Je stapt een beurshal binnen en ziet al meteen honderden, zo niet duizenden mensen voor je in rijen staan. Ga je erbij staan, of hoop je dat het later op de dag wat rustiger is en sla je dan je slag? Het overleven op een beursvloer kan soms pittig zijn, vooral wanneer je meerdere dagen gaat. Gelukkig heeft onze redactie genoeg beursvloeren gezien en dus geven wij je wat tips om een beurs als gamescom te overleven.

Acht uur in de rij staan om een game te zien die over twee weken uitkomt. Na een uur al aan de kant moeten gaan omdat je te veel blaren hebt. 10 euro afrekenen voor een broodje kroket. We hebben het allemaal al eerder zien gebeuren – en heel eerlijk: ook wij hebben die fouten ooit gemaakt. Om te voorkomen dat jij ze ook maakt, hebben we hier wat handige tips voor je:

Kies voor goed schoeisel en bespaar jezelf blaren

Aanwezig zijn op een beursvloer betekent vaak heel wat meters maken. Vooral op een beurs als gamescom, waar voor de gewone bezoeker al vijf of zes verschillende hallen zijn, ben je veel aan het wandelen. Daarom is onze basistip: zorg voor goede schoenen. Ga niet op je slippers of je afgetrapte sneakers door de hallen lopen, maar zorg voor een paar stevige, ingelopen schoenen. Zo weet je zeker dat je niet na een half uur al kapot gaat van de pijn aan je voeten.

Daarnaast kan het zeker geen kwaad om even bij drogist te stoppen en een pakje blarenpleisters in je tas te gooien. Lopen de temperaturen dan een keertje hoog op of zorgen je sokken voor wrijving, dan kan je in ieder geval wat eerste hulp aan jezelf verlenen. Dan kun je daarna gewoon weer verder met door de artist alleys struinen.

Ga niet vier uur wachten op een game die over twee weken uitkomt

Het vergt misschien wat huiswerk, maar het is zonde om je zuurverdiende centen en je tijd te verdoen aan games die dezelfde maand nog in de winkel liggen. Een klein half uurtje wachten is misschien nog de moeite waard, maar wees kritisch over wat je echt wil zien. Er zijn genoeg partijen op de beursvloer met demo’s van titels die je het komende halfjaar nog niet hoeft te verwachten. En wil je echt zoveel mogelijk zien, geef dan de indie-games ook een kans.

Houd het hoofd koel (en je oksels fris)

Dit is een terugkerend knelpunt op veel beurzen, het zomerse gamescom in het specifiek: ongemakkelijke drukte en minder welkome warmte. Zeker in combinatie met duizenden gamers in slenterende stoeten kan de massa behoorlijk beklemmend werken. Niemand wil vast komen te zitten in het bedwelmende area of effect van Franz, die schijnbaar niet gelooft in deodorant. Probeer daarom de kruispunten en krappe wandelgangen te vermijden tijdens drukke momenten, zoals de namiddag.

In het verlengde daarvan: blijf zelf vooral goed gehydrateerd en fris. Zorg dat je altijd een flesje water bij de hand hebt − het kraanwater in Keulen is prima te pruimen − en help je medemens met een stukje hygiëne. Een douche voor of na een lange gamescom-dag is sowieso machtig, maar een tufje deo op zak doet altijd wonderen, ongeacht wat voor kwats Franz allemaal spuwt.

Skip nooit de indies, maar dan ook echt nooit

We weten allemaal wat een gigantisch marketingbudget kan doen en daarom weten we vaak ook allemaal welke grote games eraankomen. Dikke kans dat je die allemaal op je wensenlijstje hebt staan, maar please, please, please, maak tijd voor de indies. Er zitten zulke prachtige pareltjes tussen. Je kunt het eigenlijk zien als een podium voor jong talent. En hoewel dat jonge talent misschien minder bekend is en met minder budget werkt, wil dit niet direct zeggen dat de kwaliteit van die games niet goed is. Juist zonder verwachtingen kom je soms de leukste dingen tegen.

Daarnaast is het vaak wat rustiger bij de indies. Het krioelt weliswaar van de mensen, vooral in hal 10 bij de Indie Arena Booth, maar relatief gezien valt het allemaal erg mee. Vaak ben je namelijk vrij snel aan de beurt om te spelen, of in ieder geval om te kijken, en hoef je niet eerst een uur of langer in de rij. In de rest van de hal en op andere plekken op de beursvloer zijn trouwens ook altijd mooie indies te vinden!

Neem wat lekkers te eten mee

Hoewel de Duitsers met een goede bratwurst of schnitzel prima weten wat lekker eten is (zij het nogal vleesch georiënteerd) daar is op gamescom weinig van terug te vinden. Voor veel te veel euro’s koop je slappe friet, een droog broodje worst of een stuk pizza waarvan het voornaamste ingrediënt deeg is. Kortom: het eten is duur en niet erg lekker. Neem dus vooral zelf wat boterhammen of een wrap mee naar de beurs. Of als je in het hotel niet de mogelijkheid hebt om je eigen brood kunt smeren, gewoon een zak krentenbollen.

Dan hoef je je namelijk niet te ergeren aan het slechte eten bij de Koelnmesse en hou je extra eurootjes over voor leuke merch! Die is er namelijk genoeg en dat zorgt ervoor dat je in plaats van met een buik vol slappe friet met een leuk aandenken de beursvloer weer verlaat.

Ken de regels als cosplayer (en bezoeker)

Ga je als cosplayer naar een evenement toe? Super tof, maar zorg wel dat je de regels van de beurs kent. Je wil immers niet door de beveiliging worden afgevoerd voordat je nog maar een meter op de beursvloer hebt gezet. Neem dus geen echte wapens als zwaarden of knuppels mee, zorg dat je cosplay geen gevaarlijke onderdelen heeft en lees de lokale regels goed door. Gamescom heeft een handige pagina met de belangrijkste informatie.

Mocht je toch aangesproken worden door de beveiliging, blijf dan rustig en luister goed naar wat ze te zeggen hebben. Discussie heeft vaak weinig zin. Probeer in oplossingen te denken. Als bezoeker zijn er ook een paar fatsoensregels: ga niet zomaar aan cosplayers (of hun outfits) zitten, vraag eerst even of je een foto van ze mag maken en maak ook eens gezellig een praatje met ze. Vinden zij (vaak) ook leuk!

Met deze tips in je achterhoofd en gezond verstand in je broekzak kom je al snel een heel eind op een beursvloer. Hier nog een laatste bonustip: heb vooral plezier en maak er wat leuks van!

Heb jij nog een goede tip die wij volledig over het hoofd hebben gezien? Deel deze dan vooral in de reacties of in onze Discord-server!