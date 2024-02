Toen ik van de week door YouTube scrollde, zag ik ineens een video van Netflix’ Nimona. Niet een trailer, maar de volledige film. Eerst dacht ik: dat zal wel een illegale upload zijn die er binnen een paar uur weer vanaf is, maar wat blijkt? Dit is een ludieke actie van Netflix zelf, die de film tot en met 26 februari gratis aanbiedt. Nimona is namelijk genomineerd in de categorie ‘Best Animated Feature Film’ bij de Oscars, en dat viert de streamingsdienst zelfs met niet-abonnees.

Om collega Dirk Sung te quoten: “Netflix en Annapurna Pictures […] maakten een animatiefilm die bol staat van het plezier, avontuur, (strijd voor) inclusiviteit en body positivity.” Een kijktip die ik helemaal kan beamen, zeker nadat ik dan toch eindelijk de film van mijn to watch-lijstje kan afstrepen. Gaat dat gratis zien!