Nu 2023 onofficieel is uitgeroepen tot beste jaar in games ooit – door mij welteverstaan – verdwijnt er nog wel eens een titel van de radar. Er zijn helaas maar zeven dagen in de week en vorig jaar had ik het dubbele aantal dagen nodig gehad als ik alles had willen spelen. Dit jaar begint echter kalm en nu krijgt mijn backlog van vooral indies eindelijk wat aandacht. Dave the Diver stond bovenaan het lijstje door de geweldige reviews die het kreeg bij release op pc.

Anno 2024 is deze diepwater-indie te verkrijgen op de Nintendo Switch en sinds april ook op de PlayStation voor slechts twee tientjes. Als je PlayStation Plus Extra-member bent kost Dave the Diver geen cent, een dealtje waar deze PlayStation Pony erg blij mee is. Ik val maar meteen met de duikboot in huis: Dave the Diver is fantastisch en de perfecte game om tot rust te komen na een drukke dag op je werk. Door nog meer te werken…

Manusje van alles

Niet geheel verrassend speel je in deze game als Dave, een man met een behoorlijk stevig postuur waardoor ik me eindelijk eens gerepresenteerd voel in een videogame. Samen met een groep anderen opent hij een sushirestaurant. Jij zorgt in de ochtend – en soms in de avond – voor verse vis en daarnaast help je met het reilen en zeilen van het restaurant.

Hoe ziet zo’n dagje vissen met Dave er ongeveer uit dan? Een kleine resumé. In de ochtend zorg je er eerst voor dat je zaken op land hebt geregeld. In het begin van de game is dat vooral het menu voorbereiden en de kat voeren. Niet veel later waan je jezelf bijna in Stardew Valley met alle mogelijke activiteiten. Vervolgens neem je een duik, vang je wat vissen voor het restaurant of voor andere doelen. Je kunt twee keer per dag duiken, voordat het avond wordt en je hard moet werken in het restaurant.

Je serveert de gerechten uit, schenkt drankjes en helpt in de keuken op het moment dat er speciale gasten langskomen. Hierdoor verdien je geld, dat weer gebruikt kan worden voor het upgraden van je duikspullen of het imperium dat je langzaam aan het opbouwen bent. De volgende dag begint het riedeltje weer. Om de game niet eentonig te maken gebeurt er elke dag iets speciaals. Nieuwe gasten in het restaurant, specifieke vissen die bij bepaald weer te vangen zijn, zijmissies van verschillende personages. Na vijftien uur gamen werden nog steeds nieuwe game-elementen toegevoegd aan Dave the Diver. Het tempo en jouw aandacht verslapt hierdoor nooit.

All you can eat

Het spel is moeilijk in een hokje te stoppen, want het leent van heel veel genres. Er zijn RPG- en roguelike-elementen tijdens het zwemmen, het is een managementgame bij het runnen van het restaurant en je probeert ook alle soorten vissen te vangen voor iemand die wel verdacht veel lijkt op Ash van Pokémon. Dave the Diver probeert je van alle kanten te verrassen.

Het is knap dat ontwikkelaar Mintrocket zoveel verschillende spelelementen uitstekend heeft uitgewerkt. Het is nog knapper dat al deze systemen in elkaar passen en hierdoor één geheel worden, zonder dat je als speler bedolven wordt in alle opties die je krijgt voorgeschoteld. Gaandeweg komen er nieuwe personages in beeld die nieuwe elementen van de game introduceren. Voor je het weet zit je in de dagelijkse loop vast met allerlei doelen die je kan behalen, zonder dat het een seconde gaat vervelen. En als het een bepaalde dag niet lukt, dan kan je het morgen weer proberen. Er is geen tijdsdruk vanuit de game, maar altijd vanuit jezelf.

Verhaal met humor en een boodschap

Mintrocket weet heel goed wat Dave the Diver voor soort game is en gaat er honderd procent in met de humor. Vooral de verschillende cutscenes waarin gerechten worden klaargemaakt en geproefd zijn hilarisch en zitten vol met verwijzingen. Bijvoorbeeld iemand die na een heerlijke soepje volledige Super Saiyan gaat, of het gebruik van slogans als gotta fish’em all. Het is soms wat flauw, maar ik ga er heel goed op.



Tussen alle dijenkletsers door heeft de ontwikkelaar een bescheiden maar verdienstelijk verhaal gemaakt voor Dave the Diver. Je begint met het duiken om vis te vangen voor de lokale sushitent om geld te verdienen. Na een paar uurtjes loopt het al volledig uit de klauwen en ben je bezig een bevolking te redden van een zekere dood door bovennatuurlijke krachten. Het geheel zit slim in elkaar, is relatief licht en probeert ook nog een boodschap over te brengen dat wij als mensen toch wat liever moeten zijn voor de wereld.

Tenslotte nog wat extra veren (of vinnen..) voor de audio in deze game. De soundtrack is subliem. Punt. De muziek is in de basis heel simpel, maar het is zo ontzettend rustgevend. ‘Onderwater loungemuziek’ is de beste term die ik eraan kan geven. Mocht je net als ik het bestaan van Dave the Diver helemaal gemist hebben afgelopen jaar, dan is dit jouw wake-up call om dit pareltje te gaan spelen.

Dave the Diver is verkrijgbaar voor pc, MacOS, PlayStation 4 en 5, en Nintendo Switch.