Paper Mario: The Thousand-Year Door werd in zijn tijd geprezen als een absolute GameCube-must-have. Reviewscores rond de negen waren de game niet vreemd. Ondanks de lovende recensies was Paper Mario: The Thousand-Year Door lange tijd voor veel fans ongrijpbaar. Het zat gevangen op de GameCube en wie Mario’s tweede papieren avontuur wilde betreden kon ervan uitgaan ruim 100 euro af te tikken. Tot nu, want later deze maand keert de game terug op de Switch.

Paper Mario: The Thousand-Year Door is de Paper Mario-formule in optima forma. De game borduurt verder op de eerste Paper Mario voor de Nintendo 64, maar is op alle fronten veel groter. Meer mechanics, een veel grotere wereld om te verkennen, meer sidequests en kleurrijke personages. Ondanks zijn populariteit werd de game schaars. The Thousand-Year Door werd nooit opnieuw uitgebracht op een andere console.

Maar daar komt verandering in! Na Super Mario RPG brengt Nintendo ook deze goude oude terug op het toneel. Als de laatste game in de Paper Mario-serie die de klassieke formule gebruikt kent deze titel een hoog aanzien. Hoog tijd om eens wat verder te kijken hoe het avontuur er in 2024 uitziet!

Van perfectie blijf je af

Het lijkt er op dat Paper Mario: The Thousand-Year Door een behoorlijk trouwe remake gaat worden van het GameCube-origineel. Zeker als het op de gameplay aankomt blijft de Switch-versie enorm dicht bij het origineel. Verwacht geen hele nieuwe hoofdstukken of side-quests. Niet dat de game die heel erg nodig heeft, die zit namelijk al tot op de nok vol met uiteenlopende content en gameplay.

De game speelt zich niet af in het welbekende Mushroom Kingdom, maar in Rogueport, een vervallen havenstad vol criminelen, mafioso’s en ander soort tuig. Nadat Princess Peach tijdens een bezoek hier gekidnapt wordt, moet Mario op komen draven om de boel recht te zetten. In het avontuur wat daarop volgt komt Mario werkelijk overal terecht.

Van een louche vechtclub tot een plot dat lijkt op Murder on the Orient Express. Er zijn aliens, eeuwenoude legendes en minigames in Super Mario Bros-stijl waarin je speelt als Bowser. De voornaamste taak van de remake is om al deze content weer uit de vergetelheid te halen en ze terug in de schijnwerper te plaatsen.

Een nóg meeslepender avontuur

Hoewel de game weinig echt nieuws brengt, is er natuurlijk wel het een en ander veranderd. Vooral grafisch ziet de game er aanzienlijk gelikter uit. Dat is ook wel te verwachten na twintig jaar grafische innovatie. The Thousand-Year Door was in zijn oorspronkelijke versie al een game van grootse decors – de rekwisieten worden steeds imposanter hoe verder je in de game komt. De enorme glas-in-loodramen van het spookhuis en de luidruchtige meutes in de vechtclub komen in de nieuwe versie aanzienlijk beter tot hun recht.

Het beter vormgegeven avontuur gaat gepaard met nieuwe muziek van hoge kwaliteit. De muziek in The Thousand-Year Door bracht al in de GameCube-versie de verschillende plekken enorm tot leven. Rogueport voelt, mede dankzij zijn muziek, als een ruwe haven waar je altijd op je hoede moet zijn, of je moet het met je portemonnee (als je mazzel hebt) bekopen. Van wat er tot nu toe bekend is houdt Nintendo zich niet in met de muzikale remasters. Maar fans van het origineel hoeven niet te treuren – net als in de Super Mario RPG-remake biedt ook The Thousand-Year Door de optie om de originele soundtrack af te spelen.

De enorme glas-in-loodramen van het spookhuis en de luidruchtige meutes in de vechtclub komen in de nieuwe versie aanzienlijk beter tot hun recht.

Quality of Life

Het origineel had ook meer dan genoeg kleine frustraties. Lange menu’s die je moest openen voor hele simpele handelingen, extra knoppen om meer te weten te komen over je tegenstanders… de Switch-release focust zich naast de grafische en muzikale updates ook vooral op een aantal quality-of-life-features. Zo kunnen nieuwe spelers zich volledig focussen op het avontuur en op de gevechten, in plaats van zich te ergeren aan bestaande menu-combinaties die in 2004 niet helemaal fantastisch waren ingericht.

Paper Mario: The Thousand-Year Door komt op 23 mei naar de Switch. Benieuwd geworden? Wij zetten de trailers en wat gameplay voor je op een rijtje.