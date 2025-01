In het afgelopen jaar kwamen mijn frustraties met Spotify tot een climax. Toen de app tijdens een roadtrip weigerde meer dan 20 liedjes uit een lijst van honderden nummers te shuffelen, was ik er klaar mee. Ik heb mijn Spotify-abonnement opgezegd en ik wil in het nieuwe jaar op een andere manier naar muziek gaan luisteren.

Voor een muziekplatform met het grootste marktaandeel heeft Spotify de meest verschrikkelijke app. De muziekspeler is sinds het begin van dit millennium wel uitontwikkeld, maar op een of andere manier weet de Zweedse muziekgigant haar app elk jaar een stukje slechter te maken. Elke grote update maakt de muziekspeler minder overzichtelijk en daarnaast is het voor het bedrijf met een omzet van 13 miljard euro ook nog altijd onmogelijk om de interface tussen de verschillende platformen gelijk te trekken.

In de afgelopen paar jaar hoopte ik bij elke update dat de app weer stappen de goede kant op zou zetten, maar in plaats daarvan werden discografieën dieper weggestopt en begon het algoritme zich steeds meer te herhalen, waardoor het ontdekken van nieuwe muziek steeds moeilijker is geworden. Het is daarmee ook meteen een schoolvoorbeeld geworden van hoe AI niet alle banen kan vervangen. De enige stijgende lijn die Spotify kent in het afgelopen decennium is de abonnementsprijs, die inmiddels op 11 euro per maand ligt. Dat is 132 euro per jaar voor een app die nauwelijks werkt.

De alternatieven zijn niet best

De reden dat we niet met zijn allen massaal bij Spotify weglopen, is dat het bedrijf een aardig monopolie heeft en er maar een beperkt aantal alternatieven is. Natuurlijk is er Apple Music, maar dat werkt eigenlijk niet veel beter. Daarnaast heeft YouTube een muziekdienst met YouTube Music, maar dat werkt nóg slechter dan de nummer een en twee. Ook het aanbod is daar beperkter. Dat geldt ook voor minder bekende alternatieven als Tidal en Deezer, of Qobus als je jezelf tot muzikale elite waant.

Helemaal zonder streamingdienst zitten anno 2025 is ook niet echt een optie, dus ik besloot naar YouTube Music te verhuizen. Dat is vooral omdat ik al een YouTube Premium-account heb. Helaas werken daar afspeellijsten niet echt lekker en is er op maar weinig platformen buiten je smartphone een eigen app beschikbaar.

Je hoeft geen hi-fi-snob te worden

Door mijn zoektocht naar een andere streamingdienst kwam ik eigenlijk snel tot de conclusie dat muziek streamen niet de manier is waarop ik muziek wil luisteren. Ik wil niet tientallen euro’s betalen om muziek te luisteren via een matige app, waarin ik constant gevoed wordt door een algoritme dat nooit een artiest buiten mijn muzieksmaak zal aanraden.

Ik wil weer terug naar een muziekcollectie die ik zelf samenstel en beheer. Een bibliotheek met albums die ik zorgvuldig heb uitgekozen, van artiesten die ik waardeer. De streamingdiensten zal ik alleen nog gebruiken voor de eerste luistersessies van muziek die ik tegenkom. Voor het dagelijks naar mijn favoriete muziek luisteren, wil ik van het streamingmodel afstappen.

Neigt het naar een vorm van muziek luisteren die we associëren met hi-fi-snobs met veel te dure speakers en die zweren bij vinyl? Absoluut. Toch valt er ook voor de wat meer gematigde muziekliefhebber veel te winnen door af te stappen van het streamingmodel.

Een eigen (digitale) muziekbibliotheek

Onze favoriete platenzaken Concerto Utrechtsestraat 52-60, Amsterdam Plato Voorstraat 19, Utrecht & Vrouwensteeg 4, Leiden Velvet Edisonstraat 129, Eindhoven & Nieuwe Rijn 34, Leiden Diskid Sassenstraat 58, Zwolle CD Teek Kleine Berg 52, Eindhoven

Een eigen muziekcollectie kun je in verschillende vormen aanleggen en het een sluit het ander niet uit. Ik heb graag mijn favoriete albums op vinyl, maar deze drager is onpraktisch en te duur om een grote collectie aan te leggen. Cassettebandjes hebben goede vibes, maar zijn nog maar beperkt beschikbaar. Dan kom je dus uit bij cd’s, maar ook die zijn niet praktisch als je een muziekbibliotheek wel in je broekzak wil kunnen stoppen.

Gelukkig kun je cd’s eenvoudig omzetten naar een digitaal format, al vraagt dat enige toewijding. Je hebt namelijk een pc met een cd-speler nodig om je cd’s te kunnen rippen naar mp3 of het FLAC-formaat, dat van hogere kwaliteit is. Gelukkig is een cd-speler niet duur en ook voor cd’s hoef je niet de hoofdprijs te betalen. Zeker bij kleinere artiesten kun je bij een concert of via hun eigen kanalen vaak voor 15 euro het nieuwste album in huis halen en ook platenzaken als Concerto hebben vaak goede deals liggen.

Om deze muziek af te spelen heb ik gekozen voor een iPod Classic. Zo eentje die we vroeger nog de iPod Video noemden. Daar kan lekker veel op en voor vijf tientjes heb je er een vanaf Marktplaats. Als je nog wat geld over hebt kun je ervoor kiezen om er een nieuwe batterij en wat flashgeheugen in te zetten en je hebt een prachtige muziekspeler die weer een decennium mee kan. Natuurlijk kun je ook gewoon via je smartphone muziek blijven afspelen, door je gedigitaliseerde albums daarop over te zetten.

Is dat net zo makkelijk als muziek streamen via Spotify? Zeker niet, maar dat is dus ook een beetje de bedoeling. Ik wil bewuster muziek luisteren en niet meer zonder erbij na te denken uren naar de vier dezelfde albums luisteren die Spotify mij blijft voorschotelen. Ik hoop dat ik hierdoor dit jaar meer nieuwe artiesten ga ontdekken en dat muziek weer echt op de voorgrond komt in mijn dagelijks leven.