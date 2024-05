Deze week praten Tom Kauwenberg, Robert Zomers en Maxime Buitenhuis over het aankomende Eurovisie Songfestival in Malmö. Dit keer in slechts één aflevering.

Deze aflevering is opgenomen op woensdag 24 april 2024.

Onderwerpen:

Alle nummers van Eurovision Songfestival 2024 kijk je hier terug op YouTube

Hoe werkt het puntensysteem ook alweer?

We blikten op Pixel Vault al even vooruit naar de inzending van Joost Klein: Europapa

Robert keek Vinland Saga en kan dat iedereen aanraden

Maxime keek Renegade Nell en hoopt heel erg dat Disney dit niet ook gaat cancellen

Tom speelde Children of the Sun en roeide een sekte uit. Mocht je dat wat lijken, lees dan vooral zijn review

