“Water. Aarde. Vuur. Lucht. Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen, maar alles veranderde toen de Vuurnatie aanviel.” Vele zullen deze woorden, gesproken door Katara, herkennen als de intro van de hit serie Avatar: The Last Airbender. Bijna negentien jaar na het verschijnen van de originele serie waagt Netflix nu een poging om er een een live action serie van te maken. Zal dit Netflix lukken?

Een live action serie van Avatar: The Last Airbender is niet zonder risico, want het is al eens geprobeerd en dat ging mis. Bijna 14 jaar geleden heeft M. Night Shyamalan al een poging gewaagd tot een live action film, maar deze werd helaas niet goed ontvangen. Met maarliefst een score van 30% op RottenTomatoes en een cijfer van 4/10 op IMDB zijn veel fans bang voor herhaling. Ter vergelijking: de originele serie heeft een score van 98% op RottenTomatoes en een 9,3/10 op IMDB. Netflix heeft dus grote schoenen te vullen. Het succes van de animatie was zo groot dat er een vervolg serie is uitgebracht genaamd: Avatar: The Legend of Korra.

Waar gaat Avatar: The Last Airbender over?

Het verhaal gaat over een wereld waar vier verschillende naties zijn: water, aarde, vuur en lucht. Alle naties leefden in harmonie samen tot de Vuurnatie aanviel.

Net als in de originele serie heeft iedere natie volkeren die deze elementen kunnen sturen, zo kunnen mensen in het Aarderijk aarde sturen en mensen in de luchttempels luchtsturen. Er is één persoon die alle vier de elementen kan sturen en dat is de Avatar. Op het moment dat de wereld hem het meest nodig heeft, verdwijnt de huidige Avatar, een jonge luchtstuurder genaamd Aang. Bijna honderd jaar gaat voorbij en de wereld is in oorlog, de Vuurnatie heeft alle luchtstuurders weggevaagd. Er is wanhoop overal ter wereld tot de waterstuurder Katara en haar broer Sokka Aang vinden. Er begint een groot avontuur om de balans in de wereld te herstellen.

De live action gaat dit verhaal grotendeels ook volgen, al is wel duidelijk gemaakt door showrunner Albert Kim in een interview dat deze niet 100% hetzelfde zal zijn. De serie zal niet hetzelfde starten als de animatie en dit is een bewuste keuze om te laten zien dat dit niet de geanimeerde serie is: “We don’t start the show the way the animated series starts. That was a conscious decision to show people this is not the animated series.”

Ook is er een personage aangekondigd die niet in de oorspronkelijke serie zat. De mentor van Aang (de vorige Avatar Roku) zal waarschijnlijk veranderd worden in een Avatar van twee generaties terug (Avatar Kyoshi). Ook is in de trailer de aanval van de Vuurnatie te zien, welke in de originele serie niet getoond wordt.

Wat weten we al over de live action serie?

Netflix heeft dus behoorlijk hoge verwachtingen waar te maken. In 2018 is de studio begonnen aan de serie en tot de grote opluchting van de fans kondigde de oorspronkelijke makers DiMartino en Konietzko aan een grote rol te spelen in de productie van de serie. Toen dit bekend werd gemaakt, is er ook meteen een foto online gezet van Aang met zijn vliegende bizon Appa.

Het leek een droom te zijn die uitkwam voor fans tot in 2020 DiMartino en Konietzko aankondigde te stoppen met de serie. De reden dat de makers besluiten afstand te nemen van het project is te danken aan creatieve verschillen, zo geeft DiMartino in een open brief aan dat de serie niet zal zijn wat hij en Konietzko voor ogen hadden: “Whatever version ends up on-screen, it will not be what Bryan and I had envisioned or intended to make.” Albert Kim moet nu verder zonder DiMartino en Konietzko en voelt de druk van de miljoenen ogen die op hem gericht zijn en zegt dat je wel een idioot moet zijn als je die druk niet voelt. Hij vraagt zich af of hij dit wel kan en wil: “You’d have to be an idiot not to be intimidated a little bit. My first reaction after ‘Hell yeah!’ was ‘Holy s—! Do I really want to do this? Is there a way to improve upon the original?’ Whenever you tackle something that’s already beloved by millions of fans, you have to ask yourself those questions.”

Na deze aankondiging is het lang radiostilte geweest tot Tudum 2023. Tudum was een groot evenement in Brazilië waar Netflix verschillende nieuwe projecten en trailers onthulde. Daar bevestigde Netflix wederom het bestaan van de live action serie met een korte trailer van de vier elementen.

Netflix bleef met aankondigingen komen, zo wisten we eindelijk wie de hoofdrollen zouden gaan spelen, werden er foto’s onthuld van de cast en kregen we vier maanden later de eerste echte trailer van de serie met de daadwerkelijke streamingsdatum, 22 februari 2024. Ondertussen is er nog een trailer uitgekomen die weer meer van de serie laat zien.

Waarom kijken we er naar uit?

Zoals vele fans zal ik op 22 februari voor de televisie zitten met Netflix aan. De animatieserie zat vol met bijzondere verhalen en originele culturen en dieren. Heb je je ooit afgevraagd hoe een eend gekruist met een schildpad eruitziet? Avatar laat het je zien. Een bizon gekruist met een zeekoe? Geen probleem. De serie bestaat uit humor, maar is zeker niet bang een emotionele kant op te gaan, de onderwerpen die aangesneden worden bestaan namelijk ook uit oorlog, verlies en verraad. Ik ben heel benieuwd hoe dit zich zal uiten in de nieuwe serie.

Naast de serie zijn er nog andere dingen in de toekomst om naar uit te kijken. Zo blijven er comics uitkomen, is een boek aangekondigd over Avatar Roku (er zijn al leesboeken over Avatar Yangchen en Avatar Kyoshi) en op dit moment tourt er een concert de wereld over waar de muziek van de serie live gespeeld wordt door een orkest. Ook DiMartino en Konietzko zelf zitten niet stil, ze hebben een eigen studio opgericht, Avatar Studio’s, en zijn momenteel bezig met een animatiefilm over het verdere leven van Aang en zijn vrienden.

Tot die tijd kun je je vermaken met de officiële Podcast: Avatar: Braving the elements, geproduceerd door Nickelodeon en gepresenteerd door de originele stemacteurs van Zuko (Dante Basco) en Korra (Janet Varney) of met een van de vele stripboeken die de wereld nog meer uitbreiden.

Waar kijken jullie het meeste naar uit? Denken jullie dat Netflix de verwachtingen waar zal kunnen maken? Laat het ons weten in de reacties.