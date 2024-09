De eerste Rise of Industry-game liet ons de industriële sprong voorwaarts in de VS van de jaren ‘30 herbeleven. In de nieuwe Rise of Industry mag je dat opnieuw doen, maar dan in de jaren ’80. Dat brengt niet alleen een hele andere vibe met zich mee, maar de game is ook meteen een stuk complexer.

Op gamescom gingen we bij Kasedo Games langs om een eerste blik op Rise of Industry 2 te werpen. Daar werden ons zulke complexe, industriële processen getoond, dat we dachten dat de ontwikkelaar in het Duits aan het praten was. De game en de uitleg waren toch echt in het Engels, maar Rise of Industry 2 gaat in ieder geval veel dieper dan zijn voorganger.

Complexer dan Rise of Industry 2 wordt het niet

In Rise of Industry 2 ben je een magnaat die allerlei eigen industrieën bouwt. Elk scenario is een gebied in de VS met bijbehorende steden, maar in plaats van dat je de steden bouwt, ontwikkel je alleen de industrieën om de steden heen. Tot zover kunnen spelers van de eerste Rise of Industry uit 2019 de gameplay nog herkennen, maar daar houden de gelijkenissen ook wel op.

Rise of Industry 2 gebruikt de eerste game als fundament, maar legt daar een complex systeem van contracten en handel overheen. Hierdoor kun je tot op de dollar bepalen waar en voor hoeveel je grondstoffen importeert en producten verkoopt. Je moet handelsrelaties onderhouden en investeerders tevreden houden. Rise of Industry 2 lijkt een game te worden waar je eerst een PhD in economie moet verdienen om er goed in te worden, maar daarna is het wel alles wat je wilt van een managementgame.

Jaren ’80 vibes

De setting is de jaren ’80 en dat is niet alleen uitgewerkt in de fabrieken en producten die je maakt. De menu’s van de game hebben een uitgesproken jaren ’80 stijl met neon kleuren en strakke lijnen. Een leuke toevoeging is het personage Frank, die je voor elk scenario toespreekt. Uiteraard in stoffig pak vanuit een kantoor in typische jaren ’80 stijl.

Aan alles wat je ziet in de game is duidelijk aandacht besteed. De fabrieken die je bouwt zijn in Rise of Industry 2 onderdeel van een industrieel complex waarin je complete productielijnen onderbrengt. Elk gebouw dat je hierin plaatst heeft zijn eigen animaties, van graafmachines in de kolenmijn tot aan vloeiend gesmolten staal in de hoogovens. Het is een genot om naar te kijken.

Waarom kijken we er naar uit?

De game is nog niet af en er waren nog best wat complexen waar de fabrieken nog niet mooie animaties hadden of überhaupt een af product konden afleveren. Ook zijn we benieuwd naar de tutorial van de game zodra we ermee hands-on kunnen. Want die gaan we hard nodig hebben om alle lagen van Rise of Industry 2 te kunnen doorgronden.

Rise of Industry 2 moet volgend jaar verschijnen voor pc.