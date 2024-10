Nintendo wist heel goed wat het deed toen het de eerste trailer van de nieuwe Zelda-game liet zien. We zagen Link door een dungeon rennen om Ganon te verslaan en Zelda te redden. Een klassieke set-up. Maar al snel ging de trailer een geheel andere kant op. Niet Link, maar Zelda krijgt dit keer de hoofdrol. In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom zien we het oude, vertrouwde Hyrule door een nieuw paar ogen.

Zelda is eerder speelbaar geweest, maar haar rol als speelbaar personage was nooit heel diepgaand of uniek. In games als Super Smash Bros., Hyrule Warriors en Cadence of Hyrule heeft Zelda een paar unieke krachten, maar uiteindelijk is ze slechts een van de vele speelbare personages. In The Legend of Zelda: Spirit Tracks speelt ze vooral een ondersteunende rol. Met Echoes of Wisdom krijgt Zelda voor het eerst de hoofdrol.

Een hard-verscheurend verhaal

Echoes of Wisdom lijkt in eerste instantie op een standaard Zelda-game. De game opent abrupt met Link, die met zwaard en schild gewapend een kerker bestormt om Zelda uit de klauwen van de kwaadaardige Ganon te redden. Het lijkt wel alsof je aan het einde start van een game als A Link to the Past. Je verslaat Ganon, bevrijdt Zelda, en Hyrule is gered – zou je denken. Voordat Link de kans krijgt om Zelda te redden, verschijnt er opeens een gigantische scheur die hem opslokt. Met zijn laatste energie bevrijdt hij Zelda, die daarna moet maken dat ze ontsnapt.

In een Metroid-achtige opening krijg je de controle over Zelda terwijl alles om je heen instort en opgeslokt wordt. Nadat ze nipt ontsnapt en terugkeert naar het paleis van Hyrule, blijkt dat dit niet de eerste scheur is die in Hyrule is verschenen. Samen met Tri, een mysterieus en schattig wezentje, is het aan Zelda om de scheuren te herstellen en de erin verorberde bewoners van Hyrule te bevrijden.

Met de IKEA-catalogus ten strijde

Om Hyrule van de scheuren te redden krijgt Zelda een halve meubelcatalogus tot haar beschikking. Tri heeft namelijk de kracht om nagenoeg alles in Hyrule te kopiëren met zogenoemde echoes. Een tafel, een krat, een bed, een steen: je kunt het zo gek niet bedenken of Zelda kan er een echo van maken. Het blijft niet bij meubilair en mineralen. Zelda vecht namelijk niet zelf – ze gebruikt echoes van eerder verslagen vijanden om voor haar te vechten. Echoes of Wisdom is een soort Legend of Zelda met de kopieerkrachten van Kirby erin verwerkt.

De echoes zorgen ervoor dat je de 2D-wereld creatiever dan ooit te lijf kan gaan. Oude Zelda games hadden veelal maar één oplossing voor een puzzel. Er was een enkele specifieke denkstap die je moest maken, waar je een specifiek item voor nodig had. De afgelopen tien jaar, zeker sinds Breath of the Wild, is dat behoorlijk veranderd. De dungeons hebben nog steeds duidelijke oplossingen, maar je bent nu een stuk vrijer om je eigen creatieve manieren te bedenken om van A naar B te komen. De puzzels hadden best wat moeilijker gemogen – zeker de eerste dungeons kon ik geblinddoekt oplossen. Maar de diversiteit van de echoes maken het wel een stuk vermakelijker om de (simpele) obstakels te overwinnen.

Een ander voordeel van echoes is dat je niet lang hoeft te wachten op nieuwe vaardigheden. Ik had er na een uurtje spelen al veertien, waarmee ik onder andere vijanden in brand kon zetten, vier blokken omhoog kon klimmen en mezelf kon genezen door in mijn zelfgeplaatste bed te gaan liggen. Je kunt zo creatief als je wilt met de echoes omgaan, al is het selectiemenu wel wat chaotisch en onoverzichtelijk. Tegen de tijd dat je een stevige verzameling hebt, zit je zeker een paar seconden te scrollen om precies die echo te vinden die je nodig hebt.

Nintendo

Verken en verzamel erop los

De game biedt je meer dan genoeg missies en zijmissies om je bezig te houden. Gelukkig laat het je volledig los in welke volgorde je de vele problemen van Hyrule op wilt lossen. Breath of the Wild en Tears of the Kingdom bewezen al dat deze open formule goed kan werken in een Zelda-game, maar Echoes of Wisdom laat zien dat deze vrijheid geen voorrecht is voor de 3D-Zelda. Een missie in de Gerudo Desert kun je bijvoorbeeld volledig oplossen met alles wat je daar vindt. Daarvoor hoef je bijvoorbeeld echt niet eerst de Zora te redden.

Er is meer dan genoeg te ontdekken in deze game. Het lijkt erop dat Nintendo het uitgebreide landschap van Breath of the Wild en Tears of the Kingdom heeft samengeperst tot een schattige nieuwe game met alle diversiteit, maar zonder grote afstanden. De lange tochten door het lege landschap van BOTW-Hyrule heeft zeker zijn charme, maar dit kleine Hyrule betekent dat er om de seconde wel iets verborgen is, een side quest te doen is of dialoog aan te gaan is.

Net als in eerdere Zelda games valt er weer meer dan genoeg te verzamelen. Naast gebruikelijke voorwerpen zoals Pieces of Heart kun je je eigen smoothiereceptenboek uitbouwen, stempels zoeken en de gigantische collectie van wel 127 echoes bijeen rapen. Voor spelers die ervan houden om te verzamelen, biedt Echoes of Wisdom zo’n 30 tot 35 uur aan vermaak.

Hyrule op z’n schattigst

De stijl van Zelda-games loopt behoorlijk uiteen, van schattig en cartoonesk tot realistisch en intimiderend. Door de stijl van de Switch-remaster van Link’s Awakening te kopiëren valt Echoes of Wisdom aan de schattige kant van het spectrum. Zelfs de spinnen en de normaliter doodenge ReDeads zien er niet bepaald intimiderend uit. De keuze werkt goed voor de game: het draagt bij aan de rustige, relaxte vibe die deze game heeft, zeker als je het afzet tegen games als Tears of the Kingdom.

Echoes of Wisdom is een wat speelse Zelda-game. Het heeft z’n intensere momenten, zoals tijdens een baasgevecht of in een dungeon, maar de ontspannen sfeer voert tijdens de hele game de boventoon. Samen met de kalme muziek heeft dit Hyrule de ideale charme om lekker een middag mee te ontspannen.