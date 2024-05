Beeld: Disney’s RENEGADE NELL, exclusively on Disney+. Photo by Robert Viglasky. © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Beeld: Disney’s RENEGADE NELL, exclusively on Disney+. Photo by Robert Viglasky. © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

In deze Disney+-serie wanen we ons in het Tottenham van 1705. Nell Jackson keert na geruime tijd terug naar haar geboorteplek. Daar is het kommer en kwel, want de lokale bevolking heeft het maar moeilijk onder het strenge toezicht van Lord Blancheford. Onze titulaire held komt in het nauw en raakt bij zaken betrokken waar ze ver vandaan wil blijven.

Nell krijgt hulp van Billy Blind, een soort pixie die haar op magische wijze krachtiger kan maken wanneer ze in gevaar is. En in de serie is meer dan eens de nood aan de man. We duiken hieronder verder in dit vermakelijke historische sprookje van de hand van schrijver en producent Sally Wainwright (bekend van Gentleman Jack).

Struikrovers

De achttiende eeuw was geen makkelijke tijd en kwam – net als alle tijden – met eigen worstelingen. Zo was er een nieuwe opleving van de pest, werd de Spaanse Successieoorlog uitgevochten en kampten reizigers met overvallen van struikrovers. “Stand and deliver,” luidt de bekende uitspraak die zij geroepen zouden hebben naar adel die wel wat geld en bezittingen af te geven had.

Het is daar, langs de highway, dat we Nell Jackson (Louisa Harland) ontmoeten. Wanneer een koets wordt overmeesterd door de beruchte rover Isembard Tulley (Frank Dillane), raakt Nell betrokken bij het voorval en springt ze uit noodzaak tussenbeide. Het is een mooi beginpunt, want het stort ons gelijk midden in de actie. Daarnaast zien we Tulley later in de serie meermaals terug. Voor Nell is het daarna echter zaak om snel huiswaarts te keren, waar ze eigenlijk naar op weg was.

(L-R): Ényì Okoronkwo as Rasselas and Louisa Harland as Nell Jackson in Disney’s RENEGADE NELL, Season 1, exclusively on Disney+. Photo by Robert Viglasky. © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Don’t call me Nelly

Daar is ze klaarblijkelijk al even niet geweest, want haar jongste zusje heeft ze zelfs nog nooit eerder ontmoet. Haar komst, en dan met name haar aanpak van directe actie tegen dingen die haar niet aanstaan, vallen niet in de smaak bij de adellijke familie die de leiding heeft in Tottenham. Maar ook daar loopt het niet allemaal op rolletjes. Wanneer Nell door hen wordt beschuldigd van een misdaad die ze niet gepleegd heeft, is ze genoodzaakt op de vlucht te slaan.

Nell, die koste wat het kost af wil van de kinderlijke bijnaam Nelly, is snugger, snappy en neemt geen blad voor de mond. Dat levert komische momenten op en is over het algemeen heel goed geschreven; er is in het script weinig ruimte voor twijfel, hoewel die op sommige lossere momenten even toeslaat. Naast Nell is het grootste deel van de andere personages overtuigend. Tulley (Frank Dillane), de Graaf van Poynton (Adrian Lester) en Thomas Blancheford (Jake Dunn) springen er verder uit, met name door de hier en daar erg genuanceerde emotionele momenten.

Daarnaast is het leuk hoe de serie met gender speelt. In de achttiende eeuw waren make-up, hakken en pruiken dingen die weggelegd waren voor zowel heren als dames, maar natuurlijk met name in het hogere segment van de samenleving. Niet alleen is de serie niet bang om dat in volle glorie (en met prachtig kostuumwerk) te laten zien, maar er is voor Nell ruimte om zich soms op een manier op te stellen die niet bepaald als vrouwelijk wordt gezien. Daar wordt, naar het tijdvak, afgemeten op gereageerd. Toch doet Nell haar eigen ding, of dat nu in een baljurk rondlopen is of een koets stelen vermomd als man. Het geeft haar personage eigenlijk alleen maar diepgang en de verkleedpartijen gaan nooit vervelen.

