Ieder jaar is het weer een heel project om verslag te doen van gamescom in Keulen. In augustus reizen we met vier tot zes redactieleden af naar de Duitse mediastad en hebben we natuurlijk ook een hoop gear bij ons. Van laptops tot camera’s en van smartphones tot gameboys – we slepen het allemaal mee. Tijd dus om onze belangrijkste stukjes gear voor gamescom eens op te sommen – inclusief wat verrassende antwoorden.

Vier dagen verslag doen van een evenement vereist aardig wat organisatie. Weken, zo niet maanden van tevoren zijn we al aan het regelen dat we toffe games en tech kunnen aanschouwen en proberen op de beurs. Maar wanneer we eenmaal op een beurs zijn aangekomen, is het niet alleen maar ‘lang leve de lol’ – er moet ook gewerkt worden. Gelukkig hebben we allemaal onze favoriete gear om te zorgen dat we goed uit de voeten kunnen:

Elgato Prompter

Beeld: Elgato

Maxime

Presenteren is altijd heel leuk, maar het kan ook ontzettend eng zijn om het plekje voor de camera in te nemen. Dat geldt vooral als je alles uit je mouw schudt. Op gamescom gaan we lekker veel filmen en daarvoor krijgen we van Elgato de mogelijkheid om hun prompter goed uit te proberen. Als deze autocue met ingebouwd scherm ons tijdens een week gamescom op onze wenken kan bedienen, kan hij denk ik alles aan. Later dus meer over dit handige apparaat dat voor streamers, presentatoren en andere content creators bijna onmisbaar is!

Sony WH-1000XM3 koptelefoon

Amador

Er zijn maar twee manieren waarop mijn brein kan functioneren tijdens het schrijven van artikelen. Totale stilte is de eerste mogelijkheid, maar dat is schier onmogelijk in de rumoerige persruimtes van gamescom. Dus kies ik voor optie twee: oorverdovende muziek. Ik ben al jaren onafscheidelijk van mijn Sony WH1000XM3 draadloze koptelefoon. Noise cancelling zorgt ervoor dat ik het gemompel van anderen niet hoef te horen en de geweldige speakers geven mij de muzikale boost die ik nodig heb.

Leuchtturm1917 notitieboek

Kevin

Hoewel ik heel veel digitaal bezig ben, gaat er voor mij niets boven gewoon pen en papier om notities te maken. Of ik nu een presentatie bijwoon, een interview afneem of gewoon een takenlijstje moet maken: ik pen het lekker neer. Mijn voorkeur gaat tegenwoordig uit naar het notitieblok van Leuchtturm1917, dat dankzij onder andere de stevige kaft en het zuurvrije papier heerlijk wegschrijft en overal mee naar toe gaat.

Nikon Z6, met een Ninja

Beeld: de Ninja capture card

Tom

De overstap naar het nieuwste model − of dan tóch zo’n dikke Z8 − loenst nog altijd, maar ook tot die tijd blijft de originele Nikon Z6 camera(tweedehands vanaf circa 999 euro) een prima productiemachientje. Sowieso schiet deze systeemcamera fraaie foto’s en nette 4K-video, maar hij bedient dit jaar extra lekker nu er ook een Ninja-monitor van Atomos (729,99 euro) aan hangt. Dat schermpje schrijft grote 4K-videobestanden slimmer weg op een SSD, terwijl de Ninja ook nog eens dienst kan doen als luxe capture card voor games.

Tech pouch

Maxime

Ik denk dat ik voor ons allemaal spreek als ik zeg dat je nooit genoeg kabeltjes en accessoires bij je kunt hebben. Soms is een usb-stick het handigste dat er is, zelfs in het jaar 2024. Of in andere gevallen heb je nu net een verloopstukje of oplaadkabel nodig. Dan wil je niet in zijvakjes of onderin je tas moeten zoeken, dus het samenstellen van een tech pouch loont dan zeker.

Nadat Kevin er afgelopen jaar over schreef ben ik zelf ook begonnen aan zo’n tasje, dat tegenwoordig altijd in mijn rugzak zit. Met een paar kabels en wat opslag in de vorm van usb is de inhoud van mijn gear pouch nog wat karig, maar wie weet, misschien kan ik er tijdens gamescom wel wat handige accessoires aan toevoegen!

Tropic Feel Hive rugtas

Robert

Het is met alle tassen en pouches een thema in dit rondje redactie, maar je sleept naar de beurs altijd meer spullen mee dan goed voor je rug is en daarom is een goede rugtas essentieel. Enige tijd terug heb ik van het outdoormerk Tropic Feel de Hive rugtas gekocht en ik ben erg tevreden. De tas heeft een laptopvak en allerlei andere losse vakjes voor je kabeltjes, pennen en kleine items die je bij je hebt.

Het is ook erg fijn dat de tas vrij stijf is en daarom ook gewoon rechtop blijft staan als je ‘m ergens neerzet. Geen gedoe met je tas ergens onder een stoel draperen als je bij een afspraak aankomt: je zet het ding gewoon rechtop naast je neer, zonder het risico te lopen dat het ding met laptop en al omvalt. Ik ben inmiddels zo fan van de tas (het is geen sponsordeal, echt waar), dat ik ook de backpack van Tropic Feel heb aangeschaft. Al zijn de tijden dat je zoveel goodies kreeg tijdens de beurs dat je een backpack nodig had, allang voorbij.

MSI Stealth 16 AI Studio A1V

Tom

Wat mij betreft is gamescom de ultieme proving ground voor laptops die zich richten op contentproducenten. Een strakke, stevige machine om lekker artikeltjes mee te tikken en video’s te pompen? Dat komt op zo’n beweeglijke beurs gewoon het beste uit de verf. Dit jaar helpt MSI onze content op weg met de MSI Stealth 16 AI Studio A1V, wat precies zo’n systeem is. Met een Intel Core Ultra 9 185H, een RTX 4070 en een levensecht miniled-scherm in 4K is dit een behoorlijk productiebeest, maar wel eentje die prima in de tas past en amper twee kilo weegt. Mijn video-edits (en ruggenwervel) zijn MSI dankbaar.

Dictafoon

Esther

Klinkt spannend, is het niet. De meeste telefoons hebben hier namelijk gewoon een app voor, maar als je helemaal de profi journalist uit wilt hangen, dan zijn dictafoons (of voicerecorders) nog steeds verkrijgbaar. Op Gamescom weet je maar nooit wat een afspraak precies gaat brengen, dus het is altijd goed om alles, met toestemming, op te nemen. Zo kun je je aandacht 100% bij de afspraak houden en na die tijd alles nog eens rustig terugluisteren.

Cloudpillo hoofdkussen

Kevin

Door de jaren heen leer je het een en ander van dagen op een beursvloer rondlopen, waarbij je ontdekt dat goed eten, goed schoeisel en een goede nachtrust key zijn. Die laatste vergeet ik wel eens Dit jaar ga ik dat anders doen en gaat mijn Cloudpillo hoofdkussen mee de koffer in. Historisch gezien zijn de kussens in hotels prut, dus daar ga ik dit jaar verandering in brengen door gewoon mijn eigen kussen met traagschuim mee te nemen. Weet ik in ieder geval dat ik lekker slaap.

Dit is onze favoriete gear voor een beurs als gamescom 2024. Ben jij regelmatig op een con of beurs te vinden? Welke gear gaat er dan voor jou altijd mee? Laat het ons weten in de reacties!