Daags voor Gamescom trekt ook ASUS opnieuw naar Keulen en bouwt het cultuurcentrum E-Werk om tot hun speelplaats. Onder het mom van “Ahead of the Game” presenteerde de hardwarefabrikant nieuwe moederborden, toetsenborden en handige snufjes. We namen de nieuwe gadgets onder de loep om te kijken wat ASUS dit najaar in petto heeft.

Het is niet per se het buzzword dat we aan het begin van iedere presentatie willen horen, maar we komen er niet onderuit. Ook bij ASUS werd de AI-term vaak geopperd, onder de “Advanced AI PC Ready”-noemer, met zaken als AI Overclocking, AI Cooling en AI Networking. Maar deze kunstmatige toevoegingen waren – gelukkig – niet het meest interessante van de presentatie, of diens typfoutjes en technische storingen. Gelukkig was er ook genoeg gear om te bekijken.

Tom Kauwenberg

X870(E) maakt ook bij ASUS zijn opwachting

Tijdens Computex kondigde AMD al de nieuwe X870- en X870E-chipsets aan voor hun moederborden, maar nu was het aan ASUS om daar ook bijbehorende moederborden voor te presenteren. Met maar liefst acht verschillende modellen onthulde de fabrikant op zijn event, waarbij ook de AI-vlag regelmatig werd gehesen.

Zo zien we AI Overclocking, AI Cooling II en AI Networking II op verschillende modellen terugkomen die de gebruiker moeten helpen met het managen van hun computer. Met een enkele druk op de knop je pc overklokken op basis van je beschikbare middelen, je netwerkverbinding optimaliseren en automatisch zorgen dat je pc lekker koel blijft: deze software zou er mee moeten helpen. Dat klinkt allemaal prima als quality of life-verbetering, maar de nadruk op AI wordt wel overdreven aangedikt. Niet alles wat een algoritme toepast hoeft direct “AI-zoveel” te heten, als het aan ons ligt, maar go off, ASUS.

Tom Kauwenberg Tom Kauwenberg

Het verschil tussen X870 en X870E Het is niet de eerste keer dat AMD twee varianten van dezelfde chipset introduceert, maar zelden waren de verschillen zo klein als nu. Waar bij de X670 en B650-chipsets nog een daadwerkelijk verschil zat in de PCIe-versie van de primaire PCIe-slot tussen de wel- en niet-E-versie van de chipset, hebben we nu alleen een extra USB-4-poort. De niet-E-versie heeft er eentje op de achterkant, de E-versie heeft er twee.

Wat nog meer de aandacht trok, waren de vernieuwingen aan de RAM-sleuven op de nieuwe ROG Crosshair X870E Hero- en ROG Strix X870E-E Gaming WiFi-moederborden. Onder de NitroPath-naam heeft ASUS op deze moederborden de RAM-sleuven anders ingericht met kortere, gouden pinnetjes die contact maken met de modules. Hierdoor ontstaat er minder ruis op de verbinding en kunnen er optimalisatieslagen gemaakt worden, met tot 400 MT/s hogere transfer-snelheden.

Naast een nieuwe constructie in de gleuf heeft het nieuwe systeem ook verstevigde retentiemechanismen. Hierdoor houden de sleuven de RAM-modules beter vast, maar kan het ontgrendelmechanisme ze ook beter uit de sleuf krijgen zonder beschadigingen. Het is nog niet duidelijk wanneer de NitroPath-technologie ook naar andere modellen komt, maar ook hier geldt: een prima verbetering, met mogelijk ook direct hogere spelprestaties als gevolg

Doe het lekker zelf met Easy PC DIY

Binnen de moederborden zagen we ook een aantal nieuwe ontwikkelingen en evoluties van bestaande concepten, die vooral de bouw makkelijker maken. Zo kenden we al de quick release latch waarmee NVMe SSD-modules zonder schroeven geïnstalleerd konden worden en de Q-Release-knop om grafische kaarten gemakkelijk te verwijderen.

Beide systemen hebben met de nieuwe moederborden upgrades gekregen om het nog makkelijker te maken. NVMe SSD-modules maken nu gebruik van een kantelmechanisme, waarbij je de kaart met een hoek in de gleuf steekt en deze daarna plat drukt op het moederbord om deze te vergrendelen. Een druk op de knop ontgrendelt daarna de module weer. Veel makkelijker gaat het waarschijnlijk niet worden.

