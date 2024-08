Hoewel gamescom vooral over games en hardware gaat, zijn er ook nog andere dingen te ontdekken. Denk aan cosplayers en heel veel merch in twee enorme hallen. Juist op die plek ben ik een verrassende game tegengekomen. Een fysieke cardgame welteverstaan, die de negatieve elementen in de gameindustrie onder de loep neemt en er op een grappige manier wel wat van vindt.

Console Wars: The Card Game is een Kickstarter-project van Jon Clarke en zijn kompanen, die samen ook de website XboxEra runnen. De laatste jaren hebben ze nogal een zure smaak in de mond gekregen van het reilen en zeilen in de gameindustrie. Denk aan de grote ontslagrondes bij zowel ontwikkelaars als nieuwsoutlets, games die in erbarmelijke staat lanceren en uiteraard het toxische gedrag van fans die denken dat er maar één manier of platform is om games te spelen. In Console Wars komen al deze zaken en meer aan bod in een verrassend verslavend kaartspel.

Makkelijk op te pakken

Console Wars is het beste te vergelijken met Monopoly Go in combinatie met Munchkin. Eerstgenoemde vergelijking komt vooral door de manier van spelen. Het doel is om setjes te maken van verschillende gamegenres – in Monopoly Go zijn dit natuurlijk de verschillende steden – en wie als eerste vier complete sets heeft, wint. En die vergelijking met Munchkin dan? Omdat Console Wars ook de potentie heeft om te eindigen met flinke ruzie in een vriendengroep.

Het spel wordt gespeeld met twee tot vijf spelers. Je start met vijf kaarten in je hand en zodra je aan de beurt bent pak je er twee bij van de trekstapel. Je mag er in totaal drie spelen en daarna is de volgende speler aan de beurt. In Keulen speelde ik een potje met drie spelers, met onder andere Jon zelf en nog een andere ontwikkelaar. Ondanks dat beide spelers al vele uren deze game hebben getest, is het als nieuwkomer relatief makkelijk meekomen. Dit komt door simpele basisregels, maar ook omdat alle functies van een kaart zijn beschreven op de kaart zelf. Alles spreekt voor zich en na vijf minuten voelde ik me al comfortabel genoeg om mijn tegenstanders het vuur aan de schenen te leggen.

In de game neem je de rol aan van een uitgever, waarin het niet alleen belangrijk is om goede games uit te geven, maar ook om een loyale fanbase op te bouwen. Dit zijn ook meteen de twee meest gebruikte moves in Console Wars. Of je legt een kaart neer met een franchise om aan dat setje te beginnen of je bouwt aan je loyale fanbase die dient als een verdediging, zodat andere spelers niet jouw games kunnen kapen met vijandige actiekaarten.

Sommige kaarten worden ingeleid met een bijdehante tekst die precies beschrijft wat er zo vaak mis gaat tegenwoordig. Beeld: Console Wars: The Card Game Beeld: Console Wars: The Card Game

Lekker alles afzeiken

Om heel eerlijk te zijn is Console Wars echt niet revolutionair of extreem goed. Het is wel een heel vermakelijk en relatief simpel kaartspel als bijvoorbeeld Exploding Kittens of Love Letters. Wat Console Wars vooral voor gamers zo boeiend maakt is dat het spel de slechte kanten van de gamesindustrie op de hak neemt. Console Wars is ontzettend meta en bij het lezen van veel van de kaarten ging ik stuk van het lachen, misschien ook wel door wat plaatsvervangende schaamte.

Zo heb je actiekaarten als bijvoorbeeld PR Disaster, die worden ingeleid met een bijdehante tekst die precies beschrijft wat er zo vaak mis gaat tegenwoordig: You’ve made a right mess of the console launch. Always online? Digital right management? What were you thinking?! You might have alienated an entire fanbase with this move. Ouch.

Console Wars: The Card Game

Ook is er nog een klein ander probleem genaamd copyright. De makers van Console Wars kunnen niet zomaar echte IP’s gebruiken zonder aangeklaagd te worden door desbetreffende partijen. Dus zijn er een aantal woordgrapkoningen ingehuurd om tientallen titels te verzinnen die heel duidelijk verwijzen naar bekende franchises, zonder die daadwerkelijk te noemen. Enkele voorbeelden zijn Animal Bossing, Mood, Forknite, God of Gore en The Rest of Us. Een beetje gamer weet precies waar het over gaat en sommige namen zijn echt heel grappig.

Het kaartspel is in principe al af en tijdens gamescom was het prototype voor het eerst te spelen door het grote publiek. De regels blijven voor de volledige release van het spel hetzelfde volgens Clarke. Er kunnen misschien nog wat kaarten bij komen of verdwijnen, maar de stabiele basis blijft zoals het nu is.

Console Wars: The Card Game wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2025 en vooralsnog kun je de game alleen krijgen door de Kickstarter-campagne te steunen. De Kickstarter loopt nog tot begin september en het beoogde doel is al behaald. Er is nog wel een aantal stretch goals te behalen.