Waar het kan probeer ik mensen over te halen om Destiny te spelen. Dat is in de eerste plaats uit eigenbelang, maar ook om mensen te introduceren in het bijzondere universum dat Bungie heeft neergezet. Helaas werd ik recentelijk opnieuw met mijn neus op de feiten gedrukt dat instappen in Destiny 2 momenteel een haast onmogelijke taak is − hoe graag Bungie zelf ook nieuwe en terugkerende spelers wil hebben.

Ik had eindelijk een nieuw slachtoffer nieuwe Guardian gevonden – Pixel Vault-collega Tom was na al mijn verhalen toch wel benieuwd geworden en met een extra code op zak zijn we de game ingedoken. Hoewel de openingsmissie (buiten wat HDR-perikelen) goed te volgen was, raakte Tom daarna het spoor al snel bijster. Een overvloed aan opties om te proberen, pop-ups en meldingen links en rechts: Destiny 2 lijkt vooral druk bezig te zijn je compleet overprikkeld te maken. Het is als een trein die met 150 kilometer per uur langs een station raast en verwacht dat de passagiers gewoon instappen.

Destiny 2 is er voor iedereen – maar vooral voor ervaren spelers

In de aanloop naar de nieuwe uitbreiding voor Destiny 2 in juni roept Bungie dat het zoveel mogelijk spelers terug wil halen naar de game. Nieuwe spelers of Guardians die al jaren niet meer actief zijn: iedereen is welkom. Met de tijdelijke Into The Light-activiteiten kan iedereen gratis instappen en goede gear krijgen, zodat je direct de endgame content in kan duiken zonder dat je uren hoeft te grinden.

Daarnaast treft de studio nieuwe maatregelen: de release van The Final Shape in juni moet het makkelijker maken om ook oude loot weer af te stoffen. Of beter gezegd draait het oude maatregelen terug – want alle wapens die met de Sunsetting van 2020 overbodig werden gemaakt, zijn straks weer up-to-date en kunnen gewoon gebruikt worden. Dus zelfs met een volle kluis aan wapens uit 2020 en daarvoor kan je straks weer aan de slag.

Maar hoe moet een nieuwe of terugkerende speler in hemelsnaam zijn weg vinden als er zoveel activiteiten te doen zijn en een logische route om te bewandelen ontbreekt? Dat begint namelijk al bij het verhaal van de game, waarvan nog maar de helft speelbaar is. De originele verhaallijn of de befaamde Forsaken-uitbreiding zijn uit de game gehaald en voor de rest van de verhalen moet je nog gewoon geld betalen.

De enige manier dus om een beetje een beeld te krijgen van het verhaal zijn de Timeline Reflection-missies, waarbij je stukjes van de voorgaande verhaallijnen voorgeschoteld krijgt. Het is alsof je in het laatste seizoen van Game of Thrones in wil stappen, met alleen fragmentjes van twee minuten uit de vorige seizoenen ter introductie van het verhaal. Oh, en om ze te vinden moet je ook nog ergens in een submenu van de HBO-app gaan graven, want daar zitten ze verstopt. Uiteindelijk zal het allemaal wel op zijn plek vallen, maar het is niet de ervaring die je moet willen.

Bungie Bungie Bungie

Houdt je stevig vast

De enige manier om Destiny 2 dan ook echt te leren kennen, is onder begeleiding van iemand anders. Het wordt mij steeds duidelijker dat in je eentje in deze game stappen, haast een onbegonnen avontuur is. Aan de hand genomen worden en stap voor stap uitleggen wat je moet, kan en wil doen is momenteel de beste oplossing, maar dat moet niet zo zijn.

Regelmatig kwam het voor dat Tom zat te vertellen dat hij iets moest doen en de enige manier om er echt achter te komen wat dat was, was om hem zijn beeldscherm te laten delen via Discord zodat ik mee kon kijken. Bungie raakt soms zo verloren in zijn eigen features en mogelijkheden, dat het vergeet dat er ook mensen bestaan die er nog niet bekend mee zijn.

Mensen die wel interesse hebben in de materie, maar afgeschrikt raken door de immense hoeveelheid aan… dingen. Guardians, Strikes, Champions, Exotics, Raids, Dungeons, Public Events, Bounties – de lijst gaat door en door. De enige manier waarop Bungie deze mensen echt kan vasthouden, is om simpelweg terug naar het tekenbord te gaan en eens goed na te gaan denken over hoe ze nieuwe spelers wil opwarmen. Een daadwerkelijk verhaal voor nieuwe spelers, een fatsoenlijke introductie tot de systemen en ze niet meteen maar het diepe in te gooien.

Misschien dat ze daar bij Destiny 3 eindelijk eens de tijd voor nemen, als we die geruchten dan weer mogen geloven…