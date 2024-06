Nadat deel 1 en 2 ons al de stuipen op het lijf jaagden, is het – naar verwachting – dit jaar tijd voor Little Nightmares 3. Dat lees je goed, de meest schattige horrorfranchise ooit krijgt een nieuwe game. Wat kunnen we verwachten van het derde deel? Dat ontdek je door verder te lezen.

Het eerste deel van Little Nightmares kwam uit in 2017 en leek een heel nieuw subgenre te creëren. Het is een 2D-platformgame in horrorstijl, maar ook met veel schattigheid – onder andere dankzij de kleine protagonist in haar gele regenjas. Little Nightmares 2 volgde in 2021 en naar verwachting komt het derde deel in 2024 uit. De exacte releasedatum is nog niet bekend.

Waar gaat Little Nightmares 3 over?

Little Nightmares 1 en 2 vertellen een wat grimmig, duister verhaal zonder al te veel details. In het eerste deel speel je het meisje Six dat aan boord is van The Maw: een enorme boot op open zee. Je doel? Ontsnappen. Tijdens het avontuur wordt Six geconfronteerd met allerlei lugubere monsters waarvoor ze moet wegrennen en zich moet verstoppen. In Little Nightmares 2 speel je Mono, een jongen die vastzit in een vreemde wereld die wordt verstoord door het signaal uit een toren. De twee games staan los van elkaar, maar deel twee schijnt wel een prequel te zijn.

In de Little Nightmares-games heb je geen wapens. Het doel is verstoppen, rennen en monsters te slim af zijn door te klimmen en klauteren. Veel van het verhaal is open voor interpretatie, deels omdat er niet wordt gepraat. Er zijn tal van fantheorieën over Six, Mono en hun relatie. De Zweedse ontwikkelaar Tarsier Studios laat de speler daar lekker naar gissen.

Wat weten we al van Little Nightmares 3?

In het derde deel maken we kennis met twee nieuwe protagonisten: Low en Alone. De twee nieuwe hoofdrolspelers moeten ontsnappen uit Nowhere en worden onderweg geconfronteerd met hun grootste angsten. Nowhere is een soort woestijnlandschap en geeft daarmee een andere vibe af dan de vorige twee games. Toch zie je in de trailer weer dat lekkere Little Nightmares-sausje: beetje sprookjesachtig, beetje eng en lekker raar.

Naar verwachting komt Little Nightmares van Tarsier Studios dus in 2024 uit, maar een datum is er nog niet. Wel kun je al genieten van een trailer die net genoeg laat zien om te boeien, maar minstens zoveel vraagtekens oproept. Ook weten we dat je Little Nightmares 3 met vrienden kunt spelen of met een NPC. De game staat zoals de andere delen op zichzelf. Je hoeft dus niet de eerste twee delen te spelen om het verhaal te snappen. Wel spot je in de trailer misschien al wat kleine easter eggs.

Hoewel je wederom geen vuurwapens of echt handige spullen bij je hebt, zien we dat Low en Alone wel gebruik kunnen maken van de omgeving. Zo zetten ze een moersleutel in om een muur af te breken en klimmen, klauteren en glijden ze wat af.

Waarom kijken we ernaar uit?

Little Nightmares 1 en 2 zijn niet alleen vermakelijk; het zijn games die het horrorgenre een nieuwe dimensie geven. Het feit dat dit deel net als zijn voorgangers een 2D-platformer is maakt het bovendien een geschikte game voor wie de meest duistere horrorgames te heftig vindt – het maakt het geheel gewoon wat minder spannend.

Toch zie ik in de trailer voor het derde deel weer genoeg huiveringwekkende taferelen, waardoor ik er vrij zeker van ben dat ik de game in één ruk uit ga spelen – net zoals bij de eerste twee het geval was. Terwijl je wacht op Little Nightmares 3, kun je het eerste en tweede deel alvast (opnieuw) spelen. Ontdek in onze review waarom ook die games zeker de moeite waard zijn. Kijken jullie ook uit naar Little Nightmares 3? Laat het ons weten in de reacties.

Little Nightmares 3 wordt later dit jaar verwacht voor pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One, Xbox X en S en Nintendo Switch.