Tom Kauwenberg Tom Kauwenberg Tom Kauwenberg Tom Kauwenberg

Het Q-Release-systeem voor grafische kaarten gaat nog een stap verder. Voorheen betrof dat een simpel knopje om een videokaart te ontgrendelen, maar dat moest nog simpeler. Met Q-Release Slim zijn grafische kaarten bizar makkelijk te verwijderen. Simpelweg de linkerkant van de kaart naar je toe trekken en deze wipt zo uit het moederbord. Maar zet je ergens anders kracht, dan blijft de kaart stevig in het moederbord bevestigd. Een slimme manier om het wisselen van grafische kaarten net weer wat makkelijker te maken. ASUS verzekert ons ook dat het nieuwe systeem ook prima overweg kan met zwaardere kaarten; de eerste demonstraties stemmen in ieder geval hoopvol.

Niet alleen aan de buitenkant van het moederbord zien we veranderingen: ook de BIOS is onderhanden genomen. Onder de noemer Q-BIOS heeft het portaal van je moederbord een nieuwe lik verf gekregen, naast handige nieuwe features. Het belangrijkste is een diagram van je moederbord met alle in- en output-poorten en hun verbindingsstatus. Zo zie je meteen welke poorten wel en niet in gebruik zijn en welke componenten herkend worden, zonder moeilijk trial-and-error. Een klik op een van deze componenten brengt je daarna direct naar de opties voor dat stukje van je moederbord. Klik bijvoorbeeld op de CPU-fan header en je krijgt meteen opties om de fan-curves aan te passen.

De ROG Falchion Ace HFX is aantrekkelijk

Onze gebeden werden tijdens de presentatie van ASUS ook eindelijk verhoord met de introductie van de ROG Falchion Ace HFX. Voor ASUS kenmerkt dat het eerste magnetische en volledig analoge toetsenbord, uiteraard bedoeld om competitieve gamers een extra voordeel te geven in snelle games.

Tom Kauwenberg

Daarbij verbergt de Falchion Ace HFX nog wat andere handige snufjes voor de vlotte gamers onder ons. Daar waar je normaal de USB-kabel inprikt, zitten namelijk twee USB-poorten, meerdere schakelaars en een touch-strip om je toetsenbord mee te bedienen. De twee USB-poorten staan je toe om je kabels makkelijker te managen, maar bieden ook de optie (dankzij de schakelaar) om op twee systemen aan te sluiten en gemakkelijk tussen de twee te wisselen.

De boterzachte Rapid Trigger-schakelaar daarentegen maakt het gemakkelijk om tussen de standaard typervaring en de Rapid Trigger-modus te wisselen Staat Rapid Trigger aan, dan geldt elke beweging naar beneden als een activering van de knop, hoever je die ook indrukt. Zo kun je heel snel heen en weer wiebelen op een knop (zonder hem ooit volledig los te laten) en alsnog alle input benutten.

Deze schakeltechniek zagen we voorheen ook al bij onder meer Wooting, SteelSeries en Razer en is sinds de introductie geliefd onder competitieve gamers. Uniek bij ASUS is dus een fysieke toggle om Rapid Trigger wel of niet te activeren. Deze schakelaar vereist nauwelijks kracht en gooi je met de lichtste beweging om, zodat je snel kunt schakelen tussen de twee modi.

Om het geheel af te maken, werken de multifunction-knop en aanraakgevoelige strip samen om verschillende functies te beheren. Dankzij de knop wissel je tussen mediabediening, volume, verlichting van je toetsenbord en natuurlijk het actuatiepunt van je Hall-effect switches, waarna je met een veeg over de strip je instellingen aanpast. Het is een intuïtieve manier om dit te beheren, al zal het in het begin qua positie wel even wennen zijn waar je moet zijn.

Naast deze aankondigingen bracht ASUS ook nog veel andere nieuwe en vernieuwde producten zoals NUC’s, controllers, routers en monitoren mee naar Keulen, maar voor ons sprong dit er het meest uit. Waar kijk jij het meest naar uit, of heb je nog vragen? Laat het ons weten in de reacties!