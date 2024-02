Luister ook naar de podcast Wil je nog veel meer meningen horen over Helldivers 2? Luister dan naar aflevering 52 van Iedereen vond dat leuk, waarin Tom, Robert en Kevin de game uitgebreid bespreken.

De slagvelden van Helldivers 2 zijn op zijn zachtst gezegd venijnig te noemen. Eén verkeerde stap en je staat op een mijn, valt in een gat of wordt opgeblazen door een mortier. Wie democratie wil verspreiden, moet opletten. Om je op weg te helpen, hebben we dan ook wat tips voor je — pak er een kopje liberthee bij en ga er goed voor zitten.

Als je wilt vertrouwen op de in-game tips van Helldivers 2, dan hou ik je niet tegen. Maar de tip dat er “Tips in het tip-venster staan”… tja. Gelukkig zijn er wel genoeg andere tips om in het achterhoofd te houden wanneer je onderweg bent om weer wat vijandig gespuis op te ruimen. Dit zijn volgens onze Helldivers de belangrijkste zaken om in het achterhoofd te houden.

Friendly fire is nooit vriendelijk

Alles in Helldivers 2 wil je vermoorden. Robots, insecten, de natuur en natuurlijk de kogels van je mede-Helldivers. Hou dus rekening met waar je staat, want ook een misplaatste granaat of kogel van een collega kan fataal worden. Let daarbij ook op welke Stratagems door je collega’s worden gebruikt en hou daarbij vooral rekening met de mortier-sentry.

Deze sentry kan op lange afstand vijanden uitschakelen, maar houdt geen rekening met jou. Dus als er een robot op je afrent om met je te knuffelen en je weet dat er een mortierturret in het spel is: ren weg. Twijfel niet, denk niet dat je het wel kunt overleven. REN WEG. Die mortier zal al je ledematen eraf schieten en nog tevreden zijn over zijn werk ook.

Vier delen door vier is één munitiepakket per persoon

De rekensom is vrij vlot gemaakt, maar toch lijkt het voor sommige Helldivers lastig. Een resupply-pod heeft vier pakketjes met munitie en een team van Helldivers bestaat uit maximaal vier personen. Dat betekent dat er per resupply één pakket per persoon beschikbaar is en dat als je met een vol team bent, je gewoon met die grijpgrage tengels weg moet blijven bij die andere pakketjes.

Natuurlijk zijn er munitieboxen te vinden op de planeten, maar deze zijn niet zo goed gevuld als de pakketten uit de resupply. Zo zul je uit de losse munitiedoosjes op de grond geen stims of granaten krijgen en heb je meer nodig om alles weer aan te vullen. Communiceer dus goed met je team wanneer je een resupply inroept en denk aan je teamgenoten. Want covering fire kun je wel vergeten als je maten alleen pief paf kunnen roepen.

Stippel een route uit wanneer je begint

De missiegebieden van Helldivers 2 kunnen aardig aan de maat zijn en hebben naast hun hoofddoelen vaak ook nog verborgen missies om te volbrengen. Daarnaast verdien je aardig wat XP en resources door alle nesten of fabrieken te vernietigen, maar deze zijn over het hele gebied verspreid. Het is dan ook handig om de kaart even goed te bekijken en een route te kiezen waar je heen gaat.

Vaak kies ik voor een route die vlak naast de extraction begint en werk dan met de klok mee of tegen de klok in de kaart af. Daarbij kun je ook in- en uitzoomen op de kaart, dus zorg dat je het volledige plaatje hebt voordat je begint. Communiceer dit met je team door pins te plaatsen op de kaart en probeer je team een beetje bij elkaar te houden. Dat kan zomaar eens je leven redden.

Maak slim gebruik van het materieel

Naarmate je meer ervaring opdoet als Helldiver, krijg je ook meer Stratagems tot je beschikking. Denk daarbij niet alleen aan handige sentries om robots mee op te blazen, maar ook aan extra luchtaanvallen en supportwapens. Bepaalde Stratagems kun je daarnaast niet alleen inzetten om vijanden te vernietigen, maar ook om extra doelen te volbrengen.

Pak bijvoorbeeld de granaatwerper, welke uitermate geschikt is om ook gemakkelijk veel insectennesten op te ruimen. Of de gatling strike die gebruikt kan worden om een robotfabriek op te blazen. Maar mijn favoriet blijft wel de precision airstrike die gebruikt kan worden om de zij-missie ‘Terminate Illegal Broadcast’ te voltooien. In plaats van dat je de satelliet via de console uitschakelt, is het ook gewoon mogelijk om er een airstrike bij te gooien en heel de toren op te blazen. In deze democratie is er geen ruimte voor etherpiraten.

Een lege rugzak is een nutteloze rugzak

Verschillende wapens en Stratagems leveren ook een rugzak af met daarin materieel. Denk aan de munitie-rugzakken voor de draagbare auto cannon, of de eigenwijze Guard Dog die je automatisch beschermt. Het zal voorkomen dat deze rugzak op een bepaald moment leeg is, maar het is onnodig om deze vast te blijven houden. De game legt alleen niet uit hoe je daar vanaf komt. Wij gelukkig wel: op PC hou je de X-knop ingedrukt, terwijl dit op de PS5 kan met het pijltje naar beneden. Dit opent een nieuw menu waarmee je gemakkelijk je rugzak, supportwapen en ander materieel kunt laten vallen.

Nog een tip die de game je niet vertelt: wist je dat je op sommige wapens de vuursnelheid kunt aanpassen? Druk en houd je herlaad-knop ingedrukt (R op PC, vierkantje op je controller) en er opent opnieuw een menu waar je aanpassingen in kunt maken. Zo kan het Stalwart-machinegeweer wisselen tussen drie standen, maar kun je ook gemakkelijk je zaklamp aan of uit zetten.

Nu ben je klaar om vol met wijsheid de strijd in te duiken, maar vergeet deze tips ook vooral niet met je teamgenoten te delen! Wat zijn volgens jou andere nuttige tips buiten ‘shoot shit, don’t die’? Laat het ons weten in de reacties.