Frank Dillane as Isambard Tulley in Disney’s RENEGADE NELL, Season 1, exclusively on Disney+. Photo by Natalie Seery. © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. (L-R): Bo Bragason as Roxy Trotter, Florence Keen as George Trotter, and Louisa Harland as Nell Jackson in Disney’s RENEGADE NELL, Season 1, exclusively on Disney+. Photo by Rekha Garton. © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. (L-R): Jake Dunn as Thomas Blancheford, Adrian Lester as the Earl of Poynton in Disney’s RENEGADE NELL, Season 1, exclusively on Disney+. Photo by Robert Viglasky. © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Duistere magie

Niet alleen Nells pixie Billy Blind (Nick Mohammed) is magisch, maar door het verhaal heen blijken andere personages zich ook te bezigen met magie. Alleen dan van een heel ander kaliber; met donkere rituelen spelen ze het onmogelijke klaar zoals het oproepen van kwade beelden en personen, of het de controle overnemen van iemands acties. Bij de slechteriken is er een meester en een leerling, en door de show heen schuift de focus van de magie zich steeds verder naar die laatste. Helaas is dit een wat minder interessant personage, maar diens band met de rest blijft toch wel boeiend.

De strijd-slash-achtervolging, die zich ondertussen door verschillende streken van Zuid-Engeland beweegt, komt tot een finale in aflevering zeven en acht. Helaas is weinig te zien van de strijd, wanneer die eenmaal losbarst. De helderheid van de televisie mag daar best een paar standjes omhoog, zodat je tenminste goed kunt zien wat er allemaal gebeurt. Dat is zonde van een slot dat an sich verder prima is, hoewel de meest overtuigende afleveringen opgesteld staan aan het begin van de serie.

Dat de lore soms wat vaag is rond de randjes is op zich geen probleem; daardoor kan de show wat vrijheden nemen. Beeld: Nick Mohammed as Billy Blind in Disney’s RENEGADE NELL, Season 1, exclusively on Disney+. © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. Beeld: Nick Mohammed as Billy Blind in Disney’s RENEGADE NELL, Season 1, exclusively on Disney+. © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Britse lore

Sommige delen van de setting worden heel goed uitgelegd, zoals de verschijning van Herne the Hunter, een geest die in Windsor ronddwaalt en wiens aanwezigheid als slecht voorteken wordt beschouwd. In contrast valt het bijna op zichzelf staande musical-segment in een latere aflevering bijvoorbeeld wat uit de toon, totdat je toevallig die ene nieuwe verwerving van het Allard Pierson tegenkomt over straatzang. Ook Billy Blind, die in de serie een vrij significante rol speelt, krijgt weinig tekst en uitleg. Nu hoeft natuurlijk niet alles voorgekauwd te worden voor de kijker. Maar gezien het folkloristische verhaal van Billy Blind als soort house spirit klaarblijkelijk in Engeland en Schotland best bekend is, zou het voor internationaal publiek wel fijn zijn iets meer context te krijgen.

Dat geldt ook voor de setting, hoewel daar best snel in te komen is. Engeland wordt op dat moment geregeerd door Koningin Anne, die lange tijd met haar gezondheid kwakkelde. Zo zagen we haar bijvoorbeeld ook in Oscarwinnaar The Favourite. Verder is het belangrijk te weten dat Anne een groep tegenhangers had, de Jacobieten. Die wilden haar van de troon af hebben en het koningshuis Stuart weer in ere herstellen.

Dat de lore soms wat vaag is rond de randjes is op zich geen probleem; daardoor kan de show wat vrijheden nemen. Daarnaast zijn de magische krachten ook niet hét focale punt van de serie – dat zijn de personages. En zeker die van Nell, want Louisa Harland neemt haar plaats in de spotlight met verve in.

Renegade Nell is nu te zien op Disney+.