Samsung presenteerde deze week tijdens gamescom 2024 een nieuwe concept-monitor waarbij 3D-beelden zonder bril mogelijk zijn. De Odyssey 3D-monitoren zijn echt er niet voor iedereen, ontdekte we tijdens de beurs.

Tijdens de beurs presenteerde Samsung de Odyssey 3D-monitor in twee beeldschermformaten: 27 en 37 inch. Beide beeldschermen werken op een 4K-resolutie en maken dankzij Samsungs light field display-technologie 3D-beelden, zonder dat hier een speciale bril voor nodig is.

In het geval van de beurs ging dat op basis van 2D-content die via software in 3D werd omgezet, zoals videobeelden en Kraftons nieuwe game inZOI. Door middel van een eyetracking-module in de monitor probeert de Odyssey 3D jouw positie te volgen en de beelden (en daarmee het 3D-perspectief) daarop aan te passen.

Samsung

Helaas is het effect nog bij lange na niet perfect. Gedurende mijn sessie merkte ik dat het beeld niet scherp werd en een soort kijkdoos-effect genereerde. Vervelender was nog na de demo, waar een periode van twintig minuten volgde, waarbij mijn gevoel voor diepte compleet weg was.

Samsung heeft geen releasedatum of prijs voor de beeldscherm bekendgemaakt. Beide Odyssey 3D-schermen zweven nog in een soort conceptfase, zo benadrukte Samsung ons nog. Het kan dus ook voorkomen dat deze schermen (voorlopig) niet naar de consumentenmarkt komen.