Roguelike-kaartspel Balatro heeft de wereld in zijn greep. De game, die door solo-ontwikkelaar LocalThunk gemaakt is, is sinds de release in februari al meer dan een miljoen keer verkocht. Als je hem zelf hebt gespeeld, begrijp je waarom: Balatro heeft een ontzettend sterk nog één rondje dan-effect. Maar hoe moeilijk de game ook is om neer te leggen, zo moeilijk kan het ook zijn om de juiste combinaties te vinden om verder te komen. Immers, als je af gaat, begin je weer helemaal opnieuw.

Daarom leggen we de kaarten op tafel en zetten we wat tips op een rijtje waarmee jij het hopelijk verder schopt met elke run. Soms is het namelijk maar net hoe de kaarten vallen, maar in zekere zin is Balatro een beest dat prima te temmen is.

Plus voor keer

Balatro is een game die je zo min mogelijk uitlegt, maar je ondertussen wel alles laat zien wat je nodig hebt om een succesvolle hand kaarten neer te leggen. Je moet daar alleen wel even zelf achter zien te komen, zoals met dat je mult-jokers (jokers die je score een multiplier geven) rechts in het rijtje moet plaatsen. Als je namelijk plus-jokers (jokers die je extra chips geven) achteraan in de rij zet, gaan de mult-kaarten daar niet meer overheen.

Je kunt het zien als een simpele rekensom: je werkt de som in de volgorde van links naar rechts af en dan is het het beste als je als laatste vermenigvuldigt. Daarbij wil je de jokerkaarten die je multiplier nog eens vermenigvuldigen natuurlijk helemaal rechts neerleggen om zo de hoogste score te krijgen. Dit geldt soms ook voor kaarten: ook daar kun je ze in een volgorde neerleggen die het meeste oplevert, bijvoorbeeld als je kaarten met Polychrome of specifieke zegels hebt.

Nakaarten heeft wél zin

Je kunt bij Balatro niet precies terugkijken hoe je een potje gespeeld hebt, maar de stats ervan zijn tijdens het spel wel te bekijken. Daarin kun je zien welke handtypen je vaak gespeeld hebt en hoe je deck eruitziet. Op die manier is het mogelijk om achteraf even te bedenken waarom je deze run wel of niet gehaald hebt. Een groot deel komt neer op geluk, maar het is handig om je strategie uit te denken door een kritische blik te werpen op je vorige potje(s).

LocalThunk / PlayStack.

Rentenieren

Zorg dat je in het begin wat geld opspaart, zodat de rente meer opbrengt. Op die manier zijn tarotkaarten zoals The Hermit (verdubbelt je geld) zelfs vroeg in het spel nuttig. Met het gele en groene deck is dat gemakkelijker, maar dat maakt het bij de andere decks des te belangrijker om op je geld te letten. Verkoop items die je niet nodig hebt en spaar in het begin lekker op, zodat je tijdens de tweede en derde ante mooie jokers en packs kunt kopen in de winkel.

Sla soms eens een blind over

Blinds overslaan kan best wat voordelen opleveren, zeker ook in combinatie met bepaalde jokers. Per blind krijg je steeds andere voordelen, die soms nuttiger zijn dan anders. Kijk dus wat past bij je run en wat je op dat moment nodig hebt. Let er wel op dat je niet naar de winkel gaat na een overgeslagen blind, dus shoppen voor jokers en vouchers zit er dan niet in. Daarnaast loop je de kans mis geld te verdienen met de blind zelf en ook andere bonussen van seals of gouden kaarten kun je dus niet binnenhalen. Tijdens elke ante is het dus een kwestie van afwegen waar je goed aan doet.

LocalThunk / PlayStack.

Hoog contrast dit keer niet specifiek voor kleurenblinden

Net zoals in een normaal pakje speelkaarten zijn de harten en ruiten rood in Balatro en de schoppen en klaveren zwart. Alleen is Balatro geen normaal kaartspel en moet je soms echt goed kijken om de beste hand te spelen om de run net wél te halen. Daarbij helpt het niet dat sommige kleuren ook zo goed als dezelfde kleur hebben. In de instellingen kun je ‘High Contrast Cards’ aanzetten. Daarmee worden ruiten oranje en klaveren blauw. Hierdoor kun je makkelijker in een oogopslag zien of je genoeg hebt voor een flush of andere combinaties waarbij de kleur van de kaarten meespeelt.

Half Joker is half het werk

In Balatro is het vooral de bedoeling dat je lekker uitprobeert wat er allemaal mogelijk is met verschillende combinaties jokers, tarotkaarten en ga zo maar door. Toch kan het frustrerend zijn als je na het zoveelste potje niet de eindbaas in de achtste ante verslaat. Om het einde te halen moet je vooral veel blijven experimenteren, maar het kan helpen om het klein te houden als je de eerste keer die achtste ante wilt doorkomen.

Natuurlijk: een straight is meer waard dan een paar en maak er een straight flush van en je krijgt gegarandeerd een bak punten. Het nadeel: een straight is lastiger dan een paar en met alleen een straight of zelfs een straight flush ga je het einde niet halen. Daarom kun je in het begin beter proberen te experimenteren met wat simpele pokercombinaties, zoals een paar. Combineer dit bijvoorbeeld met de Half Joker, die je extra mult geeft als je een hand van minder dan drie kaarten speelt. Richt je in eerste instantie daarop en dan wordt het opeens een stuk overzichtelijker om het juiste deck samen te stellen om die eindbaas te verslaan. Daarna kun je altijd nog lekker gaan experimenteren met een royal straight flush.

Hopelijk helpen deze tips jou aan de Balatro-kaarttafel! Mis je nog een belangrijk advies of wil je sparren over de beste decks en jokers? Laat het ons dan weten in de reacties!