneer de drie solo-Guardians hun Final Shape hebben gemaakt en het ontleden goed is gedaan, begint de ‘glazen muur’ die de ruimtes scheidt te trillen. Op dat moment kunnen de solo-Guardians er doorheen lopen en zich weer bij de groep vormen. Als dit is gelukt begint de laatste fase van de rotatie.

Nadat de vijanden zijn vermoord (inclusief wat Unstoppable Ogre’s), verdwijnen de zes standbeelden en raken vijf van de Guardians versteend. De Guardian die in leven blijft, moet op dat moment Ghosts gaan inleveren. Net als in fase 3 kunnen echter alleen de versteende Guardians de standbeelden zien, maar kom je weer terug wanneer jouw Ghost is ingeleverd bij jouw standbeeld.

Het is dan ook belangrijk om hier je communicatie scherp te houden. Wanneer iedereen door elkaar gaat schreeuwen, gaat je de mist in. Laat de levende speler vertellen welke Ghost hij heeft opgepakt en laat dan alleen de speler die het juiste standbeeld ziet zeggen op welke positie deze staat. Andersom werkt natuurlijk ook: wanneer iemand zeker weet de juiste Guardian te zien, kan je dat roepen en kan de levende Guardian die Ghost oppakken en inleveren.

Onthoud wel welk standbeeld jij hebt gezien als versteende Guardian. Want zodra je tot leven komt, heb je geen kans meer om opnieuw te kijken, terwijl je er mogelijk nog wel een Ghost moet inleveren. Als advies zeggen we: ga uit elkaar staan, zodat de versteende beelden elkaar niet in de weg staan.

Wanneer je dit allemaal goed hebt gedaan, reset de timer en begint de rotatie opnieuw. Er worden opnieuw drie Guardians gekozen om solo te gaan en het hele riedeltje begint van voor af aan. Herhaal fases 2 tot en met 4 nog twee keer en de proef komt ten einde. Gefeliciteerd – je hebt de plannen van The Witness door de war gegooid en je eigen lot bepaald. Nu kom je oog in oog met de bad guy himself.