Wie met weemoed terugdenkt aan de klassieke citybuilders van vroeger, wordt al een paar jaar prima bediend. Een paar jaar terug werden we al getrakteerd op het uitstekende Nebuchadnezzar, dat zich in het oude Mesopotamië afspeelde. Ontwikkelaar Bellwood Studios gaat juist de andere kant op en pakt de Azteken als basis voor het klassieke genre.

Naast het Azteekse hoofdthema valt de grafische stijl meteen op. Deze is het beste te vergelijken met de game Pharaoh en dat is niet direct een compliment. Hoewel de game een eigen stijl heeft, is deze vrij ruw en onafgewerkt. Het isometrisch perspectief is niet gekozen om hoogwaardige 3D-omgevingen te tonen.

De retro look hoort ook een beetje bij de game. Toch is dit wel erg rudimentair en hoop ik dat er voor de volledige versie nog wat verder gewerkt wordt aan hoe de game eruitziet. Sommige gebouwen kunnen echt wel iets meer detail en vooral wat minder rafelige randjes gebruiken.

De bekende stappen van een klassieke citybuilder

Tlatoani neemt je in de proloog aan de hand in een uitgebreide tutorial, die de niet al te ingewikkelde systemen in een klein uurtje aan je uitlegt. Je leert hoe je wegen bouwt, hoe je woonwijken aanlegt en wat je inwoners nodig hebben om een succesvolle nederzetting te onderhouden.

Veel elementen zijn direct te herkennen uit andere citybuilders met de oudheid als thema. Je inwoners hebben een markt nodig, wat water en natuurlijk boerderijen om gewassen te verbouwen. Dat is in het geval van Tlatoani eerder maïs dan graan, zoals in de meer Europa-gerichte games.

Wat je inwoners precies nodig hebben, wordt in de eenvoudige interface duidelijk aangegeven. Je kunt precies zien of een familie nog wat meer voedsel nodig heeft of andere voorzieningen om naar een volgend niveau te gaan. De accommodaties beginnen als simpele tenten, maar kunnen met de juiste infrastructuur geüpgraded worden naar steeds luxere onderkomens.

Bellwood Studios

Uren kwijt aan de proloog

De proloog die je op dit moment gratis op Steam kunt spelen, kunnen we eigenlijk geen demo meer noemen. De game heeft drie tutorial missies en daarbovenop nog drie scenario’s, waarin je uren naar hartenlust kunt bouwen. Je breidt je nederzetting eenvoudig uit en ziet hoe de huizen en tempels langzaamaan de jungle opslokken.

Dat gaat allemaal vrij relaxed. Het niveau in Tlatoani ligt niet heel hoog en mist daardoor voor de echte management-fanaten misschien wat uitdaging. Als je geen gekke dingen doet, kom je nooit in de problemen als het gaat om resources en heb je alle tijd om eventuele kleine misstappen te corrigeren. City builders kunnen soms net zo stressvol zijn als een echte baan, maar Tlatoani bewandelt die weg duidelijk niet en dat is eigenlijk wel prettig.

Laat je dus niet afschrikken door het nog wat ruwe uiterlijk van de game. Na een half uur zie je dat niet meer en biedt Tlatoani zelfs als in deze proloog-versie een rustgevende citybuilder-ervaring. De Azteekse cultuur en mythologie is een verfrissend thema, wat we wel meer mogen zien in videogames. Gelukkig moeten we nog een volledige versie krijgen van Tlatoani, met flink wat verbeteringen in de look en feel volgens ontwikkelaar Bellwood Studios. Net als een beter uitgewerkt militair systeem.

Ook zonder deze geplande verbeteringe kan ik Tlatoani: Proloog nu al aanraden. Je kunt de game gratis proberen via Steam.