Nimona heeft een grote mond en heel wat te vertellen

Nimona is voor de komende Academy Awards genomineerd in de categorie ‘Best Animated Feature Film’. En terecht! De kans dat het regisseursduo Nick Bruno en Troy Quane het gouden beeldje mee naar huis zal nemen is vrijwel nihil, maar in een competitie met geanimeerde meesterwerken als The Boy and the Heron en Spider-Man: Across the Spider-Verse maakt dat niet uit. Meedoen is in dit geval even belangrijk als winnen, want het meisje met het roze haar verdient het om nog eens in de spotlight gezet te worden.

Het had wel wat voeten in de aarde om Nimona geproduceerd te krijgen. Gebaseerd op een graphic novel (onnodig sjiek woord voor ‘stripboek’) zijn de rechten langs verschillende studio’s gegaan, waaronder Disney. Daar vonden ze het verhaal echter té woke en zou het LHBTIQ+-aspect waarschijnlijk toch zijn weggemoffeld om de film ook aan de intolerante delen van de wereld te kunnen verkopen. Netflix en Anapurna Pictures hebben er gelukkig voor gekozen om niets aan de same sex-relaties af te doen en maakten een animatiefilm die bol staat van het plezier, avontuur, (strijd voor) inclusiviteit en body positivity.

Waar gaat Nimona over?

Nimona is een 2D, computer geanimeerd ridderverhaal, maar wel eentje dat in de (alternatieve) toekomst speelt. In deze wereld zitten ruiters zowel op paarden als op zweefscooters, zijn social media net zo belangrijk als bij ons en wordt het koninkrijk verdedigd door een laserkanon. In de hoofdstad klimt een jongen van eenvoudige komaf onder de hoede van de koningin op tot het hoogste podium: het ridderdom. Deze Ballister maakt zich gereed om de bevolking van het koninkrijk te beschermen tegen de monsters buiten de stadsmuren.

Op de ‘night to knight knights’ gaat het echter mis en wordt Ballister gedwongen te vluchten voor de politie en de medekandidaten, waaronder Ambrosius, zijn geliefde. In zijn schuilplaats krijgt de voortvluchtige bezoek van een bijdehand meisje met roze haar en mollige beentjes. Nimona wil Ballister helpen om de waarheid achter diens verbanning te achterhalen. Ze hoeft er maar één ding voor terug te hebben: dat zij officieel de sidekick van de ridder in spe wordt. In het avontuur dat volgt, ontdekt het onwaarschijnlijke duo niet alleen een duister complot, maar komt de kijker ook achter een paar flinke geheimen van Nimona zelf.

Oké, maar waar gaat het nu echt over?

Nimona is een visueel mooie animatiefilm die een belangrijke boodschap verpakt in een spannend en vooral erg komisch avontuur voor alle leeftijden. De film heeft eigenlijk meer Disney-magie dan de eigen producties van The House of the Mouse (inclusief Pixar) de laatste tijd. Nimona vertelt geen nieuw verhaal, maar brengt het vertelde wel met zoveel raffinement en enthousiasme dat je je geen seconde verveelt en de film afkijkt met een warm gevoel in je lijf en een glimlach van oor tot oor.

Had ik al gezegd dat de film erg komisch is? Oké, nog maar een keer dan. Er is een spervuur aan grappen die niet altijd nieuw zijn, maar wel weer ontzettend… eeeh… grappig. Vooral om Chloe Grace Moretz in de titelrol rolt de kijker vaak over de grond van het lachen. De voormalige Hit-Girl (Kick-Ass) is een enorm getalenteerd acteur en stemacteur en op zichzelf al genoeg reden om Nimona een draai te geven. Tel daarbij de bijdragen van Riz Ahmed (Ballister), Eugene Lee Yang (Ballisters geliefde) en Frances Convoy (directeur van de ridders) en je hebt een feestje.

Waarom wil ik dit zien en waar kan ik dit kijken?

Nimona biedt heerlijk vermaak voor een avondje komische animatie. Daarnaast heeft de film een groot hart met een boodschap die op gevoelige wijze door de doldwaze avonturen heen wordt geweven. Nimona en Ballister zijn beiden buitenbeentjes die de omstandigheden tegen hebben, maar met elkaars hulp laten zien dat schijn soms bedriegt. En wie weet, misschien zorgt Nimona ook bij de Oscaruitreiking nog voor een verrassing.